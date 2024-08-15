Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов - 15.08.2024 Украина.ру
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Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов - 15.08.2024 Украина.ру
Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов
Директор частной украинской компании по производству беспилотников поставил тысячу некачественных FPV-дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщили в телеграм-канале Службы безопасности (СБУ)
2024-08-15T14:49
2024-08-15T14:49
дроны
беспилотники
новости
украина
вооруженные силы украины
сбу
компания
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В начале года предприниматель выиграл тендер на приобретение дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (почти 400 тысяч долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил порядка трети.Подозреваемого обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.О том, как россияне расправляются с украинскими беспилотниками - в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
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дроны, беспилотники, новости, украина, вооруженные силы украины, сбу, компания
дроны, беспилотники, Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, компания

Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов

14:49 15.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Директор частной украинской компании по производству беспилотников поставил тысячу некачественных FPV-дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщили в телеграм-канале Службы безопасности (СБУ)
В начале года предприниматель выиграл тендер на приобретение дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (почти 400 тысяч долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил порядка трети.
"Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА… "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 долларов до 181 доллара), в зависимости от его вида", - указали в СБУ.
Подозреваемого обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
О том, как россияне расправляются с украинскими беспилотниками - в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
 
дроныбеспилотникиНовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныСБУкомпания
 
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