Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии - 16.01.2024 Украина.ру
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Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии
Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии - 16.01.2024 Украина.ру
Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии
В последнее дни в СМИ появляются сообщения о применении на линии боевого соприкосновения новых арткомплексов. К примеру, 13 января расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на Купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий.
2024-01-16T00:11
2024-01-16T00:11
эксклюзив
вс рф
спецоперация
сво
оружие
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Об этом информагентствам рассказали в Минобороны РФ. " Комплекс артиллерийской разведки был развернут на особо активном участке фронта. С его помощью артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий", - говорится в сообщении. В военном ведомстве добавили, что благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия противника на расстоянии до 50 км.Раньше в распоряжении военных пребывали артиллерийские разведывательные комплексы, определяющие ракетные пуски и залпы, используя станции радиолокации, а также устройства звукометрии, имеющие лишь акустические модули. «Пенициллин» способен запеленговать расположение противника, применяя революционный метод комбинирования звуко- и термо-разведки. За счёт этого нельзя было подавить его лишь устройствами радиоэлектронного противодействия. Более того, данный метод даёт возможность “не засветить” собственные позиции путём излучений станции радиолокации, при этом сохраняя высочайший уровень огневой точности. Координаты одиноко расположенной цели, производящей залпы, «Пенициллин» может определить всего за 5 секунд.Комплекс результативно пеленгует противника в передней полосе, достигающей 25 километров. Разработчики и специалисты подчёркивают, что базовую корректировку залпов артиллерии проводят наводчики, рискующие жизнями на передовой линии столкновения с противником. «Пенициллин» же способен действовать на достаточно безопасной дистанции от врага в режиме полной автоматики, что сводит к нулю какое-либо влияние ошибок бойцов на результативность комплекса.Передовой комплекс может обслуживать ведение огня как одного расчёта, так и нескольких дивизионных батарей попеременно. Система гарантирует оперативное взаимодействие со всеми участниками автоматизированной линии оперативно-тактических звеньев. По данным «Росэлектроники», дистанция радиосвязи с прочими участниками – до 40 километров.В “Пенициллин” входят несколько единиц наземных звуковых приёмников, а также специальные мачты, на которых расположены электронные оптические модули. Все это базируется на платформе грузовика семейства «КамАЗ». Каждый из модулей серии «Пенициллин-ОЭМ» имеет на борту по 6 единиц теле- и тепловизионных камер. Авторитетные военные специалисты отмечают, что принципы действия комплекса дают возможность не только запеленговать место расположения противника, но и идентифицировать типы его артиллерийского вооружения. Обрабатывая пойманный сигнал диапазона звуковых колебаний или от воздушного следа запущенного боеприпаса, передовые вычислительные приборы могут точно определить позиции вражеских артиллерийских расчётов и места запусков баллистической ракеты. Кроме того, данные системы могут осуществлять составление сигнатур, картин типовых артиллерийских объектов, РСЗО, тактических ракет.«Пенициллины» обладают автоматическими системами войскового управления, объединив их в информационное единое поле, из-за чего полученные данные будут параллельно передаваться ударным расчётам, в числе которых российская боевая авиация, артиллерийские установки и ракетные расчёты. Это даст возможность мгновенно ликвидировать и осуществлять подавление огневых позиций вероятного противника. Благодаря «Пенициллину» эффективность артиллерии РФ в значительной мере усилится. Естественно, это - один из ключевых разведывательных элементов, однако он далеко не один. В него ещё вхожи устройства звукометрии в эшелонах низшего структурного уровня. К примеру, установки радиолокации серии «Зоопарк» и перечень прочих установок, позволяющих российским военнослужащим оперативно получать точную информацию о позициях противника.Сейчас основной вклад в работу артиллерийской разведки делают специализированные радиолокационные станции. Они способны отслеживать полет своих и вражеских снарядов, определяя точки их запуска и падения. Выявление точки падения своего снаряда позволяет скорректировать наводку орудий для успешного поражения цели, а информация о месте запуска вражеского предназначается для организации ответного удара. Разведывательные РЛС справляются со своими задачами, но не лишены недостатков. Прежде всего, они подвержены негативному влиянию средств РЭБ или ударам с применением противорадиолокационного оружия.Поэтому вовсе не случайно несколько лет назад в нашей стране стартовала опытно-конструкторская работа с шифром «Пенициллин», целью которой было создание принципиально нового автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) артиллерийской разведки армейского звена. Согласно техническому заданию, информацию о летящих и падающих снарядах следовало собирать с использованием сейсмических датчиков и инфракрасных камер. Применение радиолокационных средств исключалось.