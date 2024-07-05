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"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube

"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube - 05.07.2024 Украина.ру

"Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев 5 июля отреагировал на блокировку YouTube-каналов российских музыкантов с патриотической позицией, передает Absatz.media

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

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Он назвал YouTube вражеской американской платформой."Они действуют в своем ключе, этого следовало ожидать. Чего на них обижаться – они действуют так, как они действуют. Мы должны развивать свой "Рутуб". Я не знаю, почему до сих пор он так не развит, как "Ютуб". И должны быть свои платформы", – сказал Расторгуев.Он также отметил, что ему плевать на западные санкции.Ранее в пятницу певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, потому что "он — русский". Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.Каналы были заблокированы по требованию Литвы. В соцсетях стала появляться информация, что заблокирован и канал группы "Любэ", но он на данный момент продолжает функционировать.Подробнее об очередном пакете антироссийских санкций - в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, сша, америка, олег газманов, юлия чичерина, youtube, санкции