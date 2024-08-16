https://ukraina.ru/20240816/1056901508.html

"Рапира, три мушкетера и маленькая крепость": как живут и работают артиллеристы под Красногорском

"Рапира, три мушкетера и маленькая крепость": как живут и работают артиллеристы под Красногорском - 16.08.2024 Украина.ру

"Рапира, три мушкетера и маленькая крепость": как живут и работают артиллеристы под Красногорском

На фронте говорят, что пехота без артиллерии – группа смертников. Корреспондент издания Украина.ру побывал на позициях противотанковой артиллерии легендарной 110-й бригады Южной группировки войск и готов поделиться своими впечатлениями.

2024-08-16T14:10

2024-08-16T14:10

2024-08-16T14:10

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"Ты обещал мне шикарный три в одном, а принес растворимый без сахара!" - осоловело возмущаюсь я, пытаясь не расплескать мутное содержимое обжигающе горячего стаканчика.Солнышко поднялось ровно туда, куда следует, но жарит толерантно. С пониманием, я бы сказал, жарит. К убогонькому магазинчику, что в центре безликого шахтерского поселочка, то и дело подкатывают "буханки", "нивы" да "москвичи", из которых непременно выбираются усталые мальчишки в зеленом. Вы когда-нибудь видели, как боец, стянув на подбородок запыленную "балаклаву", с упоением поглощает мороженое? Для местных картина привычная. Сюда заглядывают те, кто дерется на Красногоровском направлении."Бро, это прифронтовой магазин, а не кофейня в центре, где подают лавандовый раф! Что налили, то и пей!" - смеется коллега, поправляя очки."Чего сразу раф, да еще лавандовый?" - ворчу я, но даю кофе шанс. М-м-м…растворимая дрянь с нотками плавленного стаканчика!Роскошный УАЗ "Патриот" с простреленными дверями, который должен отвезти нас к позициям "рапиристов", уже прибыл, но пять минут ничего не решают, а кофе завсегда может оказаться последним.- Знакомые места! Судя по тому, как мы едем, я уже бывал на этой позиции.- Не мог ты быть на этой позиции! Ты был на другой!- Допустим. Стрелять будем?- Цель дадут – будем.- Ну и подумаешь. Не очень-то и хотелось. В конце концов, нам ведь работать, а не боевик снимать.Кусты-кусты-кусты. Лесополка. Шумит артиллерия, но здесь это считается фоном. На полянке, скрытой от не в меру любопытных глаз с пропеллерами маскировочной сетью, встречают трое: "Якут", "Гуза" и "Филин". А вместе они расчет противотанкового орудия МТ-12 "Рапира", известного также, как снайперская винтовка из мира артиллерии.- Как обстановка, мужики?- Пока вроде спокойно.- Еще один спокойный выезд!Разместившись за импровизированным столиком, роль которого весьма недурно играет старый-добрый ящик из-под снарядов, устраиваем перекур-знакомство. "Якут" - не только самый улыбчивый из троицы, но и командир орудия. "Это наш макеевский якут", - смеются ребята. На правах старшего и самого дружелюбного, он ведет нас к "рапире".Приходилось бывать на самых разных позициях, включая отбитые у неприятеля, а потому с уверенностью говорю, что эта конкретная сошла бы за образцово-показательную. Причем как для фронта, так и для полигона в каком-нибудь далеком-далеком тылу. Впрочем, у "рапиристов" или "рапирщиков" (так и так говорят) без преувеличения легендарной 110-й бригады так завсегда. "Просто я не люблю сообщать матерям солдат плохие новости. Поэтому копать, копать и снова копать. "Попал к "Аббату" - готовь лопату!" - объяснил мне однажды командир бригадных "рапиристов" с позывным "Аббат".Спустившись под землю, идем по длинному коридору, обшитому древесиной. Идем уверенно: ни потолок головой, ни стены плечами не цепляем. "Чисто, сухо, голова прикрыта и свет горит", - комментирую я. Ребята смеются. Утверждают, что строительство длинного, разветвленного и хорошо укрепленного туннеля заняло всего пару месяцев.- Это как же?- Ф-фух! С Божьей помощью!- И все руками?- Конечно!- Господа, вы звери, господа!Наконец выходим к одному из орудий. "А это наша "Рапира". Предназначена для уничтожения танков и бронетехники противника. И, естественно, для уничтожения пехоты. Наша задача – помогать пехоте двигаться вперед", - объясняет "Якут".Выглядит командир орудия молодо, но воюет аж с 2015 года. Еще с ополчения. Начинал, как и многие, в пехоте, затем попал в связь, а оттуда – в артиллерию."Исполнилось восемнадцать и пошел в ополчение. Слушай, ну я здесь родился и всю жизнь живу. Как оставаться в стороне, если противник стреляет по моему дому?" - говорит он.- По каким целям работали в крайний раз?- Отрабатывали по укрепам противника. Выбивали их оттуда, когда наша пехота продвигалась. Продуктивно поработали.- Какие цели запомнились лучше всего?- Мне нравится работать по их пехоте. Она быстро бегает.- А по "леопардам" стрелял?- Хотелось бы, но здесь их пока не было.Пока обсуждаем перспективу появления "леопардов" на этом направлении, а также премий за них и "фрагов", которые можно бы записать на личный счет, подходит "Филин". Закуривает и внимательно смотрит. "Слушай, а ведь ты уже приезжал к нам, верно?" - спрашивает у меня. И верно! Только в мой прошлый визит здесь лишь яма была квадратная метра на четыре глубиной да орудия на позициях, а теперь целый комплекс оборонительных сооружений.