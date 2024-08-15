Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056874992.html
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии - 15.08.2024 Украина.ру
Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
Все без исключений зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили с 16 августа не будут допущены к въезду в Литву. Об этом 15 августа проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии
2024-08-15T10:58
2024-08-15T10:58
новости
литва
белоруссия
россия
ес
санкции
антироссийские санкции
автомобили
транзит
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_e34eb85456b274976f42573e82ac43f7.jpg
"Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя", - сказано в заявлении белорусского погранведомства.Введённое 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, ранее не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.17 июля литовская таможня опубликовала сообщение, в котором говорилось, что с 18 июля 2024 года "автомобилям с белорусскими регистрационными знаками будет запрещён въезд в Европейский союз". При этом указывалось на исключения из этого правила."Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Белоруссии автомобилей с дипломатическим номерным знаком, если автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или предназначен для личного использования дипломатическими работниками и их ближайшими родственниками", – сообщало таможенное ведомство Литвы.Министерство экономики и инноваций Литвы в свою очередь информировало, что "до 16 августа 2024 года разрешается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Белоруссии, который имеет действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, позволяющее ему въехать в Союз, и который во время поездки в Союз управляет автомобилем только для личного пользования".Официальный Брюссель воздерживается от комментирования запретов на ввоз автотранспорта с белорусскими регистрационными номерами. Белоруссия в ответ расширила безвизовый въезд для граждан Литвы и ряда других государств. В другой части Союзного государства Белоруссии и России таже воздерживаются от оценок очередного "расширения безвиза".При этом в России задумываются об ответе на западные ограничения. Подробности в публикации Украина.ру "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube
литва
белоруссия
россия
евразия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_182:0:1867:1264_1920x0_80_0_0_57635ba2170cd640aa2152791a847ed4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, белоруссия, россия, ес, санкции, антироссийские санкции, автомобили, транзит, международные отношения, международное право, евразия, туризм, пересечение границы
Новости, Литва, Белоруссия, Россия, ЕС, санкции, антироссийские санкции, автомобили, транзит, международные отношения, международное право, Евразия, туризм, пересечение границы

Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии

10:58 15.08.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Все без исключений зарегистрированные в Белоруссии легковые автомобили с 16 августа не будут допущены к въезду в Литву. Об этом 15 августа проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии
"Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя", - сказано в заявлении белорусского погранведомства.
Введённое 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии, ранее не распространялось на авто, не предназначенные для продажи, а также принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действующую визу либо временный/постоянный вид на жительство в странах ЕС.
17 июля литовская таможня опубликовала сообщение, в котором говорилось, что с 18 июля 2024 года "автомобилям с белорусскими регистрационными знаками будет запрещён въезд в Европейский союз". При этом указывалось на исключения из этого правила.
"Запрет не распространяется на въезд на территорию Европейского союза, включая Литву, зарегистрированных в Белоруссии автомобилей с дипломатическим номерным знаком, если автомобиль необходим для функционирования дипломатического и консульского представительства или международной организации, пользующейся иммунитетом в соответствии с международным правом, или предназначен для личного использования дипломатическими работниками и их ближайшими родственниками", – сообщало таможенное ведомство Литвы.
Министерство экономики и инноваций Литвы в свою очередь информировало, что "до 16 августа 2024 года разрешается ввозить на территорию Литвы легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину Белоруссии, который имеет действующую визу или действующее разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, позволяющее ему въехать в Союз, и который во время поездки в Союз управляет автомобилем только для личного пользования".
Официальный Брюссель воздерживается от комментирования запретов на ввоз автотранспорта с белорусскими регистрационными номерами. Белоруссия в ответ расширила безвизовый въезд для граждан Литвы и ряда других государств. В другой части Союзного государства Белоруссии и России таже воздерживаются от оценок очередного "расширения безвиза".
При этом в России задумываются об ответе на западные ограничения. Подробности в публикации Украина.ру "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube
 
НовостиЛитваБелоруссияРоссияЕСсанкцииантироссийские санкцииавтомобилитранзитмеждународные отношениямеждународное правоЕвразиятуризмпересечение границы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
10:53Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
10:30Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
10:02Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов
09:53Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж
09:38США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
09:28Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа
08:38Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах
08:07Главное за ночь 15 августа
07:56Американская газета рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве "Северных потоков"
07:54Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства
07:32Генштаб ВСУ признал напряженной ситуацию на нескольких направлениях
07:30Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем
07:15В кафе в центре Киева взорвалась граната — мэр
07:00Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины
06:15"Замкнется кольцо окружения": Онуфриенко сообщил, что российские войска скоро освободят Нью-Йорк
06:00"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
05:45Курское направление: Онуфринеко рассказал, зачем ВСУ хотят создать плацдарм в глубине от линии фронта
05:30"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибку
05:15"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве
Лента новостейМолния