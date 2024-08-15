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Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию

Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию - 15.08.2024 Украина.ру

Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию

Правительство Украины решило уволить омбудсмена по вопросам образования. Об этом 15 августа сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2024-08-15T12:57

2024-08-15T12:57

2024-08-15T12:58

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"На внеочередном заседании Кабмина уволили Горбачева Сергея Ивановича с должности образовательного омбудсмена", - написал депутат.Горбачев занимал должность омбудсмена с 2019 года. По образованию он - учитель русского языка и литературы, преподавал эти предметы в школах Запорожья. Перед назначением на правительственную должность Горбачев был директором киевской спецшколы с углубленным изучением украинского языка и литературы.После государственного переворота 2014 года на Украине началась борьба с русским языком, который позиционировался "языком агрессора". Преподавание русского языка последовательно сворачивалось, запрещалось прослушивание русскоязычных песен. Больше подробностей о проявлениях русофобии в публикации Украина.ру Украинская певица раззадорила русофобов - выпустила альбом на русском языке * Внесён в российский перечень террористов и экстремистов

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новости, украина, запорожье, алексей гончаренко, кабмин, верховная рада, русскоязычные, русский язык, русская культура, русская литература, русофобия