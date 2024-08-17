"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 17.08.2024 Украина.ру
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"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 17.08.2024 Украина.ру
"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
На текущей неделе в среде украинских военных и экспертов стала понемногу проходить эйфория по поводу рейда на Курскую область. На фоне официальных победоносных реляций в телемарафоне военные и эксперты всё чаще обращают внимание на кризис донецкого участка фронта.
2024-08-17T06:20
2024-08-17T06:20
эксклюзив
россия
украина
татьяна черновол
игорь мосийчук
вадим карасев
вооруженные силы украины
айдар
сво
эксперты
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Экс-нардеп Тарас Черновол говорит, что ради курского рейда ВСУ сняли самые боеспособные части с фронта, а вот ВС РФ выводить оттуда свои подразделения не торопятся."Я не понимаю, кто и для чего это задумал, именно эту конкретную операцию. Эффектом неожиданности воспользовались лишь в границах территории без каких-либо стратегических целей", - рассказывает Черновол. Он также подчеркивает, что под прикрытием "тумана Курска" россияне оказались под Покровском. "Берешь чужое на час, а потом отдаешь свое навсегда", - так характеризует Черновол тактику ВСУ.Украинский военный из 24 ОШБр "Айдар"* Станислав Бунятов пишет, что под Покровском стоят истощенные подразделения ВСУ, а перевес россиян на этом направлении составляет 10:1. Россияне, по его словам, не прекращают штурмы ни на день, штурмуя с 4 утра до 9 вечера."Под таким давлением два варианта: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны", - говорит Бунятов. По его словам, такие линии созданы вокруг Мирнограда и Покровска.Политолог Вадим Карасев тоже не понимает, почему войска бросили на Курск, когда они нужны в Донецкой области. "На донецком фронте ситуация очень критична. На Покровском направлении, Торецк, Часов Яр и так далее. И если был расчёт, что Россия снимет оттуда резервы, и перебросит в срочном порядке на Курск, они как минимум не оправдались", - рассказывает политолог.Кроме того, он не уверен, что у Киева есть достаточно резервов, чтобы удержать захваченные курские территории и организовать там снабжение своих войск.Бывший депутат рады Игорь Лапин тоже рассказывает, что скоро может начаться эвакуация Покровска, а это последний крупный город перед Днепропетровской областью."Мы видим, и аналитики говорят, что за неделю до пяти километров они могут на определенных направлениях рвануть. Ну, если посчитать, то вот тебе Покровск и три недели до рубежей. Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели будем слышать, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", - говорит экс-депутат.Еще один бывший депутат и радикальный националист Игорь Мосийчук** предупреждает, что потеря Покровска будет дорого стоить украинской экономике, в особенности для металлургических предприятий олигарха Виктора Пинчука. Металлургия и экспорт зерна – два оставшихся столпа украинской экономики.Для Украины выход на границы Днепропетровской области или даже потеря там какого-нибудь маленького села стала бы серьезным имиджевым ударом, в особенности в глазах западных политиков, от которых зависит выделение Киеву средств.Украинский военный эксперт Олег Стариков также предупреждает, что курский рейд может превратить Украину из жертвы в агрессора. "Теперь всё международное сообщество на это стало смотреть по-другому. Из страны-жертвы мы превратились в страну, которая напала. Да, западные партнёры говорят, что это в рамках самообороны. А Глобальный Юг и Глобальный Восток?", - задает вопрос эксперт.По его мнению, в этом рейде Киев достиг некоторых психологических целей, но их эффект будет кратковременным.Депутат и полковник СБУ Роман Костенко на днях призвал снижать возраст мобилизации до 20 лет. Этого якобы требуют западные партнеры. В качестве аргумента он сравнил набор в армию в РФ, где нет видео с насильственной мобилизацией, как на Украине, а эффективно действуют финансовые стимулы. На Украине же тот "материал", который удается отловить, не годится для фронта."Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за "палками" [учетными единицами]- сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошёл, наловил и отправил их в учебный центр. Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их "покупатели" называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят – попробуй с ним воевать идти. И они сидят в этих учебных центрах, получают зарплату, а уволить их нельзя", - жалуется Костенко. По его мнению, если хватать на улице двадцатилетних, то можно как-то конкурировать с темпами рекрутинга в РФ.В целом же украинские военные и эксперты признают, что возможности ВСУ, как короткое одеяло – не позволяют закрыть все дыры. За переброску подразделений ради авантюры под Курском приходится расплачиваться потерей еще больших территорий.* - запрещённая в РФ террористическая организация** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё на эту тему: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html
https://ukraina.ru/20240816/1056900781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, татьяна черновол, игорь мосийчук, вадим карасев, вооруженные силы украины, айдар, сво, эксперты, курская область
Эксклюзив, Россия, Украина, Татьяна Черновол, Игорь Мосийчук, Вадим Карасев, Вооруженные силы Украины, Айдар, СВО, эксперты, Курская область
"Берешь чужое на час, отдаешь свое навсегда". Украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

