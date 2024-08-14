Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056870109.html
Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа
Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру
Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа
Комментарий российского МИД по Украине; расследование теракта на "Северных потоках"; ситуация в приграничье
2024-08-14T19:08
2024-08-14T19:08
эксклюзив
хроники
украина
германия
курская область
мария захарова
сеймур херш
вооруженные силы украины
ес
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dad624ad38af1be3521fb8c1fb35b685.jpg.webp
Дело о "Северных потоках" сдвинулось с мертвой точкиЧеловек, которого немецкая прокуратура рассматривает как главного подозреваемого в деле о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", уехал из Евросоюза на Украину, где он находится сейчас – неизвестно. Об этом пишут польские СМИ, приводя цитату пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк.Ранее, по информации немецких и польских правоохранителей, главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали подозреваемого в предполагаемом месте.Ордер на арест гражданина Украины с пикантным именем Владимир З. утром в среду выписали в ФРГ, о чем сообщила газета Suddeutsche Zeitung. Владимр работал в Польше инструктором по дайвингу, после теракта предположительно работал в отопительной компании в Прушкуве. Вместе с ним подозревают еще двоих человек: Евгения Успенского и Светлану Успенскую, работавших в одной из украинских школ глубоководного плавания.Известно, что Успенский – также гражданин Украины.Süddeutsche Zeitung удалось дозвониться до Светланы Успенской. По ее словам, в сентябре 2022 года она якобы отдыхала в Болгарии и не знакома с Владимиром З.Сообщается, что следователи из Германии не нашли пока доказательств того, что подрывники действовали с санкции военных или политических органов Украины.Однако допускается, что это более чем возможно, так как есть сомнения, что обычные, пусть и хорошо подготовленные дайверы могут управлять 15-метровым судном в условиях неспокойного моря, а также изготовить и применить подобное взрывное устройство.Самое интересное в этой истории заключается в том, что Германия еще в конце июня запросила международную помощь у Польши и выдала европейский ордер на арест Владимира З., однако этого не произошло по сей день."Я не исключаю, что такие украинские дайверы - это реальные люди и их готовили к подрыву. НО... Их готовили, я думаю, как группу прикрытия, с целью пустить следствие по ложному следу для последующего отвлечения внимания следствия "на негодный объект". Настоящую же работу проделали профессионалы из спецслужб по госзаказу США", – считает аналитик Тимофей Борисов.По его мнению, наиболее убедительная версия была ранее озвучена журналистом Сеймуром Хершем: он утверждал, что к подрыву "Потоков" причастны сотрудники спецслужб США."Патриотически настроенные украинские дайверы, действовавшие на свой страх и риск - очень удобная для всех версия. Что-то молчит только Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, который так подробно описывал версию, согласно которой подрыв "Северных потоков был осуществлён по секретному приказу Белого дома силами норвежских спецподразделений". Может, с Хершем что-то случилось или он всё забыл?", – задался вопросом политолог Георгий Бовт.В Берлине поспешили заверить: новые данные, обнаруженные через почти два года после теракта, не повлияют на отношения между ФРГ и Украиной."Расследование ведется в соответствии с законом… Но абсолютно безотносительно того, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины. Берлин продолжит поддержку Киева в тех объемах, в которых будет необходимо", – заявил 14 августа заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", – подчеркнул он.Российский телеграм-канал Shotпишет, что "Владимир З." – это киевлянин Владимир Журавлев (в латинской транскрипции фамилия начинается с Zh), который в 2009 году подавал прошение о получении российского гражданства, но получил отказ. Журналисты также выяснили, что он имеет военную специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".Террор ВСУОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала актуальные вопросы вокруг Украины и атаки ВСУ на Курскую область.– Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами:"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области. "Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка";– Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина;– Коррумпированный украинский режим держится на западной поддержке и снижение мобилизационного возраста его не спасут:"Украинские военнослужащие продолжают совершать военные преступления. Они получают достойный отпор в Курской области. Тем временем на Украине продолжается откровенное безумие в виде обсуждения снижения возраста мобилизации граждан до 18 лет. При этом даже не скрывается, что данную тему время от времени поднимают западные спонсоры Киева";– Захарова обратила внимание на проявления "полномасштабного террора" ВСУ в отношении российского мирного населения, а также на умножающиеся "свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины, в том числе в ТЦК:"Так, в новостных изданиях сообщается о недавнем задержании сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, ежемесячно получавших в качестве взяток огромные денежные суммы за крышевание уклонения от воинской службы. При этом речь идет не о разовых случаях, а о систематических похищениях, избиениях и вымогательствах под угрозой мобилизации. Аналогичная картина наблюдается и в самих ВСУ, где, судя по регулярным новостям, стала популярной практика бессрочных "увалов" с линии фронта за дополнительную "плату" командованию. Подобным промыслом занимаются и отдельные депутаты на местах";– Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности.Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР:"Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".– Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам:"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными".КурщинаКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове. Это, по его словам, была одна из целей их вторжения на Курщину, но "планы НАТО и американцев" не оправдались.В Минобороны РФ в среду сообщили о том, что силами российских военных были пресечены попытки прорыва в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного. Уничтожены две группы противника в районе Мартыновки. Отражены шесть атак подразделений ВСУ в направлении пяти населенных пунктов. Авиацией нанесены удары по резервам противника.Об обстрелах приграничных регионов сообщали несколько раз за день: два гражданских автомобиля были атакованы в Белгородской области – в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, были ранены люди.В поселке Краснооктябрьский Курской области был уничтожен Вознесенский храм-часовня, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.Помимо этого, настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме.Курский митрополит Герман также добавил, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево в Сужданском районе отказался выезжать из зоны боевых действий, оставшись на захваченной ВСУ территории.Об обсуждении ситуации на Курщине в ООН - в материале Евгении Кондаковой "Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240814/1056868124.html
https://ukraina.ru/20240814/1056868661.html
украина
германия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_bd5cc92b6d60981f430baeaa3425dcaf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, германия, курская область, мария захарова, сеймур херш, вооруженные силы украины, ес, мид, северный поток
Эксклюзив, Хроники, Украина, Германия, Курская область, Мария Захарова, Сеймур Херш, Вооруженные силы Украины, ЕС, МИД, Северный поток

Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа

19:08 14.08.2024
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия атаки БпЛА на Курск
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
Комментарий российского МИД по Украине; расследование теракта на "Северных потоках"; ситуация в приграничье
Дело о "Северных потоках" сдвинулось с мертвой точки
Человек, которого немецкая прокуратура рассматривает как главного подозреваемого в деле о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", уехал из Евросоюза на Украину, где он находится сейчас – неизвестно. Об этом пишут польские СМИ, приводя цитату пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк.
Ранее, по информации немецких и польских правоохранителей, главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.
Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали подозреваемого в предполагаемом месте.
Ордер на арест гражданина Украины с пикантным именем Владимир З. утром в среду выписали в ФРГ, о чем сообщила газета Suddeutsche Zeitung. Владимр работал в Польше инструктором по дайвингу, после теракта предположительно работал в отопительной компании в Прушкуве. Вместе с ним подозревают еще двоих человек: Евгения Успенского и Светлану Успенскую, работавших в одной из украинских школ глубоководного плавания.
Известно, что Успенский – также гражданин Украины.
Süddeutsche Zeitung удалось дозвониться до Светланы Успенской. По ее словам, в сентябре 2022 года она якобы отдыхала в Болгарии и не знакома с Владимиром З.
Сообщается, что следователи из Германии не нашли пока доказательств того, что подрывники действовали с санкции военных или политических органов Украины.
Однако допускается, что это более чем возможно, так как есть сомнения, что обычные, пусть и хорошо подготовленные дайверы могут управлять 15-метровым судном в условиях неспокойного моря, а также изготовить и применить подобное взрывное устройство.
Самое интересное в этой истории заключается в том, что Германия еще в конце июня запросила международную помощь у Польши и выдала европейский ордер на арест Владимира З., однако этого не произошло по сей день.
Шольц
17:30
Социал-демократы сдались. Партия Шольца одобрила развертывание американских ракетПравящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила размещение в стране американских ракет средней дальности, пишет журнал Focus
"Я не исключаю, что такие украинские дайверы - это реальные люди и их готовили к подрыву. НО... Их готовили, я думаю, как группу прикрытия, с целью пустить следствие по ложному следу для последующего отвлечения внимания следствия "на негодный объект". Настоящую же работу проделали профессионалы из спецслужб по госзаказу США", – считает аналитик Тимофей Борисов.
По его мнению, наиболее убедительная версия была ранее озвучена журналистом Сеймуром Хершем: он утверждал, что к подрыву "Потоков" причастны сотрудники спецслужб США.
"Патриотически настроенные украинские дайверы, действовавшие на свой страх и риск - очень удобная для всех версия. Что-то молчит только Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, который так подробно описывал версию, согласно которой подрыв "Северных потоков был осуществлён по секретному приказу Белого дома силами норвежских спецподразделений". Может, с Хершем что-то случилось или он всё забыл?", – задался вопросом политолог Георгий Бовт.
