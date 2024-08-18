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При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина

При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина - 18.08.2024 Украина.ру

При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина

В результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека. Об этом вечером 18 августа сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин

2024-08-18T17:58

2024-08-18T17:58

2024-08-18T17:58

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"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.", -рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.До этого Кулемзин опубликовал сообщения об обстрелах Донецка, отметив, что "Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов".Также сегодня ВСУ обстреляли православный храм в Донецке

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новости, донецк, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, всу, днр, военные преступления, сво, новые регионы, обстрелы, мирные жители