- То-то меня ощущение дежавю никак не отпускало! Не признал тебя в "балаклаве"!- Да точно был! Я тоже сперва не узнал тебя.- Не устану повторять, что мир войны крохотный. Так-с, ну теперь ты просто обязан показать мне, что вы тут понастроили.- Экскурсия? Ну пойдем.Прихватив автомат, "Филин" направляется к черной пасти туннеля. Оборачивается и кивает. За мной, мол, давай. "Ну сам видишь, да? Перекрытый, обшитый. Полы и все дела. И для безопасности, и для удобства", - монотонно комментирует боец.Первый поворот – комната для хранения БК. Хорошо укрепленная и предельно надежная. Над головой сборная плита из толстых бревен и несколько метров утрамбованной земли. "Слушай, здесь так легко дышится и сырости нет", - замечаю. "А вот посмотри! Тут у нас вытяжки повсюду. За счет этого и сырости нет", - объясняет боец, указывая на пластиковую трубу у себя над головой.Время от времени на уровне пола встречаются так называемые "лисьи норы" - укрытия на случай прилета чего-нибудь очень тяжелого. "В среднем глубиной в два с половиной метра. Вот здесь выведены трубы. Выведены на случай, если не дай Бог завалит. Пока будут выкапывать, есть возможность не задохнуться. Потому, что бывали случаи, когда люди задыхались", - говорит "Филин". Слово "задыхались" он произносит с интонацией школьного учителя, объясняющего азы бестолковому школьнику: "за-ды-ха-лись".Выход на вторую огневую, совмещенный с еще одним хранилищем боеприпасов, оборудован еще крепче. Тут армированные бетонные стены и металлические балки. Сама позиция тоже крытая. Уже не масксеть над головою, но землица и бревна. Обшивка – как в сауне. Чисто, сухо и клопы не кусают."Здесь специальная вытяжка, чтобы пороховые газы уходили. Потому, что "Рапира" в ДОТе… я думаю, что такого нет больше нигде. Сверху тут сантиметров семьдесят бетона армированного, шлак, шпалы. Укреплено надежно. Знаешь, отсюда морально даже приятнее работать. А вот это тоже интересно. Вот в это отверстие мы сбрасываем гильзы, а за стеною есть специальная комната для них. Чтобы здесь не накапливались и не мешали работать", - входит боец во вкус. Видно, что гордится результатом многодневной работы.В блиндаже, где парни спят, имеется большой монитор, на который выводится картинка с многочисленных камер наблюдения. Все это нужно для того, чтобы к позиции никто не подобрался.- Еще у нас тут пожарный щит, небольшая слесарочка, вот печка хорошая на случай зимы. А здесь мы продукты храним.- Слушай, а мыши не беспокоят?- Не без этого, но у нас опытный кот. В принципе со своими задачами справляется. Как видишь, все делалось для себя. Мы ведь здесь больше времени, чем дома проводим.- Война в стиле лакшери."Филин" воюет с конца 2014-го. Начинал в разведроте Первой Славянской бригады, затем ушел в пехоту, а оттуда – в артиллерию. "Многие ребята шли в ополчение. Мне тогда восемнадцать лет было. Знаешь, тогда с патриотизмом все было в порядке. Вопрос денег вообще не стоял. Это потом денежное довольствие появилось, но шли воевать не за деньги", - подчеркивает он.- Выходит, что ты на этом направлении с начала боев за Красногоровку?- Выходит, что так.- И как обстановка?- Да нормально. Работаем и неслабо продвинулись. Если взять прошлый год, то было "вперед-назад", а сейчас идем хорошо.- А вот это сейчас куда летит?- Скорее всего, летит за Красногоровку. Опять то же Невельское. Но у нас арта постоянно работает. С их стороны когда-никогда работает арта, но в основном сбросы и FPV-дроны.В отличие от "Якута" и "Филина", третий "мушкетер" и старший наводчик "Гуза" - уроженец большой России. Доброволец из Ростовской области. "Я целенаправленно шел в артиллерию, поскольку в Чечне по контракту был наводчиком. Только работал на Д-30. Но принцип наводки и принцип стрельбы те же самые. Попал в противотанковую батарею, работаю по своей специальности. Все отлично", - уточняет он.- Как тебе здесь на фоне Чеченской войны?- Для меня это стало открытием. Это совсем другая война. Это война дронов. Тут нужно слушать воздух. А вот сам Донецк мне понравился. Очень красивый город.- Как тебе служится со "злыми донецкими сепарами"?- Да он уже "шокает" и "гэкает"!- Отличные ребята. Приняли, ввели в курс дела, что-то рассказали, что-то показали. Огонь – пацаны!Под стрекот радиостанции возвращаемся к импровизированному столику. Закуриваем. Всякий раз, уезжая от ребят, думаю о том, придется ли встретиться снова. С кем-то из героев репортажей в итоге завязывается дружба, кто-то после находится в соцсетях, чтобы поблагодарить за текст или хорошее фото, кого-то мы теряем из виду, а кого-то, к сожалению, теряем навсегда. Но в памяти остается каждый.Читайте также: Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии

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эксклюзив, россия, артиллерия, сво, ростовская область, чечня, украина.ру