Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков - 15.08.2024 Украина.ру
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Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков
Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков - 15.08.2024 Украина.ру
Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали село Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил 15 августа в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-08-15T14:15
2024-08-15T14:15
новости
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
дроны
пострадавшие
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"Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга бригады скорой везут в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь в Грайворонской ЦРБ — у женщины осколочное ранение мягких тканей предплечья", - написал Гладков.Он добавил, что в здании выбило окна и посекло фасад, также повредило два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.На месте работают оперативные службы.В четверг Гладков дважды объявлял ракетную опасность на всей территории области.Он также рассказывал, что за сутки украинские военные порядка 120 раз атаковали регион с использованием беспилотников.Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, дроны, пострадавшие
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, дроны, пострадавшие

Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков

14:15 15.08.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали село Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил 15 августа в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга бригады скорой везут в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь в Грайворонской ЦРБ — у женщины осколочное ранение мягких тканей предплечья", - написал Гладков.
Он добавил, что в здании выбило окна и посекло фасад, также повредило два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.
На месте работают оперативные службы.
В четверг Гладков дважды объявлял ракетную опасность на всей территории области.
Он также рассказывал, что за сутки украинские военные порядка 120 раз атаковали регион с использованием беспилотников.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныдроныпострадавшие
 
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