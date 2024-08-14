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Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа

Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру

Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа

Комментарий российского МИД по Украине; расследование теракта на "Северных потоках"; ситуация в приграничье

2024-08-14T19:08

2024-08-14T19:08

2024-08-14T19:08

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Дело о "Северных потоках" сдвинулось с мертвой точкиЧеловек, которого немецкая прокуратура рассматривает как главного подозреваемого в деле о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", уехал из Евросоюза на Украину, где он находится сейчас – неизвестно. Об этом пишут польские СМИ, приводя цитату пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк.Ранее, по информации немецких и польских правоохранителей, главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали подозреваемого в предполагаемом месте.Ордер на арест гражданина Украины с пикантным именем Владимир З. утром в среду выписали в ФРГ, о чем сообщила газета Suddeutsche Zeitung. Владимр работал в Польше инструктором по дайвингу, после теракта предположительно работал в отопительной компании в Прушкуве. Вместе с ним подозревают еще двоих человек: Евгения Успенского и Светлану Успенскую, работавших в одной из украинских школ глубоководного плавания.Известно, что Успенский – также гражданин Украины.Süddeutsche Zeitung удалось дозвониться до Светланы Успенской. По ее словам, в сентябре 2022 года она якобы отдыхала в Болгарии и не знакома с Владимиром З.Сообщается, что следователи из Германии не нашли пока доказательств того, что подрывники действовали с санкции военных или политических органов Украины.Однако допускается, что это более чем возможно, так как есть сомнения, что обычные, пусть и хорошо подготовленные дайверы могут управлять 15-метровым судном в условиях неспокойного моря, а также изготовить и применить подобное взрывное устройство.Самое интересное в этой истории заключается в том, что Германия еще в конце июня запросила международную помощь у Польши и выдала европейский ордер на арест Владимира З., однако этого не произошло по сей день."Я не исключаю, что такие украинские дайверы - это реальные люди и их готовили к подрыву. НО... Их готовили, я думаю, как группу прикрытия, с целью пустить следствие по ложному следу для последующего отвлечения внимания следствия "на негодный объект". Настоящую же работу проделали профессионалы из спецслужб по госзаказу США", – считает аналитик Тимофей Борисов.По его мнению, наиболее убедительная версия была ранее озвучена журналистом Сеймуром Хершем: он утверждал, что к подрыву "Потоков" причастны сотрудники спецслужб США."Патриотически настроенные украинские дайверы, действовавшие на свой страх и риск - очень удобная для всех версия. Что-то молчит только Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, который так подробно описывал версию, согласно которой подрыв "Северных потоков был осуществлён по секретному приказу Белого дома силами норвежских спецподразделений". Может, с Хершем что-то случилось или он всё забыл?", – задался вопросом политолог Георгий Бовт.В Берлине поспешили заверить: новые данные, обнаруженные через почти два года после теракта, не повлияют на отношения между ФРГ и Украиной."Расследование ведется в соответствии с законом… Но абсолютно безотносительно того, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины. Берлин продолжит поддержку Киева в тех объемах, в которых будет необходимо", – заявил 14 августа заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", – подчеркнул он.Российский телеграм-канал Shotпишет, что "Владимир З." – это киевлянин Владимир Журавлев (в латинской транскрипции фамилия начинается с Zh), который в 2009 году подавал прошение о получении российского гражданства, но получил отказ. Журналисты также выяснили, что он имеет военную специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".Террор ВСУОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала актуальные вопросы вокруг Украины и атаки ВСУ на Курскую область.– Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами:"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области. "Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка";– Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина;– Коррумпированный украинский режим держится на западной поддержке и снижение мобилизационного возраста его не спасут:"Украинские военнослужащие продолжают совершать военные преступления. Они получают достойный отпор в Курской области. Тем временем на Украине продолжается откровенное безумие в виде обсуждения снижения возраста мобилизации граждан до 18 лет. При этом даже не скрывается, что данную тему время от времени поднимают западные спонсоры Киева";– Захарова обратила внимание на проявления "полномасштабного террора" ВСУ в отношении российского мирного населения, а также на умножающиеся "свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины, в том числе в ТЦК:"Так, в новостных изданиях сообщается о недавнем задержании сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, ежемесячно получавших в качестве взяток огромные денежные суммы за крышевание уклонения от воинской службы. При этом речь идет не о разовых случаях, а о систематических похищениях, избиениях и вымогательствах под угрозой мобилизации. Аналогичная картина наблюдается и в самих ВСУ, где, судя по регулярным новостям, стала популярной практика бессрочных "увалов" с линии фронта за дополнительную "плату" командованию. Подобным промыслом занимаются и отдельные депутаты на местах";– Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности.Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР:"Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".– Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам:"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными".КурщинаКомандир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове. Это, по его словам, была одна из целей их вторжения на Курщину, но "планы НАТО и американцев" не оправдались.В Минобороны РФ в среду сообщили о том, что силами российских военных были пресечены попытки прорыва в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного. Уничтожены две группы противника в районе Мартыновки. Отражены шесть атак подразделений ВСУ в направлении пяти населенных пунктов. Авиацией нанесены удары по резервам противника.Об обстрелах приграничных регионов сообщали несколько раз за день: два гражданских автомобиля были атакованы в Белгородской области – в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, были ранены люди.В поселке Краснооктябрьский Курской области был уничтожен Вознесенский храм-часовня, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.Помимо этого, настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме.Курский митрополит Герман также добавил, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево в Сужданском районе отказался выезжать из зоны боевых действий, оставшись на захваченной ВСУ территории.Об обсуждении ситуации на Курщине в ООН - в материале Евгении Кондаковой "Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240814/1056868124.html

https://ukraina.ru/20240814/1056868661.html

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эксклюзив, хроники, украина, германия, курская область, мария захарова, сеймур херш, вооруженные силы украины, ес, мид, северный поток