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ВСУ снова обстреляли Донецк поставленной НАТО артиллерией
ВСУ снова обстреляли Донецк поставленной НАТО артиллерией - 16.08.2024 Украина.ру
ВСУ снова обстреляли Донецк поставленной НАТО артиллерией
Украинская армия продолжает обстрелы жилых районов столицы ДНР. Об этом 16 августа сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин
2024-08-16T10:34
2024-08-16T10:34
2024-08-16T10:34
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донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
нато
вооруженные силы украины
украинская армия
военные преступления
мирные жители
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"По мирным жителям Кировского района было выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - написал мэр Донецка в телеграм-канале.В десятом часу дня Кулемзин сообщил, что Петровский район снова попал под обстрел.Калибр 155-мм является стандартным для артиллерии и боеприпасов НАТО. С начала СВО на Украину было поставлено огромное количество артиллерии и военной техники Североатлантического альянса, а также боеприпасов. Небольшие объёмы снарядов советского стандарта 152-мм стали производиться на Украине, однако основной объём боеприпасов поставляется государствами НАТО.Больше подробностей о событиях начала дня в обзоре Украина.ру Атака на Крым, бои в Курской области и роль НАТО. Главное на Украине на утро 16 августа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, нато, вооруженные силы украины, украинская армия, военные преступления, мирные жители, обстрелы
Новости, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, НАТО, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Военные преступления, мирные жители, обстрелы
ВСУ снова обстреляли Донецк поставленной НАТО артиллерией
Украинская армия продолжает обстрелы жилых районов столицы ДНР. Об этом 16 августа сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин
"По мирным жителям Кировского района было выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - написал мэр Донецка в телеграм-канале.
В десятом часу дня Кулемзин сообщил
, что Петровский район снова попал под обстрел.
Калибр 155-мм является стандартным для артиллерии и боеприпасов НАТО. С начала СВО на Украину было поставлено огромное количество артиллерии и военной техники Североатлантического альянса, а также боеприпасов. Небольшие объёмы снарядов советского стандарта 152-мм стали производиться на Украине, однако основной объём боеприпасов поставляется государствами НАТО.