"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру
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"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube
"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру
"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев 5 июля отреагировал на блокировку YouTube-каналов российских музыкантов с патриотической позицией, передает Absatz.media
2024-07-05T15:23
2024-07-05T15:23
новости
сша
америка
олег газманов
юлия чичерина
youtube
санкции
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Он назвал YouTube вражеской американской платформой."Они действуют в своем ключе, этого следовало ожидать. Чего на них обижаться – они действуют так, как они действуют. Мы должны развивать свой "Рутуб". Я не знаю, почему до сих пор он так не развит, как "Ютуб". И должны быть свои платформы", – сказал Расторгуев.Он также отметил, что ему плевать на западные санкции.Ранее в пятницу певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что "он — русский". Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.Каналы были заблокированы по требованию Литвы. В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, олег газманов, юлия чичерина, youtube, санкции
Новости, США, Америка, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Youtube, санкции

"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube

15:23 05.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПраздничный концерт группы "Любэ"
Праздничный концерт группы Любэ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев 5 июля отреагировал на блокировку YouTube-каналов российских музыкантов с патриотической позицией, передает Absatz.media
Он назвал YouTube вражеской американской платформой.
"Они действуют в своем ключе, этого следовало ожидать. Чего на них обижаться – они действуют так, как они действуют. Мы должны развивать свой "Рутуб". Я не знаю, почему до сих пор он так не развит, как "Ютуб". И должны быть свои платформы", – сказал Расторгуев.
Он также отметил, что ему плевать на западные санкции.
"Я, честно говоря, лет 20 назад был в Америке последний раз, туда звали, но я отказывался. Я не хочу туда, с последнего моего появления я очень не люблю эту страну. Самое полицейское государство в мире. Там много неприятных моментов было. В аэропорту докапывались по любой мелочи. Бесит страшно. Я думаю, перебор. Потом, их отношение к русским очень предвзятое, а сейчас тем более – оголтелая русофобия. Чего там делать? Надо на них тоже накладывать санкции, ни шагу туда", - призвал музыкант.
Ранее в пятницу певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что "он — русский". Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
Каналы были заблокированы по требованию Литвы.
В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.
Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШААмерикаОлег ГазмановЮлия ЧичеринаYoutubeсанкции
 
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