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Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском
Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском - 16.08.2024 Украина.ру
Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском
Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил России угнали у напавших на Курскую область боевиков ВСУ американскую бронемашину Hammer. Соответствующие видеозаписи появились в соцсетях
2024-08-16T10:33
2024-08-16T10:33
2024-08-16T10:33
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На видеозаписи морпех едет на бронемашине и со смехом рассказывает, что ее только что выкрали у ВСУ.Ранее в телеграм-каналах распространились кадры с уничтоженной морпехами 810-й бригады колонны бронетехники ВСУ под Курском. Противник потерял 11 бронемашин и несколько десятков личного состава.Накануне Минобороны России указывало, что украинские военные за время боев в Курской области потеряли почти три тысячи бойцов, около 40 танков, более 30 бронетранспортеров, 23 БМП, 206 бронемашин и другую военную технику.На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об атаке - в материале "Предчувствие краха": Патрушев объяснил, зачем ВСУ напали на Курскую область на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, всу, морпехи, вс рф, кража
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, морпехи, ВС РФ, кража
Российские военные украли американский Hammer у ВСУ под Курском
Военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты Вооруженных сил России угнали у напавших на Курскую область боевиков ВСУ американскую бронемашину Hammer. Соответствующие видеозаписи появились в соцсетях
На видеозаписи морпех едет на бронемашине и со смехом рассказывает, что ее только что выкрали у ВСУ.
Ранее в телеграм-каналах распространились кадры с уничтоженной морпехами 810-й бригады колонны бронетехники ВСУ под Курском. Противник потерял 11 бронемашин и несколько десятков личного состава.
Накануне Минобороны России указывало, что украинские военные за время боев в Курской области потеряли почти три тысячи бойцов, около 40 танков, более 30 бронетранспортеров, 23 БМП, 206 бронемашин и другую военную технику.
На прошлой неделе подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.