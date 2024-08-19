"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056931326.html
"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология
"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология - 19.08.2024 Украина.ру
"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология
Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, оказались в одном строю с нацистами. Существует тезис о том, задача Украины — обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-08-19T03:15
2024-08-19T03:15
новости
украина
курская область
россия
александр дюков
владимир зеленский
сс
нацизм
украинский неонацизм
народ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/73/1029137384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce33ee51782e4a6467532dfcfb7334c9.jpg
Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван" и говорят по-немецки, рассказал эксперт.Тут есть один очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, отметил историк.На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. Этот тезис о том, что на Востоке якобы "существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока", указал Норин.Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Владимир Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы. "То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.руО том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240818/1056902956.html
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/73/1029137384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b0ac93b9b2d898cf021f428d98c4ba4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, александр дюков, владимир зеленский, сс, нацизм, украинский неонацизм, народ
Новости, Украина, Курская область, Россия, Александр Дюков, Владимир Зеленский, СС, нацизм, украинский неонацизм, народ

"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология

03:15 19.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, оказались в одном строю с нацистами. Существует тезис о том, задача Украины — обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.
Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван" и говорят по-немецки, рассказал эксперт.
Тут есть один очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, отметил историк.
"Не так давно я проводил исследование идеологии украинских фашистских организаций, межвоенного и военного периода, и сравнивал его с ключевыми нарративами современного Евромайдана и последующих проевропейских выступлений", - сообщил публицист.
На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. Этот тезис о том, что на Востоке якобы "существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока", указал Норин.
Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Владимир Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы.
"То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.ру
О том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру
Евгений Белаш интервью
Вчера, 08:46
Историк Евгений Белаш о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужуюЯ не вижу военной необходимости в лобовом массовом нападении на территорию России, особенно не имея превосходства в воздухе. А руководство Украины - видит. И, вполне вероятно, уверено в скорой победе. При этом декларируемые сейчас цели атаки на Курскую область могут отличаться от реальных.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияАлександр ДюковВладимир ЗеленскийССнацизмукраинский неонацизмнарод
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
06:21Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем
06:15Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
06:00"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
05:45Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
05:30"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
05:15"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
05:00"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
04:45"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области
04:30"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
04:15"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
04:00Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
03:45Район прорыва будут сужать: Самойлов о том, смогут ли ВСУ выстроить оборону на реках Псел и Снагость
03:30Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
03:15"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология
03:00"Заказуха стоит недорого": Ищенко о том, как статью про Залужного могли проплатить в Офисе Зеленского
Лента новостейМолния