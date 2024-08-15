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Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах
Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах - 15.08.2024 Украина.ру
Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах
В четверг в Киеве, в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-08-15T08:38
2024-08-15T08:38
2024-08-15T08:48
новости
киев
харьковская область
запорожская область
взрыв
тревога
повреждения
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Местные СМИ информировали о взрыве в Черкасской области.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале сообщил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в области прозвучало 397 взрывов."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, также не уточнив, о каких именно объектах идет речь.О неспокойной обстановке в стране - в материале На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, харьковская область, запорожская область, взрыв, тревога, повреждения
Новости, Киев, Харьковская область, Запорожская область, взрыв, тревога, повреждения
Украинские власти пожаловались на повреждения в нескольких регионах
08:38 15.08.2024 (обновлено: 08:48 15.08.2024)
В четверг в Киеве, в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Местные СМИ информировали о взрыве в Черкасской области.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале сообщил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в области прозвучало 397 взрывов.
"Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - сообщил Федоров, также не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
О неспокойной обстановке в стране - в материале На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы на сайте Украина.ру.