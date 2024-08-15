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Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах

Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах - 15.08.2024 Украина.ру

Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах

В четверг в Киеве, в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-08-15T08:38

2024-08-15T08:38

2024-08-15T08:48

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повреждения

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Местные СМИ информировали о взрыве в Черкасской области.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале сообщил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в области прозвучало 397 взрывов."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, также не уточнив, о каких именно объектах идет речь.О неспокойной обстановке в стране - в материале На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы на сайте Украина.ру.

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новости, киев, харьковская область, запорожская область, взрыв, тревога, повреждения