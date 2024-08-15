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Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов

Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов - 15.08.2024 Украина.ру

Украинская компания снабдила ВСУ тысячей бракованных дронов

Директор частной украинской компании по производству беспилотников поставил тысячу некачественных FPV-дронов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 15 августа сообщили в телеграм-канале Службы безопасности (СБУ)

2024-08-15T14:49

2024-08-15T14:49

2024-08-15T14:49

дроны

беспилотники

новости

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компания

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В начале года предприниматель выиграл тендер на приобретение дронов для нужд ВСУ. Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (почти 400 тысяч долларов), из которых владелец компании-производителя присвоил порядка трети.Подозреваемого обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.О том, как россияне расправляются с украинскими беспилотниками - в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.

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дроны, беспилотники, новости, украина, вооруженные силы украины, сбу, компания