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Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии - 15.08.2024 Украина.ру
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
Все без исключений зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили с 16 августа не будут допущены к въезду в Литву. Об этом 15 августа проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии
2024-08-15T10:58
2024-08-15T10:58
2024-08-15T10:58
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"Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя", - сказано в заявлении белорусского погранведомства.Введённое 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, ранее не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.17 июля литовская таможня опубликовала сообщение, в котором говорилось, что с 18 июля 2024 года "автомобилям с белорусскими регистрационными знаками будет запрещён въезд в Европейский союз". При этом указывалось на исключения из этого правила."Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Белоруссии автомобилей с дипломатическим номерным знаком, если автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или предназначен для личного использования дипломатическими работниками и их ближайшими родственниками", – сообщало таможенное ведомство Литвы.Министерство экономики и инноваций Литвы в свою очередь информировало, что "до 16 августа 2024 года разрешается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Белоруссии, который имеет действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, позволяющее ему въехать в Союз, и который во время поездки в Союз управляет автомобилем только для личного пользования".Официальный Брюссель воздерживается от комментирования запретов на ввоз автотранспорта с белорусскими регистрационными номерами. Белоруссия в ответ расширила безвизовый въезд для граждан Литвы и ряда других государств. В другой части Союзного государства Белоруссии и России таже воздерживаются от оценок очередного "расширения безвиза".При этом в России задумываются об ответе на западные ограничения. Подробности в публикации Украина.ру "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube
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новости, литва, белоруссия, россия, ес, санкции, антироссийские санкции, автомобили, транзит, международные отношения, международное право, евразия, туризм, пересечение границы
Новости, Литва, Белоруссия, Россия, ЕС, санкции, антироссийские санкции, автомобили, транзит, международные отношения, международное право, Евразия, туризм, пересечение границы
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
Все без исключений зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили с 16 августа не будут допущены к въезду в Литву. Об этом 15 августа проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии
"Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя", - сказано в заявлении белорусского погранведомства.
Введённое 18 июля ограничение
на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, ранее не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.
17 июля литовская таможня опубликовала сообщение, в котором говорилось, что с 18 июля 2024 года "автомобилям с белорусскими регистрационными знаками будет запрещён въезд в Европейский союз". При этом указывалось на исключения из этого правила.
"Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Белоруссии автомобилей с дипломатическим номерным знаком, если автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или предназначен для личного использования дипломатическими работниками и их ближайшими родственниками", – сообщало таможенное ведомство Литвы.
Министерство экономики и инноваций Литвы в свою очередь информировало, что "до 16 августа 2024 года разрешается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Белоруссии, который имеет действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, позволяющее ему въехать в Союз, и который во время поездки в Союз управляет автомобилем только для личного пользования".
Официальный Брюссель воздерживается от комментирования запретов на ввоз автотранспорта с белорусскими регистрационными номерами. Белоруссия в ответ расширила безвизовый въезд для граждан Литвы и ряда других государств. В другой части Союзного государства Белоруссии и России таже воздерживаются от оценок очередного "расширения безвиза".
При этом в России задумываются об ответе на западные ограничения. Подробности в публикации Украина.ру "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube