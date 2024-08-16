https://ukraina.ru/20240816/1056913292.html

Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона

Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона - 16.08.2024 Украина.ру

Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона

С первых дней эскалации обстановки в Курской области президент России Владимир Путин лично контролирует ситуацию в регионе, а вся страна оказывает поддержку. За это главу государства поблагодарил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-16T15:39

2024-08-16T15:39

2024-08-16T15:43

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

владимир путин

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055573871_0:282:3040:1991_1920x0_80_0_0_93e188d65456da85b5cf5d3ee4f5e633.jpg

Губернатор также поблагодарил все регионы страны, которые поддерживают курян. По его словам, в область идут гуманитарные грузы, разворачиваются лагеря для временного пребывания, приезжают волонтеры. По последним данным, автоколонны МЧС России доставили в Курскую область более 1,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.Всего за сутки в регион прибыли 13 колонн с помощью в 360 тонн.Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Курскую область, где встретился с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Они посетили стройплощадку Курской АЭС-2, где в декабре ожидается пуск строящегося сейчас реактора, обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Украинские войска не оставляют попытки установить контроль над Курской областью с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции.Подробнее об эйфории Зеленского и курской авантюре читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.

https://ukraina.ru/20240816/1056908582.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, россия, сво