https://ukraina.ru/20240815/1056882344.html

Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор

Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор - 15.08.2024 Украина.ру

Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор

Украинские специалисты по информационным провокациям пытались собрать в Севастополе митинг с требованием вернуть из Курской области российских военнослужащих. Об этом 15 августа сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

2024-08-15T15:45

2024-08-15T15:45

2024-08-15T15:45

новости

севастополь

курская область

украина

михаил развожаев

вооруженные силы украины

ципсо

информационная война

информационная безопасность

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049643292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a766b542f0ecf296eae3df5061745383.jpg

В своём обращении к севастопольцам Развожаев напомнил, что "одновременно со специальной военной операцией идет информационная война". По его информации, именно ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины - подразделение Сил спецназначения ВСУ) является заводилой новой атаки в медиаресурсах."Успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле. Поэтому ЦИПсОшники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация подавалась якобы от жены военного. При этом по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций укронацистов", - рассказал Развожаев.Он также констатировал, что на митинг в назначенное время никто не пришёл. По мнению губернатора, это говорит о том, что "севастопольцы на провокации не ведутся", так как прекрасно понимают важность единства бдительности при угрозах провокаций.В марте тема информационных провокаций обсуждалась с экспертом на сайте Украина.ру в публикации "Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода

севастополь

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, севастополь, курская область, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, ципсо, информационная война, информационная безопасность, сми, митинг, акции протеста