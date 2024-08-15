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Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию - 15.08.2024 Украина.ру
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
Правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-08-15T12:57
2024-08-15T12:57
2024-08-15T12:58
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"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - написал депутат.Горбачев занимал должность омбудсмена с 2019 года. По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.После государственного переворота 2014 года на Украине началась борьба с русским языком, который позиционировался "языком агрессора". Преподавание русского языка последовательно сворачивалось, запрещалось прослушивание русскоязычных песен. Больше подробностей о проявлениях русофобии в публикации Украина.ру Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке * Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, запорожье, алексей гончаренко, кабмин, верховная рада, русскоязычные, русский язык, русская культура, русская литература, русофобия
Новости, Украина, Запорожье, Алексей Гончаренко, Кабмин, Верховная Рада, русскоязычные, Русский язык, русская культура, русская литература, Русофобия
Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
12:57 15.08.2024 (обновлено: 12:58 15.08.2024)
Правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - написал депутат.
Горбачев занимал должность омбудсмена с 2019 года.
По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.
После государственного переворота 2014 года на Украине началась борьба с русским языком, который позиционировался "языком агрессора". Преподавание русского языка последовательно сворачивалось, запрещалось прослушивание русскоязычных песен. Больше подробностей о проявлениях русофобии в публикации Украина.ру Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов