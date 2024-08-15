Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056876572.html
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию - 15.08.2024 Украина.ру
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
Правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-08-15T12:57
2024-08-15T12:58
новости
украина
запорожье
алексей гончаренко
кабмин
верховная рада
русскоязычные
русский язык
русская культура
русская литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101580/54/1015805429_0:214:2880:1834_1920x0_80_0_0_fb75711255bbe9686617bbc1e0737cb0.jpg
"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - написал депутат.Горбачев занимал должность омбудсмена с 2019 года. По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.После государственного переворота 2014 года на Украине началась борьба с русским языком, который позиционировался "языком агрессора". Преподавание русского языка последовательно сворачивалось, запрещалось прослушивание русскоязычных песен. Больше подробностей о проявлениях русофобии в публикации Украина.ру Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке * Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
украина
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101580/54/1015805429_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_5af22e45f0cd3689167142fe840b04a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожье, алексей гончаренко, кабмин, верховная рада, русскоязычные, русский язык, русская культура, русская литература, русофобия
Новости, Украина, Запорожье, Алексей Гончаренко, Кабмин, Верховная Рада, русскоязычные, Русский язык, русская культура, русская литература, Русофобия

Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию

12:57 15.08.2024 (обновлено: 12:58 15.08.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПразднование 1 мая в Киеве
Празднование 1 мая в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - написал депутат.
Горбачев занимал должность омбудсмена с 2019 года.
По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
После государственного переворота 2014 года на Украине началась борьба с русским языком, который позиционировался "языком агрессора". Преподавание русского языка последовательно сворачивалось, запрещалось прослушивание русскоязычных песен. Больше подробностей о проявлениях русофобии в публикации Украина.ру Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаЗапорожьеАлексей ГончаренкоКабминВерховная РадарусскоязычныеРусский языкрусская культурарусская литератураРусофобия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня
13:29Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"
13:26СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье
13:15Дорогами Новороссии. Путешествие из Москвы в Севастополь
13:01ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа
12:57Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
12:46Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов
12:45Зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры – Витязева
12:29"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС
12:14Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
12:10В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
12:09Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2"
11:38"Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь
11:27Российский военный сбил украинский дрон головой
10:58Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
10:53Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
10:30Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
10:02Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов
09:53Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж
09:38США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
Лента новостейМолния