Автоматизированный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет собой мобильную систему на самоходном шасси, способную следить за обстановкой в заданном районе и выявлять работу орудий противника или контролировать точность стрельбы своей артиллерии. За счет использования принципиально новых способов работы комплекс решает свои задачи, не демаскируя себя каким-либо излучением. Все основные приборы комплекса, за исключением средств связи, работают исключительно в режиме приема.При помощи модуля «Пенициллин-ОЭМ» комплекс артиллерийской разведки должен вести наблюдение за заданным сектором и производить обнаружение вспышек выстрелов или разрывов снарядов. Обрабатывая данные с набора камер, автоматика способна с высокой точностью определять направление на точку вспышки. Расчет данных о найденном разрыве проводится в режиме реального времени.Комплекс звукотепловой разведки также имеет средства для приема и обработки звуковых сигналов. В составе комплекса присутствует четыре устройства для сбора акустических сигналов, а также аппаратура для их обработки. Приемное устройство представляет собой изделие с корпусом характерной выгнутой формы. Эти устройства предлагается размещать на определенных позициях рядом с комплексом и соединять с ним при помощи кабелей. Главным элементом приемного устройства является сейсмический датчик, принимающий колебания грунта и преобразующий их в электрический сигнал.Важнейшей особенностью нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» является возможность работы на некотором удалении от линии фронта. Кроме того, его отличает отсутствие демаскирующих факторов во время работы. Все основные компоненты комплекса работают только на прием, тогда как в режиме передачи действует только радиостанция, обеспечивающая связь. Таким образом, противник не имеет возможности выявить специфичные признаки и принять меры против этого комплекса. В этом отношении «Пенициллин» имеет преимущества перед другими средствами артиллерийской разведки, использующими иные принципы обнаружения.Следует отметить, что «Пенициллин» является самым эффективным средством фиксации артиллерийских выстрелов потенциального противника, поскольку полагается на звуковые волны. Одновременно с этим такая машина незаменима в реальных боевых действиях, поскольку не обнаруживается локаторами и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В результате находящийся на передовой комплекс способен быстро зафиксировать работу вражеской артиллерии, после чего по заданным координатам будет произведена контрбатарейная работа. Ну а обнаружить «Пенициллин» можно только визуально, а спрятанную в лесопосадке машину сложно заметить даже с беспилотника.Отличительная особенность этого комплекса в том, что он никак себя не демаскирует. Во всем мире аналогичные системы построены на использовании радиолокационных систем. А это значит, что они не только определяют координаты вражеских артиллерийских батарей, но и раскрывают свои позиции сразу после того, как включают собственные радары.Специалистам, создавшим комплекс 1Б75, удалось решить огромный массив научных задач. В частности, по звуку. В условиях боя атмосфера буквально перенасыщена звуками различной частоты и мощности. Как в этой акустической какофонии уловить и выделить именно звук выстрела?К работам были привлечены лучшие математики и программисты, которым удалось решить, казалось бы, нерешаемые задачи и построить сложнейшие эвристические алгоритмы. Каким-то образом наши ученые смоделировали работу человеческого мозга. Ведь мы, сами того не осознавая, четко выделяем среди огромного количества звуков тот, который нам нужен. В итоге появился действительно уникальный и боеспособный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".На войне тоже действуют правила математики. Плюс умноженный на минус дает минус. Так и с комплексами РЛС. Плюсов много, но есть жирный минус — их излучения обнаруживаются противником. И он делает все, чтобы уничтожить станцию. Начиная от артиллерии, заканчивая штурмовой авиацией. Не успел скрыться — пеняй на себя. Средств подавления противник не пожалеет, слишком много вреда приносят комплексы артиллерийской разведки.Комплекс «Пенициллин», в отличие от РЛС, никаких лучей никуда не посылает. Засечь его силами РЭБ невозможно. Он просто наблюдает и слушает. Полную картину огневой обстановки комплекс фиксирует и оценивает по вспышкам выстрелов и звукам разрывов.Даже самоходка не успеет покинуть позицию за такое время, не то, что обычное буксируемое орудие. «Пенициллин» при этом работает в автоматическом режиме. Карту огневой обстановки сбрасывает на батареи, ведущие ответный огонь, в режиме реального времени. Может корректировать огонь своей артиллерии, передавая координаты падения снаряда. Так «Пенициллин» помогает приблизить нашу победу.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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эксклюзив, вс рф, спецоперация, сво, оружие
Эксклюзив, ВС РФ, Спецоперация, СВО, оружие

Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии

00:11 16.01.2024
 
© НИИ "Вектор"
© НИИ "Вектор"
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
В последнее дни в СМИ появляются сообщения о применении на линии боевого соприкосновения новых арткомплексов. К примеру, 13 января расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на Купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий.
