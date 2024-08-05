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На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы

На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы - 05.08.2024 Украина.ру

На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-08-05T07:51

2024-08-05T07:51

2024-08-05T07:54

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Также сигнал по-прежнему звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.Украинские СМИ пишут о взрывах в Киевской и Винницкой областях. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове и за пределами города.В то же время в Минобороны России информировали, что мотострелки группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту ВСУ в Харьковской области.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, взрыв, тревога, город