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Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии

Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии - 15.08.2024 Украина.ру

Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии

Все без исключений зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили с 16 августа не будут допущены к въезду в Литву. Об этом 15 августа проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии

2024-08-15T10:58

2024-08-15T10:58

2024-08-15T10:58

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"Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя", - сказано в заявлении белорусского погранведомства.Введённое 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, ранее не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.17 июля литовская таможня опубликовала сообщение, в котором говорилось, что с 18 июля 2024 года "автомобилям с белорусскими регистрационными знаками будет запрещён въезд в Европейский союз". При этом указывалось на исключения из этого правила."Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Белоруссии автомобилей с дипломатическим номерным знаком, если автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или предназначен для личного использования дипломатическими работниками и их ближайшими родственниками", – сообщало таможенное ведомство Литвы.Министерство экономики и инноваций Литвы в свою очередь информировало, что "до 16 августа 2024 года разрешается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Белоруссии, который имеет действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, позволяющее ему въехать в Союз, и который во время поездки в Союз управляет автомобилем только для личного пользования".Официальный Брюссель воздерживается от комментирования запретов на ввоз автотранспорта с белорусскими регистрационными номерами. Белоруссия в ответ расширила безвизовый въезд для граждан Литвы и ряда других государств. В другой части Союзного государства Белоруссии и России таже воздерживаются от оценок очередного "расширения безвиза".При этом в России задумываются об ответе на западные ограничения. Подробности в публикации Украина.ру "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube

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