Об этом информагентствам рассказали в Минобороны РФ.
" Комплекс артиллерийской разведки был развернут на особо активном участке фронта. С его помощью артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий", - говорится в сообщении. В военном ведомстве добавили, что благодаря высокой чувствительности звуковых датчиков комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия противника на расстоянии до 50 км.
Раньше в распоряжении военных пребывали артиллерийские разведывательные комплексы, определяющие ракетные пуски и залпы, используя станции радиолокации, а также устройства звукометрии, имеющие лишь акустические модули.
«Пенициллин» способен запеленговать расположение противника, применяя революционный метод комбинирования звуко- и термо-разведки. За счёт этого нельзя было подавить его лишь устройствами радиоэлектронного противодействия. Более того, данный метод даёт возможность “не засветить” собственные позиции путём излучений станции радиолокации, при этом сохраняя высочайший уровень огневой точности. Координаты одиноко расположенной цели, производящей залпы, «Пенициллин» может определить всего за 5 секунд.
Комплекс результативно пеленгует противника в передней полосе, достигающей 25 километров. Разработчики и специалисты подчёркивают, что базовую корректировку залпов артиллерии проводят наводчики, рискующие жизнями на передовой линии столкновения с противником. «Пенициллин» же способен действовать на достаточно безопасной дистанции от врага в режиме полной автоматики, что сводит к нулю какое-либо влияние ошибок бойцов на результативность комплекса.
Передовой комплекс может обслуживать ведение огня как одного расчёта, так и нескольких дивизионных батарей попеременно. Система гарантирует оперативное взаимодействие со всеми участниками автоматизированной линии оперативно-тактических звеньев. По данным «Росэлектроники», дистанция радиосвязи с прочими участниками – до 40 километров.
В “Пенициллин” входят несколько единиц наземных звуковых приёмников, а также специальные мачты, на которых расположены электронные оптические модули. Все это базируется на платформе грузовика семейства «КамАЗ». Каждый из модулей серии «Пенициллин-ОЭМ» имеет на борту по 6 единиц теле- и тепловизионных камер.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Авторитетные военные специалисты отмечают, что принципы действия комплекса дают возможность не только запеленговать место расположения противника, но и идентифицировать типы его артиллерийского вооружения. Обрабатывая пойманный сигнал диапазона звуковых колебаний или от воздушного следа запущенного боеприпаса, передовые вычислительные приборы могут точно определить позиции вражеских артиллерийских расчётов и места запусков баллистической ракеты. Кроме того, данные системы могут осуществлять составление сигнатур, картин типовых артиллерийских объектов, РСЗО, тактических ракет.
«Пенициллины» обладают автоматическими системами войскового управления, объединив их в информационное единое поле, из-за чего полученные данные будут параллельно передаваться ударным расчётам, в числе которых российская боевая авиация, артиллерийские установки и ракетные расчёты. Это даст возможность мгновенно ликвидировать и осуществлять подавление огневых позиций вероятного противника.
Танк-Т80
10 января, 03:49
Три танкиста и Мультикам. В чем правда спецоперации, братО том, что танк — самое грозное оружие на полях спецоперации, я узнал от мотострелков, которые постоянно находятся и несут боевое дежурство на линии боестолкновений
Благодаря «Пенициллину» эффективность артиллерии РФ в значительной мере усилится. Естественно, это - один из ключевых разведывательных элементов, однако он далеко не один. В него ещё вхожи устройства звукометрии в эшелонах низшего структурного уровня. К примеру, установки радиолокации серии «Зоопарк» и перечень прочих установок, позволяющих российским военнослужащим оперативно получать точную информацию о позициях противника.
Сейчас основной вклад в работу артиллерийской разведки делают специализированные радиолокационные станции. Они способны отслеживать полет своих и вражеских снарядов, определяя точки их запуска и падения. Выявление точки падения своего снаряда позволяет скорректировать наводку орудий для успешного поражения цели, а информация о месте запуска вражеского предназначается для организации ответного удара. Разведывательные РЛС справляются со своими задачами, но не лишены недостатков. Прежде всего, они подвержены негативному влиянию средств РЭБ или ударам с применением противорадиолокационного оружия.
Поэтому вовсе не случайно несколько лет назад в нашей стране стартовала опытно-конструкторская работа с шифром «Пенициллин», целью которой было создание принципиально нового автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) артиллерийской разведки армейского звена. Согласно техническому заданию, информацию о летящих и падающих снарядах следовало собирать с использованием сейсмических датчиков и инфракрасных камер. Применение радиолокационных средств исключалось.