В Берлине поспешили заверить: новые данные, обнаруженные через почти два года после теракта, не повлияют на отношения между ФРГ и Украиной.
"Расследование ведется в соответствии с законом… Но абсолютно безотносительно того, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины. Берлин продолжит поддержку Киева в тех объемах, в которых будет необходимо", – заявил 14 августа заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", – подчеркнул он.
Российский телеграм-канал Shotпишет, что "Владимир З." – это киевлянин Владимир Журавлев (в латинской транскрипции фамилия начинается с Zh), который в 2009 году подавал прошение о получении российского гражданства, но получил отказ. Журналисты также выяснили, что он имеет военную специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".
Террор ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала актуальные вопросы вокруг Украины и атаки ВСУ на Курскую область.
– Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами:
"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области. "Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка";
– Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина;
– Коррумпированный украинский режим держится на западной поддержке и снижение мобилизационного возраста его не спасут:
"Украинские военнослужащие продолжают совершать военные преступления. Они получают достойный отпор в Курской области. Тем временем на Украине продолжается откровенное безумие в виде обсуждения снижения возраста мобилизации граждан до 18 лет. При этом даже не скрывается, что данную тему время от времени поднимают западные спонсоры Киева";
18:17
В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласийЗападный военный альянс переживает внутренние разногласия и не способен "защищать" слабых. Имея ввиду неспособность Украины дать отпор советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники боятся и пытаются избежать эскалации обстановки
– Захарова обратила внимание на проявления "полномасштабного террора" ВСУ в отношении российского мирного населения, а также на умножающиеся "свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины, в том числе в ТЦК:
"Так, в новостных изданиях сообщается о недавнем задержании сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, ежемесячно получавших в качестве взяток огромные денежные суммы за крышевание уклонения от воинской службы. При этом речь идет не о разовых случаях, а о систематических похищениях, избиениях и вымогательствах под угрозой мобилизации. Аналогичная картина наблюдается и в самих ВСУ, где, судя по регулярным новостям, стала популярной практика бессрочных "увалов" с линии фронта за дополнительную "плату" командованию. Подобным промыслом занимаются и отдельные депутаты на местах";
– Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности.
Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР:
"Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".
– Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам:
"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными".
Курщина
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове. Это, по его словам, была одна из целей их вторжения на Курщину, но "планы НАТО и американцев" не оправдались.
"Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", –написал Алаудинов.
В Минобороны РФ в среду сообщили о том, что силами российских военных были пресечены попытки прорыва в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного. Уничтожены две группы противника в районе Мартыновки. Отражены шесть атак подразделений ВСУ в направлении пяти населенных пунктов. Авиацией нанесены удары по резервам противника.
Об обстрелах приграничных регионов сообщали несколько раз за день: два гражданских автомобиля были атакованы в Белгородской области – в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, были ранены люди.
В поселке Краснооктябрьский Курской области был уничтожен Вознесенский храм-часовня, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.
Помимо этого, настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме.
Курский митрополит Герман также добавил, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево в Сужданском районе отказался выезжать из зоны боевых действий, оставшись на захваченной ВСУ территории.
Об обсуждении ситуации на Курщине в ООН - в материале Евгении Кондаковой "Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаГерманияКурская областьМария ЗахароваСеймур ХершВооруженные силы УкраиныЕСМИДСеверный поток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа
18:47Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями
18:17В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласий
18:11"Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ
17:57Порошенко обогатился на пожертвованиях для ВСУ и вошёл в тройку самых влиятельных олигархов Украины
17:30Социал-демократы сдались. Партия Шольца одобрила развертывание американских ракет
17:27В православный праздник ВСУ разрушили храм в Курской области
17:06"Циничный вандализм" - МИД РФ о варварском сносе памятников на Украине
17:05МИД России напомнил украинским военным преступникам о неотвратимости наказания
17:00Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка
16:47Зеленский анонсировал открытие "военных комендатур" в Курской области
16:34Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках"
16:14Кто и почему не в силах отказаться от пропаганды с Украины: Кофман об информационных коллаборантах
16:02На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
15:59Екатерина II, Запорожская Сечь и традиционные ценности
15:52В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
15:51МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
15:50СБУ обвинила экс-охранника Януковича в создании "агентурной сети" на Украине
15:48"Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине
15:01МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор
Лента новостейМолния