06:20 17.08.2024
 
© Роман Старовойт телеграм-канал
© Роман Старовойт телеграм-канал
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе в среде украинских военных и экспертов стала понемногу проходить эйфория по поводу рейда на Курскую область. На фоне официальных победоносных реляций в телемарафоне военные и эксперты всё чаще обращают внимание на кризис донецкого участка фронта.
Экс-нардеп Тарас Черновол говорит, что ради курского рейда ВСУ сняли самые боеспособные части с фронта, а вот ВС РФ выводить оттуда свои подразделения не торопятся.
"Я не понимаю, кто и для чего это задумал, именно эту конкретную операцию. Эффектом неожиданности воспользовались лишь в границах территории без каких-либо стратегических целей", - рассказывает Черновол.
Он также подчеркивает, что под прикрытием "тумана Курска" россияне оказались под Покровском. "Берешь чужое на час, а потом отдаешь свое навсегда", - так характеризует Черновол тактику ВСУ.
Украинский военный из 24 ОШБр "Айдар"* Станислав Бунятов пишет, что под Покровском стоят истощенные подразделения ВСУ, а перевес россиян на этом направлении составляет 10:1. Россияне, по его словам, не прекращают штурмы ни на день, штурмуя с 4 утра до 9 вечера.
"Под таким давлением два варианта: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны", - говорит Бунятов. По его словам, такие линии созданы вокруг Мирнограда и Покровска.
Политолог Вадим Карасев тоже не понимает, почему войска бросили на Курск, когда они нужны в Донецкой области.
"На донецком фронте ситуация очень критична. На Покровском направлении, Торецк, Часов Яр и так далее. И если был расчёт, что Россия снимет оттуда резервы, и перебросит в срочном порядке на Курск, они как минимум не оправдались", - рассказывает политолог.
Кроме того, он не уверен, что у Киева есть достаточно резервов, чтобы удержать захваченные курские территории и организовать там снабжение своих войск.
Вчера, 07:55
Эйфория Зеленского и курская авантюраЧем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар-акция киевского режима
Бывший депутат рады Игорь Лапин тоже рассказывает, что скоро может начаться эвакуация Покровска, а это последний крупный город перед Днепропетровской областью.
"Мы видим, и аналитики говорят, что за неделю до пяти километров они могут на определенных направлениях рвануть. Ну, если посчитать, то вот тебе Покровск и три недели до рубежей. Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели будем слышать, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", - говорит экс-депутат.
Еще один бывший депутат и радикальный националист Игорь Мосийчук** предупреждает, что потеря Покровска будет дорого стоить украинской экономике, в особенности для металлургических предприятий олигарха Виктора Пинчука. Металлургия и экспорт зерна – два оставшихся столпа украинской экономики.
"Падение Покровска может превратиться в катастрофу для нашей страны. В этом городе находится единственная шахта, где добывается коксовый уголь, который идет на металлургию. Остановка Покровка будет означать автоматически остановку "Метинвеста" и не только, других металлургических предприятий. Второе, что еще более страшное, - захват Покровска позволит российским войскам бить из ствольной артиллерии и РСЗО по Павлограду, по железнодорожному узлу, что в свою очередь нарушит логистику с Запорожьем и Днепром", - считает Мосийчук, добавляя, что на этом фоне меркнут любые успехи ВСУ под Курском.
Для Украины выход на границы Днепропетровской области или даже потеря там какого-нибудь маленького села стала бы серьезным имиджевым ударом, в особенности в глазах западных политиков, от которых зависит выделение Киеву средств.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Вчера, 09:45
Атака на Курскую область ухудшит позиции ВСУ на других направлениях - Wall Street JournalНападение на Курскую область на фоне нехватки личного состава среди украинских военных может ухудшить и без того плохую ситуацию для ВСУ на других участках фронта. Об этом пишет Wall Street Journal
Украинский военный эксперт Олег Стариков также предупреждает, что курский рейд может превратить Украину из жертвы в агрессора.
"Теперь всё международное сообщество на это стало смотреть по-другому. Из страны-жертвы мы превратились в страну, которая напала. Да, западные партнёры говорят, что это в рамках самообороны. А Глобальный Юг и Глобальный Восток?", - задает вопрос эксперт.
По его мнению, в этом рейде Киев достиг некоторых психологических целей, но их эффект будет кратковременным.
Депутат и полковник СБУ Роман Костенко на днях призвал снижать возраст мобилизации до 20 лет. Этого якобы требуют западные партнеры. В качестве аргумента он сравнил набор в армию в РФ, где нет видео с насильственной мобилизацией, как на Украине, а эффективно действуют финансовые стимулы. На Украине же тот "материал", который удается отловить, не годится для фронта.
"Часто бывает такое, что ТЦК, гоняясь за "палками" [учетными единицами]- сказали, 10 надо в день, например, 100, 200, ты пошёл, наловил и отправил их в учебный центр. Тот наркоман, тот больной какой-то, у того проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают (мы их "покупатели" называем) с военных частей и просто их не берут. Как правило, перестали брать, говорят – попробуй с ним воевать идти. И они сидят в этих учебных центрах, получают зарплату, а уволить их нельзя", - жалуется Костенко. По его мнению, если хватать на улице двадцатилетних, то можно как-то конкурировать с темпами рекрутинга в РФ.
В целом же украинские военные и эксперты признают, что возможности ВСУ, как короткое одеяло – не позволяют закрыть все дыры. За переброску подразделений ради авантюры под Курском приходится расплачиваться потерей еще больших территорий.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Ещё на эту тему: Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаТатьяна ЧерноволИгорь МосийчукВадим КарасевВооруженные силы УкраиныАйдарСВОэкспертыКурская область
 
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