Автоматизированный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет собой мобильную систему на самоходном шасси, способную следить за обстановкой в заданном районе и выявлять работу орудий противника или контролировать точность стрельбы своей артиллерии. За счет использования принципиально новых способов работы комплекс решает свои задачи, не демаскируя себя каким-либо излучением. Все основные приборы комплекса, за исключением средств связи, работают исключительно в режиме приема.
При помощи модуля «Пенициллин-ОЭМ» комплекс артиллерийской разведки должен вести наблюдение за заданным сектором и производить обнаружение вспышек выстрелов или разрывов снарядов. Обрабатывая данные с набора камер, автоматика способна с высокой точностью определять направление на точку вспышки. Расчет данных о найденном разрыве проводится в режиме реального времени.
Комплекс звукотепловой разведки также имеет средства для приема и обработки звуковых сигналов. В составе комплекса присутствует четыре устройства для сбора акустических сигналов, а также аппаратура для их обработки. Приемное устройство представляет собой изделие с корпусом характерной выгнутой формы. Эти устройства предлагается размещать на определенных позициях рядом с комплексом и соединять с ним при помощи кабелей. Главным элементом приемного устройства является сейсмический датчик, принимающий колебания грунта и преобразующий их в электрический сигнал.
Важнейшей особенностью нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» является возможность работы на некотором удалении от линии фронта. Кроме того, его отличает отсутствие демаскирующих факторов во время работы. Все основные компоненты комплекса работают только на прием, тогда как в режиме передачи действует только радиостанция, обеспечивающая связь. Таким образом, противник не имеет возможности выявить специфичные признаки и принять меры против этого комплекса. В этом отношении «Пенициллин» имеет преимущества перед другими средствами артиллерийской разведки, использующими иные принципы обнаружения.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 16:45
Реактивная артиллерия "Каскада": полиция ДНР воюет "с огоньком"
Следует отметить, что «Пенициллин» является самым эффективным средством фиксации артиллерийских выстрелов потенциального противника, поскольку полагается на звуковые волны. Одновременно с этим такая машина незаменима в реальных боевых действиях, поскольку не обнаруживается локаторами и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В результате находящийся на передовой комплекс способен быстро зафиксировать работу вражеской артиллерии, после чего по заданным координатам будет произведена контрбатарейная работа. Ну а обнаружить «Пенициллин» можно только визуально, а спрятанную в лесопосадке машину сложно заметить даже с беспилотника.
Отличительная особенность этого комплекса в том, что он никак себя не демаскирует. Во всем мире аналогичные системы построены на использовании радиолокационных систем. А это значит, что они не только определяют координаты вражеских артиллерийских батарей, но и раскрывают свои позиции сразу после того, как включают собственные радары.
Специалистам, создавшим комплекс 1Б75, удалось решить огромный массив научных задач. В частности, по звуку. В условиях боя атмосфера буквально перенасыщена звуками различной частоты и мощности. Как в этой акустической какофонии уловить и выделить именно звук выстрела?
К работам были привлечены лучшие математики и программисты, которым удалось решить, казалось бы, нерешаемые задачи и построить сложнейшие эвристические алгоритмы. Каким-то образом наши ученые смоделировали работу человеческого мозга. Ведь мы, сами того не осознавая, четко выделяем среди огромного количества звуков тот, который нам нужен. В итоге появился действительно уникальный и боеспособный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".
На войне тоже действуют правила математики. Плюс умноженный на минус дает минус. Так и с комплексами РЛС. Плюсов много, но есть жирный минус — их излучения обнаруживаются противником. И он делает все, чтобы уничтожить станцию. Начиная от артиллерии, заканчивая штурмовой авиацией. Не успел скрыться — пеняй на себя. Средств подавления противник не пожалеет, слишком много вреда приносят комплексы артиллерийской разведки.
Комплекс «Пенициллин», в отличие от РЛС, никаких лучей никуда не посылает. Засечь его силами РЭБ невозможно. Он просто наблюдает и слушает. Полную картину огневой обстановки комплекс фиксирует и оценивает по вспышкам выстрелов и звукам разрывов.
Даже самоходка не успеет покинуть позицию за такое время, не то, что обычное буксируемое орудие. «Пенициллин» при этом работает в автоматическом режиме. Карту огневой обстановки сбрасывает на батареи, ведущие ответный огонь, в режиме реального времени. Может корректировать огонь своей артиллерии, передавая координаты падения снаряда. Так «Пенициллин» помогает приблизить нашу победу.
 
ЭксклюзивВС РФСпецоперацияСВОоружие
 
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00:11Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии
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