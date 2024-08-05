На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы - 05.08.2024 Украина.ру
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На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы - 05.08.2024 Украина.ру
На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-08-05T07:51
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новости
украина
взрыв
тревога
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Также сигнал по-прежнему звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.Украинские СМИ пишут о взрывах в Киевской и Винницкой областях. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове и за пределами города.В то же время в Минобороны России информировали, что мотострелки группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту ВСУ в Харьковской области.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрыв, тревога, город
Новости, Украина, взрыв, тревога, город

На Украине с утра звучит воздушная тревога, раздаются взрывы

07:51 05.08.2024 (обновлено: 07:54 05.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Также сигнал по-прежнему звучит в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киевской и Винницкой областях.
Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове и за пределами города.
В то же время в Минобороны России информировали, что мотострелки группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированные позиции, пулеметные точки и пехоту ВСУ в Харьковской области.
Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
 
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