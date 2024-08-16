Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру
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Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском
Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру
Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском
Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил России угнали у напавших на Курскую область боевиков ВСУ американскую бронемашину Hammer. Соответствующие видеозаписи появились в соцсетях
2024-08-16T10:33
2024-08-16T10:33
новости
курская область
россия
всу
морпехи
вс рф
кража
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На видеозаписи морпех едет на бронемашине и со смехом рассказывает, что ее только что выкрали у ВСУ.Ранее в телеграм-каналах распространились кадры с уничтоженной морпехами 810-й бригады колонны бронетехники ВСУ под Курском. Противник потерял 11 бронемашин и несколько десятков личного состава.Накануне Минобороны России указывало, что украинские военные за время боев в Курской области потеряли почти три тысячи бойцов, около 40 танков, более 30 бронетранспортеров, 23 БМП, 206 бронемашин и другую военную технику.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об атаке - в материале "Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, курская область, россия, всу, морпехи, вс рф, кража
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, морпехи, ВС РФ, кража

Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском

10:33 16.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил России угнали у напавших на Курскую область боевиков ВСУ американскую бронемашину Hammer. Соответствующие видеозаписи появились в соцсетях
На видеозаписи морпех едет на бронемашине и со смехом рассказывает, что ее только что выкрали у ВСУ.
Ранее в телеграм-каналах распространились кадры с уничтоженной морпехами 810-й бригады колонны бронетехники ВСУ под Курском. Противник потерял 11 бронемашин и несколько десятков личного состава.
Накануне Минобороны России указывало, что украинские военные за время боев в Курской области потеряли почти три тысячи бойцов, около 40 танков, более 30 бронетранспортеров, 23 БМП, 206 бронемашин и другую военную технику.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее об атаке - в материале "Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияВСУморпехиВС РФкража
 
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