Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона - 16.08.2024 Украина.ру
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Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона
Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона - 16.08.2024 Украина.ру
Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона
С первых дней эскалации обстановки в Курской области президент России Владимир Путин лично контролирует ситуацию в регионе, а вся страна оказывает поддержку. За это главу государства поблагодарил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-16T15:39
2024-08-16T15:43
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
владимир путин
россия
сво
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Губернатор также поблагодарил все регионы страны, которые поддерживают курян. По его словам, в область идут гуманитарные грузы, разворачиваются лагеря для временного пребывания, приезжают волонтеры. По последним данным, автоколонны МЧС России доставили в Курскую область более 1,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.Всего за сутки в регион прибыли 13 колонн с помощью в 360 тонн.Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Курскую область, где встретился с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Они посетили стройплощадку Курской АЭС-2, где в декабре ожидается пуск строящегося сейчас реактора, обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Украинские войска не оставляют попытки установить контроль над Курской областью с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции.Подробнее об эйфории Зеленского и курской авантюре читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
https://ukraina.ru/20240816/1056908582.html
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), владимир путин, россия, сво
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), Владимир Путин, Россия, СВО

Глава Курской области поблагодарил Путина за личное участие в судьбе жителей региона

15:39 16.08.2024 (обновлено: 15:43 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С первых дней эскалации обстановки в Курской области президент России Владимир Путин лично контролирует ситуацию в регионе, а вся страна оказывает поддержку. За это главу государства поблагодарил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

"Хочу сказать спасибо президенту Владимиру Путину, который фактически лично и постоянно контролирует эту ситуацию, оказывает поддержку, и на федеральном уровне - правительству Российской Федерации. Здесь работают представители многих министерств и ведомств", - сказал Смирнов журналистам, видео с ним опубликовал телеграм-канал РИА Новости.

Губернатор также поблагодарил все регионы страны, которые поддерживают курян. По его словам, в область идут гуманитарные грузы, разворачиваются лагеря для временного пребывания, приезжают волонтеры.
По последним данным, автоколонны МЧС России доставили в Курскую область более 1,7 тысяч тонн гуманитарной помощи.Всего за сутки в регион прибыли 13 колонн с помощью в 360 тонн.
Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Курскую область, где встретился с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Они посетили стройплощадку Курской АЭС-2, где в декабре ожидается пуск строящегося сейчас реактора, обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков.
Украинские войска не оставляют попытки установить контроль над Курской областью с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции.
Подробнее об эйфории Зеленского и курской авантюре читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
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