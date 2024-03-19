"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода - 19.03.2024 Украина.ру
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"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода
"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода - 19.03.2024 Украина.ру
"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода
Украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T04:00
2024-03-19T04:00
новости
россия
запад
украина
ципсо
белгород
курск
переговоры
сво
освобождение
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Запад и Украина ни на какие переговоры в Россией не пойдут. Сейчас между ними подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться с Западом живыми деньгами, а конкретно пенсионным фондом и поступлениями от налогов, рассказал военный.Запад не намерен прекращать войну, сегодня там очень высок градус русофобии. Но основная задача российских военных – освободить территорию некогда единой страны и привести в чувство Европу, добавил он.Ничего у Запада не получится, российская армия уничтожит киевскую хунту. И дело не в том, что у России нет выбора. В россиянах изначально заложен ген победителей, они воспитывались на героических подвигах предков. И бойцы на передовой это прекрасно понимают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html
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новости, россия, запад, украина, ципсо, белгород, курск, переговоры, сво, освобождение, киев
Новости, Россия, Запад, Украина, ЦИПсО, Белгород, Курск, переговоры, СВО, освобождение, Киев

"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода

04:00 19.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы "захвате" ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Эта ложь рассчитана на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Запад и Украина ни на какие переговоры в Россией не пойдут. Сейчас между ними подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться с Западом живыми деньгами, а конкретно пенсионным фондом и поступлениями от налогов, рассказал военный.
Запад не намерен прекращать войну, сегодня там очень высок градус русофобии. Но основная задача российских военных – освободить территорию некогда единой страны и привести в чувство Европу, добавил он.
"Кстати, украинское ЦИПСО готовило лживые публикации о якобы захвате ими населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Это рассчитано на идиотов. Но враг действительно хотел бы что-то занять, чтобы принудить Россию к переговорам", - подчеркнул Киселев.
Ничего у Запада не получится, российская армия уничтожит киевскую хунту. И дело не в том, что у России нет выбора. В россиянах изначально заложен ген победителей, они воспитывались на героических подвигах предков. И бойцы на передовой это прекрасно понимают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Козин интервью
17 марта, 08:00
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
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