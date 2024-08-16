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Центробанк рекомендовал отменить платежи по ипотеке для жителей приграничья

Центробанк рекомендовал отменить платежи по ипотеке для жителей приграничья - 16.08.2024 Украина.ру

Центробанк рекомендовал отменить платежи по ипотеке для жителей приграничья

С рекомендацией поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате ожесточенных боев выступил Центробанк. Соответствующее информационное письмо было опубликовано 16 августа

2024-08-16T17:06

2024-08-16T17:06

2024-08-16T17:09

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"Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам…в случае полной утраты жилого помещения, которое является предметом ипотеки по кредитному договору, а также в иных тяжелых жизненных ситуациях (например, гибель заемщика или его супруги (супруга), присвоение одному из них I группы инвалидности)…рассмотреть возможность полного прощения долга по кредитному договору", - сказано в сообщении.Также Банк рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до одного года без начисления процентов.Уточняется, что о принятых решениях кредиторы должны уведомлять заемщиков любыми доступными способами.В сообщении говорится, что проведенная реструктуризация, полное или частичное списание, проведенные источником формирования кредитной истории, не должны ухудшать кредитную историю заемщика.Ранее ЦБ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, даже если они не подпадают под установленные законом требования: например, размер кредита превышает установленный законом лимит. Указывалось, что граждане могут обратиться за отсрочкой платежей на срок до полугода, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке.Подробнее о мерах поддержки жителей Курской области читайте в материале на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240816/1056915344.html

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новости, курская область, белгородская область, брянская область, ипотека, сво