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Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске

Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске - 15.08.2024 Украина.ру

Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске

Федеральная Служба Безопасности России 15 августа предотвратила теракт в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств

2024-08-15T10:30

2024-08-15T10:30

2024-08-15T10:30

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По данным следователей, жители Тюменской области "вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске". Они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести преступный умысел до конца не смогли, их задержали.Силовики выяснили у задержанных все о схроне, направили к нему робота, который нашел замаскированный пакет и достал из него самодельное взрывное устройство.Злоумышленникам предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, тобольск, тюменская область, россия, фсб, робот, следователи, бомба