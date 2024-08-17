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"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 17.08.2024 Украина.ру

"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе в среде украинских военных и экспертов стала понемногу проходить эйфория по поводу рейда на Курскую область. На фоне официальных победоносных реляций в телемарафоне военные и эксперты всё чаще обращают внимание на кризис донецкого участка фронта.

2024-08-17T06:20

2024-08-17T06:20

2024-08-17T06:20

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Экс-нардеп Тарас Черновол говорит, что ради курского рейда ВСУ сняли самые боеспособные части с фронта, а вот ВС РФ выводить оттуда свои подразделения не торопятся."Я не понимаю, кто и для чего это задумал, именно эту конкретную операцию. Эффектом неожиданности воспользовались лишь в границах территории без каких-либо стратегических целей", - рассказывает Черновол. Он также подчеркивает, что под прикрытием "тумана Курска" россияне оказались под Покровском. "Берешь чужое на час, а потом отдаешь свое навсегда", - так характеризует Черновол тактику ВСУ.Украинский военный из 24 ОШБр "Айдар"* Станислав Бунятов пишет, что под Покровском стоят истощенные подразделения ВСУ, а перевес россиян на этом направлении составляет 10:1. Россияне, по его словам, не прекращают штурмы ни на день, штурмуя с 4 утра до 9 вечера."Под таким давлением два варианта: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны", - говорит Бунятов. По его словам, такие линии созданы вокруг Мирнограда и Покровска.Политолог Вадим Карасев тоже не понимает, почему войска бросили на Курск, когда они нужны в Донецкой области. "На донецком фронте ситуация очень критична. На Покровском направлении, Торецк, Часов Яр и так далее. И если был расчёт, что Россия снимет оттуда резервы, и перебросит в срочном порядке на Курск, они как минимум не оправдались", - рассказывает политолог.Кроме того, он не уверен, что у Киева есть достаточно резервов, чтобы удержать захваченные курские территории и организовать там снабжение своих войск.Бывший депутат рады Игорь Лапин тоже рассказывает, что скоро может начаться эвакуация Покровска, а это последний крупный город перед Днепропетровской областью."Мы видим, и аналитики говорят, что за неделю до пяти километров они могут на определенных направлениях рвануть. Ну, если посчитать, то вот тебе Покровск и три недели до рубежей. Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели будем слышать, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", - говорит экс-депутат.Еще один бывший депутат и радикальный националист Игорь Мосийчук** предупреждает, что потеря Покровска будет дорого стоить украинской экономике, в особенности для металлургических предприятий олигарха Виктора Пинчука. Металлургия и экспорт зерна – два оставшихся столпа украинской экономики.Для Украины выход на границы Днепропетровской области или даже потеря там какого-нибудь маленького села стала бы серьезным имиджевым ударом, в особенности в глазах западных политиков, от которых зависит выделение Киеву средств.Украинский военный эксперт Олег Стариков также предупреждает, что курский рейд может превратить Украину из жертвы в агрессора. "Теперь всё международное сообщество на это стало смотреть по-другому. Из страны-жертвы мы превратились в страну, которая напала. Да, западные партнёры говорят, что это в рамках самообороны. А Глобальный Юг и Глобальный Восток?", - задает вопрос эксперт.По его мнению, в этом рейде Киев достиг некоторых психологических целей, но их эффект будет кратковременным.Депутат и полковник СБУ Роман Костенко на днях призвал снижать возраст мобилизации до 20 лет. Этого якобы требуют западные партнеры. В качестве аргумента он сравнил набор в армию в РФ, где нет видео с насильственной мобилизацией, как на Украине, а эффективно действуют финансовые стимулы. На Украине же тот "материал", который удается отловить, не годится для фронта."Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за "палками" [учетными единицами]- сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошёл, наловил и отправил их в учебный центр. Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их "покупатели" называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят – попробуй с ним воевать идти. И они сидят в этих учебных центрах, получают зарплату, а уволить их нельзя", - жалуется Костенко. По его мнению, если хватать на улице двадцатилетних, то можно как-то конкурировать с темпами рекрутинга в РФ.В целом же украинские военные и эксперты признают, что возможности ВСУ, как короткое одеяло – не позволяют закрыть все дыры. За переброску подразделений ради авантюры под Курском приходится расплачиваться потерей еще больших территорий.* - запрещённая в РФ террористическая организация** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?

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эксклюзив, россия, украина, татьяна черновол, игорь мосийчук, вадим карасев, вооруженные силы украины, айдар, сво, эксперты, курская область