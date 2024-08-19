https://ukraina.ru/20240819/1056916190.html

"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области

"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру

"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области

В Курской области были допущены просчеты, но накат ВСУ уже остановлен. С военной точки зрения вход на территорию РФ, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никак не влияет на ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-08-19T04:45

2024-08-19T04:45

2024-08-19T04:45

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По словам эксперта, на территорию Курской области зашло около 10–12 тысяч украинских военных. Очень похоже, что западные ресурсы им приписывают ту территорию, где их мобильные группы ВСУ только проявились. "Отметились, стрельнули, сорвали флаг и ускакали", рассказал политолог. Но этот населенный пункт уже попадает в область их влияния, но не контроля. Где-то украинские военные создают опорные пункты, вступают в бои. То есть территория, где они действуют, большая, но не критичная, уточнил он.По его мнению, с российской стороны были допущены просчеты, но накат противника уже остановлен. С военной точки зрения вход на российскую территорию, если убрать эмоционально-психологическую оценку, никаким образом не влияет на ситуацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руПодробнее о процессе распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Укрина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056870501.html

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новости, курская область, россия, алексей самойлов, наступление, всу, белгород, волчанск, харьковская область, вс рф, сво