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При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина - 18.08.2024 Украина.ру
При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
В результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека. Об этом вечером 18 августа сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
2024-08-18T17:58
2024-08-18T17:58
2024-08-18T17:58
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донецк
алексей кулемзин
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"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.", -рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.До этого Кулемзин опубликовал сообщения об обстрелах Донецка, отметив, что "Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов".Также сегодня ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
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новости, донецк, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, всу, днр, военные преступления, сво, новые регионы, обстрелы, мирные жители
Новости, Донецк, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, Военные преступления, СВО, Новые регионы, обстрелы, мирные жители
При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
В результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека. Об этом вечером 18 августа сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.", -рассказал
Кулемзин в своём Telegram-канале.
До этого Кулемзин опубликовал сообщения об обстрелах Донецка, отметив, что "Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов".