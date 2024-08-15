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Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов - 15.08.2024 Украина.ру
Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
Директор частной украинской компании по производству беспилотников поставил тысячу некачественных FPV-дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщили в телеграм-канале Службы безопасности (СБУ)
2024-08-15T14:49
2024-08-15T14:49
2024-08-15T14:49
дроны
беспилотники
новости
украина
вооруженные силы украины
сбу
компания
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В начале года предприниматель выиграл тендер на приобретение дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (почти 400 тысяч долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил порядка трети.Подозреваемого обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.О том, как россияне расправляются с украинскими беспилотниками - в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дроны, беспилотники, новости, украина, вооруженные силы украины, сбу, компания
дроны, беспилотники, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, компания
Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
Директор частной украинской компании по производству беспилотников поставил тысячу некачественных FPV-дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщили в телеграм-канале Службы безопасности (СБУ)
В начале года предприниматель выиграл тендер на приобретение дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (почти 400 тысяч долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил порядка трети.
"Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА… "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 долларов до 181 доллара), в зависимости от его вида", - указали в СБУ.
Подозреваемого обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
О том, как россияне расправляются с украинскими беспилотниками - в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.