https://ukraina.ru/20240319/1053960598.html

"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода

"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода - 19.03.2024 Украина.ру

"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода

Украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T04:00

2024-03-19T04:00

2024-03-19T04:00

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сво

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Запад и Украина ни на какие переговоры в Россией не пойдут. Сейчас между ними подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться с Западом живыми деньгами, а конкретно пенсионным фондом и поступлениями от налогов, рассказал военный.Запад не намерен прекращать войну, сегодня там очень высок градус русофобии. Но основная задача российских военных – освободить территорию некогда единой страны и привести в чувство Европу, добавил он.Ничего у Запада не получится, российская армия уничтожит киевскую хунту. И дело не в том, что у России нет выбора. В россиянах изначально заложен ген победителей, они воспитывались на героических подвигах предков. И бойцы на передовой это прекрасно понимают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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новости, россия, запад, украина, ципсо, белгород, курск, переговоры, сво, освобождение, киев