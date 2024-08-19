https://ukraina.ru/20240819/1056931326.html

"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология

"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология - 19.08.2024 Украина.ру

"Защита Европы от орд с Востока": историк рассказал, как устроена современная украинская идеология

Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, оказались в одном строю с нацистами. Существует тезис о том, задача Украины — обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

2024-08-19T03:15

2024-08-19T03:15

2024-08-19T03:15

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Ранее в сети был опубликован чудовищный ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области.Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС (аббрев. нем. SS, Schutzstaffel — "отряды охраны". - Ред.). Когда к старику боевики ВСУ издевательски обращаются "русский Иван" и говорят по-немецки, рассказал эксперт.Тут есть один очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами, отметил историк.На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. Этот тезис о том, что на Востоке якобы "существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока", указал Норин.Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Владимир Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы. "То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Дюкова об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом читайте на сайте Украина.руО том, почему в западном информационном поле снова появилась тема подрыва "Северных потоков" - в интервью Ростислава Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240818/1056902956.html

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новости, украина, курская область, россия, александр дюков, владимир зеленский, сс, нацизм, украинский неонацизм, народ