"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области - 15.08.2024 Украина.ру
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"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области - 15.08.2024 Украина.ру
"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области
В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Задача - создание паники, вал сообщений, которые вовсю масштабируются, о том, что противник якобы куда-то дошел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-08-15T06:00
2024-08-15T06:00
новости
курская область
льгов
михаил онуфриенко
всу
атака
наступление
блокпосты
трасса
сво
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Есть сообщения, что в Курской области противник пытается перерезать трассу на Рыльск. Но здесь речь идёт не о перерезании трассы, а о том, что его рейдовые группы ВСУ пытаются прорываться по трассам в сторону Рыльска, Льгова и Гирьи восточнее Суджи, рассказал эксперт.Из деревни Гирьи репортажи были еще вчера вечером. Украинским войскам там удержаться не удалось, но они и не ставили перед собой такую задачу, добавил обозреватель.В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Частично это дает эффект, ВСУ нападают на колонны, блокпосты, которые не обеспечены для борьбы с бронетехникой, и после этого уходят, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, курская область, льгов, михаил онуфриенко, всу, атака, наступление, блокпосты, трасса, сво, вс рф, бои, граница
Новости, Курская область, Льгов, Михаил Онуфриенко, ВСУ, атака, наступление, блокпосты, трасса, СВО, ВС РФ, бои, граница

"Задача - создание паники": Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не пытаются закрепиться в Курской области

06:00 15.08.2024
 
© Фото : пресс-служба ВС Украины/Олег ЧубукВСУ БМП оружие
ВСУ БМП оружие - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© Фото : пресс-служба ВС Украины/Олег Чубук
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В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Задача - создание паники, вал сообщений, которые вовсю масштабируются, о том, что противник якобы куда-то дошел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Есть сообщения, что в Курской области противник пытается перерезать трассу на Рыльск. Но здесь речь идёт не о перерезании трассы, а о том, что его рейдовые группы ВСУ пытаются прорываться по трассам в сторону Рыльска, Льгова и Гирьи восточнее Суджи, рассказал эксперт.
Из деревни Гирьи репортажи были еще вчера вечером. Украинским войскам там удержаться не удалось, но они и не ставили перед собой такую задачу, добавил обозреватель.
"Задача - создание паники, вал сообщений, которые у нас вовсю масштабируются, о том, что противник дошел туда-то. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницы между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта", - подчеркнул Онуфриенко.
В Курской области украинские военные не пытаются закрепиться, они пытаются наносить удары на возможно большей территории. Частично это дает эффект, ВСУ нападают на колонны, блокпосты, которые не обеспечены для борьбы с бронетехникой, и после этого уходят, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, какие важнейшие задачи на фронте выполняет логистика и как она работает - в материале Геннадия Алёхина: Транспорт решает: как улучшить логистику в зоне СВО на сайте Украина.ру
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