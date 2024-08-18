При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина - 18.08.2024 Украина.ру
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При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина - 18.08.2024 Украина.ру
При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
В результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека. Об этом вечером 18 августа сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
2024-08-18T17:58
2024-08-18T17:58
новости
донецк
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
всу
днр
военные преступления
сво
новые регионы
обстрелы
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"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.", -рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.До этого Кулемзин опубликовал сообщения об обстрелах Донецка, отметив, что "Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов".Также сегодня ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
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новости, донецк, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, всу, днр, военные преступления, сво, новые регионы, обстрелы, мирные жители
Новости, Донецк, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, Военные преступления, СВО, Новые регионы, обстрелы, мирные жители

При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина

17:58 18.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк американскими ракетами AGM-88 HARM
ВСУ обстреляли Донецк американскими ракетами AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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В результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека. Об этом вечером 18 августа сообщил донецкий градоначальник Алексей Кулемзин
"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.", -рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.
До этого Кулемзин опубликовал сообщения об обстрелах Донецка, отметив, что "Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов".
Также сегодня ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
 
НовостиДонецкАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныВСУДНРВоенные преступленияСВОНовые регионыобстрелымирные жители
 
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18:55ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине
17:58При обстреле Донецка погибли мужчина и женщина
17:47ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
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