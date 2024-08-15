https://ukraina.ru/20240815/1056882344.html
Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор
Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор - 15.08.2024 Украина.ру
Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор
Украинские специалисты по информационным провокациям пытались собрать в Севастополе митинг с требованием вернуть из Курской области российских военнослужащих. Об этом 15 августа сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
2024-08-15T15:45
2024-08-15T15:45
2024-08-15T15:45
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курская область
украина
михаил развожаев
вооруженные силы украины
ципсо
информационная война
информационная безопасность
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В своём обращении к севастопольцам Развожаев напомнил, что "одновременно со специальной военной операцией идет информационная война". По его информации, именно ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины - подразделение Сил спецназначения ВСУ) является заводилой новой атаки в медиаресурсах."Успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле. Поэтому ЦИПсОшники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация подавалась якобы от жены военного. При этом по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций укронацистов", - рассказал Развожаев.Он также констатировал, что на митинг в назначенное время никто не пришёл. По мнению губернатора, это говорит о том, что "севастопольцы на провокации не ведутся", так как прекрасно понимают важность единства бдительности при угрозах провокаций.В марте тема информационных провокаций обсуждалась с экспертом на сайте Украина.ру в публикации "Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода
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новости, севастополь, курская область, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, ципсо, информационная война, информационная безопасность, сми, митинг, акции протеста
Новости, Севастополь, Курская область, Украина, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, ЦИПсО, информационная война, информационная безопасность, СМИ, митинг, акции протеста
Украинские провокаторы пытались вывести севастопольцев на митинг - губернатор
Украинские специалисты по информационным провокациям пытались собрать в Севастополе митинг с требованием вернуть из Курской области российских военнослужащих. Об этом 15 августа сообщил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В своём обращении к севастопольцам Развожаев напомнил, что "одновременно со специальной военной операцией идет информационная война". По его информации, именно ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины - подразделение Сил спецназначения ВСУ) является заводилой новой атаки в медиаресурсах.
"Успехи наших морпехов укронацистам — как кость в горле. Поэтому ЦИПсОшники начали распространять в соцсетях и мессенджерах призыв выйти сегодня на митинг в центр города и потребовать вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация подавалась якобы от жены военного. При этом по чатам рассылка шла от фейковых аккаунтов, которые были созданы в августе прошлого года специально для таких провокаций укронацистов", - рассказал Развожаев.
Он также констатировал, что на митинг в назначенное время никто не пришёл. По мнению губернатора, это говорит о том, что "севастопольцы на провокации не ведутся", так как прекрасно понимают важность единства бдительности при угрозах провокаций.
"Напоминаю: все подобные сообщения и призывы имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать", -подчеркнул Развожаев.