Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе" - 16.08.2024 Украина.ру
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Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе"
Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе" - 16.08.2024 Украина.ру
Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле" до 22 ноября, передает РИА Новости
2024-08-16T14:17
2024-08-16T14:17
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москва
красногорск
крокус сити
суд
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"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости.Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта: в участии в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления терроризма. Ранее об этих двух статьях обвинения информации не было.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел в марте: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве арестовали 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Подробнее о теракте - в материале Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ на сайте Украина.ру.
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новости, москва, красногорск, крокус сити, суд, арест
Новости, Москва, Красногорск, Крокус Сити, Суд, арест

Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе"

14:17 16.08.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокус сити холле" до 22 ноября, передает РИА Новости
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридунии меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказала судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. Обвиняемых заводили и выводили из зала суда в режиме особой строгости.
Следствие предъявило новое обвинение предполагаемым исполнителям теракта: в участии в террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления терроризма. Ранее об этих двух статьях обвинения информации не было.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел в марте: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве арестовали 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Подробнее о теракте - в материале Причастность Киева к теракту в "Крокусе" установлена – ФСБ на сайте Украина.ру.
 
НовостиМоскваКрасногорскКрокус СитиСударест
 
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14:17Суд продлил арест исполнителям теракта в "Крокусе"
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