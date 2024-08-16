https://ukraina.ru/20240816/1056912287.html

Музыкальная война. Как корейцы воюют попсой на границе

Музыкальная война. Как корейцы воюют попсой на границе - 16.08.2024 Украина.ру

Музыкальная война. Как корейцы воюют попсой на границе

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль удивил не только корееведов, но весь политический мир. Лидер Южной Кореи предложил КНДР создать "Межкорейскую рабочую группу" для обсуждения широкого круга вопросов, от экономических проблем до экологических кризисов и стихийных бедствий.

2024-08-16T18:45

2024-08-16T18:45

2024-08-16T18:45

эксклюзив

южная корея

кндр

дмитрий песков

владимир зеленский

сеул

алексей мухин

пентагон

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Причем, по мнению Юн Сок Ёля, это позволило бы сделать "межкорейский диалог реалистичным и действенным".Проблема только за малым – осталось реалистично признать, что этот межкорейский диалог давно свелся к нулю, и никто ни с кем между собой на разделенном полуострове серьезно не договаривается.Более того, в начале марта широко обсуждалась информация, что с идеологических сайтов КНДР начали удалять публикации, которые рассматривали Южную Корею как часть единой страны с Севером, оккупированную американцами (как оно, на самом деле, и было). После Корейской войны 1950-1953 годов Сеул вообще официально передал право управления своими войсками Вашингтону, и фактическим командованием южнокорейской армии руководил Пентагон.Новая концепция Севера, как утверждают некоторые корееведы, сводятся к тому, что теперь в КНДР будут видеть свою страну отдельно, безо всякого Юга.Эту информацию нельзя считать полностью достоверной, потому что она не была подтверждена официальными лицами КНДР. Но на самом деле дискуссии о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея – это по факту две разных страны, идут в профессиональной среде очень давно.Литературный язык Северной Кореи практически сохранил свою чистоту, в то время как в Южной Корее местное население вынуждено общаться с представителями огромного американского военного контингента (минимум 30 тысяч только военных), а также с многочисленными туристами, что накладывает на них и лингвистические, и культурные различия.Это реальный факт – многие северные корейцы просто не понимают южнокорейский слэнг, на котором поют некоторые корейские группы. Потому что, строго говоря, поют они не совсем по-корейски, или даже совсем не по-корейски.При этом Южная Корея бесхитростно пытается использовать этих не очень корейских попсовых исполнителей для пропаганды против Пхеньяна.Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик (обратите внимание, этим вопросом занят вовсе не министр культуры) рассказал о том, что его подчиненные проводят трансляции музыки какой-то корейской группы через громкоговорители на межкорейской линии разграничения.По мнению военного министра, эти трансляции якобы стали "эффективной формой психологической войны, имеет влияние в долгосрочной перспективе и может стать катализатором к изменениям в северокорейском обществе". Но в Сеуле есть и другое мнение – что по ту сторону границы никто особо ничего не слышит, не разбирает и не понимает.КНДР меланхолично отвечает на эти враждебные трансляции своеобразной борьбой с идеологически враждебной попсой, посылая на юг воздушные шары с мусором. Однако, ни о какой реально работоспособной "межкорейской рабочей группе" в подобных условиях, речь конечно же, не идет.Собственно, это подтвердил в своей речи сам президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он тут же завел разговоры о ядерном разоружении – разумеется, подразумевая, что от ядерного оружия должны отказаться в Пхеньяне, а не в Вашингтоне.А затем объявил, что Южная Корея создаст грантоедкий Северокорейский фонд свободы и прав человека для активной поддержки неправительственной деятельности, которая якобы продвигает демократические права на Севере. На что в Пхеньяне пока что даже не сочли необходимым отреагировать. Ведь все знают, что южнокорейские лидеры говорили такие вещи всегда.Юн Сок Ёль – пример типичного прозападного правого корейского политика новой волны. Еще будучи студентом, он сделал себе имя на критике диктатора Чон Ду Хвана, о котором регулярно слышали в советских новостных передачах.Войска Чона устроили бессмысленную резню в корейском селении Кванджу, где не было никаких коммунистов, убивая всех, кто попадался под руку – хотя это были их соотечественники.Пентагон мог покончить с трагедией по щелчку пальцев, но американцам на пике Холодной войны нужен был Чон и его головорезы – на случай нападения на советский Дальний Восток (южнокорейцы даже повоевали за США во Вьетнаме, и тоже оставили там нехорошую память).Потом, на волне протестов, палача Чона сбросили и чуть не казнили, людям из Кванджу поставили мемориал, а Южную Корею возглавил сейчас праволиберальный Юн Сок Ёль, который даже летал в Киев – обнимаясь там с Зеленским, украинской версией кровавого Чон Ду Хвана.При этом очевидно – напряженность на Корейском полуострове создают именно американские войска, обустроившие военный плацдарм, угрожающий сразу России, Китаю, и КНДР в тысячах километрах от США. Так что бомба нужна Киму не для нападения, а для защиты от агрессии.При этом Москва, несмотря на партнерские отношения с Пхеньяном, прагматично говорит о том, что может иметь отношения с Сеулом. В частности, это отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы – сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона – и с КНДР, и с Южной Кореей", – заявил Песков.Однако также он четко отметил: "Де-факто что мы имеем сейчас: мы имеем нашего партнера в виде Пхеньяна и мы имеем страну в виде Сеула, которая присоединилась к антироссийским санкциям… Мы – сторонники выстраивания добрых отношений со всеми странами. Но как мы можем выстраивать добрые отношения (со странами – ред.), которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?", – добавил представитель Кремля.Очевидно подразумевая, что Южная Корея во всех аспектах находится в политическом и военном лагере Запада.Так что перспективы у "Межкорейской рабочей группы" пока что весьма туманны.Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются

https://ukraina.ru/20240727/1056481634.html

https://ukraina.ru/20240712/1056208582.html

https://ukraina.ru/20240630/1055957405.html

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