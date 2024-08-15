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Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков

Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков - 15.08.2024 Украина.ру

Жители белгородского села пострадали от украинского дрона — Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали село Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил 15 августа в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-08-15T14:15

2024-08-15T14:15

2024-08-15T14:15

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"Ранены четыре мирных жителя. Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и сотрясением головного мозга бригады скорой везут в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь в Грайворонской ЦРБ — у женщины осколочное ранение мягких тканей предплечья", - написал Гладков.Он добавил, что в здании выбило окна и посекло фасад, также повредило два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия.На месте работают оперативные службы.В четверг Гладков дважды объявлял ракетную опасность на всей территории области.Он также рассказывал, что за сутки украинские военные порядка 120 раз атаковали регион с использованием беспилотников.Подробнее о ситуации в регионе - в материале В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, дроны, пострадавшие