"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Задача - создание паники, вал сообщений, которые вовсю масштабируются, о том, что противник якобы куда-то дошел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Есть сообщения, что в Курской области противник пытается перерезать трассу на Рыльск. Но здесь речь идёт не о перерезании трассы, а о том, что его рейдовые группы ВСУ пытаются прорываться по трассам в сторону Рыльска, Льгова и Гирьи восточнее Суджи, рассказал эксперт.
Из деревни Гирьи репортажи были еще вчера вечером. Украинским войскам там удержаться не удалось, но они и не ставили перед собой такую задачу, добавил обозреватель.
"Задача - создание паники, вал сообщений, которые у нас вовсю масштабируются, о том, что противник дошел туда-то. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницы между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта", - подчеркнул Онуфриенко.
В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Частично это дает эффект, ВСУ нападают на колонны, блокпосты, которые не обеспечены для борьбы с бронетехникой, и после этого уходят, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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