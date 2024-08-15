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Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске - 15.08.2024 Украина.ру
Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
Федеральная Служба Безопасности России 15 августа предотвратила теракт в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств
2024-08-15T10:30
2024-08-15T10:30
2024-08-15T10:30
новости
тобольск
тюменская область
россия
фсб
робот
следователи
бомба
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По данным следователей, жители Тюменской области "вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске". Они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести преступный умысел до конца не смогли, их задержали.Силовики выяснили у задержанных все о схроне, направили к нему робота, который нашел замаскированный пакет и достал из него самодельное взрывное устройство.Злоумышленникам предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тобольск, тюменская область, россия, фсб, робот, следователи, бомба
Новости, Тобольск, Тюменская область, Россия, ФСБ, робот, следователи, бомба
Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
Федеральная Служба Безопасности России 15 августа предотвратила теракт в Тобольске, который готовили двое сторонников идеологии массовых убийств
По данным следователей, жители Тюменской области "вступили в преступный сговор с неустановленным лицом с целью совершения подрыва административного здания органов внутренних дел в Тобольске".
Они изготовили коктейли Молотова и самодельное взрывное устройство, однако довести преступный умысел до конца не смогли, их задержали.
Силовики выяснили у задержанных все о схроне, направили к нему робота, который нашел замаскированный пакет и достал из него самодельное взрывное устройство.
Злоумышленникам предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору.