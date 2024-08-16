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Минюст России расширил реестр иноагентов Telegram-каналами

Минюст России расширил реестр иноагентов Telegram-каналами - 16.08.2024 Украина.ру

Минюст России расширил реестр иноагентов Telegram-каналами

Распоряжениями министерства юстиции России реестр иноагентов дополнен физлицами и телеграм-каналами, которые распространяли недостоверную информацию. Об этом 16 августа министерство проинформировало в публикации на своём официальном сайте

2024-08-16T17:36

2024-08-16T17:36

2024-08-16T17:36

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"16 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р.М. Давлетгильдеев, А.В. Павлов, объединения лиц – телеграм-каналы "BRIEF Важное", "BRIEF", "Незыгарь", а также "Сирена", - сказано в официальном сообщении.В частности, сообщили в Минюсте, замглавного редактора телеканала "Дождь"* Ренат Давлетгильдеев* "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным СМИ, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений. Является ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иностранному агенту, проживает за пределами Российской Федерации"."Незыгарь"* по мнению Минюста не только распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской органами публичной власти, но также "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов".Об аналогичных процессах в ближнем зарубежье читайте в публикации Украина.ру Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями *признан иноагентом** Запрещенная на территории РФ организация

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новости, россия, минюст рф, иноагент, информационная безопасность