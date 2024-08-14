Дайвер-террорист в деле о "Потоках", расстрелянная часовня и жители Курской области. Итоги 14 августа
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия атаки БпЛА на Курск
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Комментарий российского МИД по Украине; расследование теракта на "Северных потоках"; ситуация в приграничье
Дело о "Северных потоках" сдвинулось с мертвой точки
Человек, которого немецкая прокуратура рассматривает как главного подозреваемого в деле о подрыве газопроводов "Северный поток-1,2", уехал из Евросоюза на Украину, где он находится сейчас – неизвестно. Об этом пишут польские СМИ, приводя цитату пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк.
Ранее, по информации немецких и польских правоохранителей, главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.
Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали подозреваемого в предполагаемом месте.
Ордер на арест гражданина Украины с пикантным именем Владимир З. утром в среду выписали в ФРГ, о чем сообщила газета Suddeutsche Zeitung. Владимр работал в Польше инструктором по дайвингу, после теракта предположительно работал в отопительной компании в Прушкуве. Вместе с ним подозревают еще двоих человек: Евгения Успенского и Светлану Успенскую, работавших в одной из украинских школ глубоководного плавания.
Известно, что Успенский – также гражданин Украины.
Süddeutsche Zeitung удалось дозвониться до Светланы Успенской. По ее словам, в сентябре 2022 года она якобы отдыхала в Болгарии и не знакома с Владимиром З.
Сообщается, что следователи из Германии не нашли пока доказательств того, что подрывники действовали с санкции военных или политических органов Украины.
Однако допускается, что это более чем возможно, так как есть сомнения, что обычные, пусть и хорошо подготовленные дайверы могут управлять 15-метровым судном в условиях неспокойного моря, а также изготовить и применить подобное взрывное устройство.
Самое интересное в этой истории заключается в том, что Германия еще в конце июня запросила международную помощь у Польши и выдала европейский ордер на арест Владимира З., однако этого не произошло по сей день.
"Я не исключаю, что такие украинские дайверы - это реальные люди и их готовили к подрыву. НО... Их готовили, я думаю, как группу прикрытия, с целью пустить следствие по ложному следу для последующего отвлечения внимания следствия "на негодный объект". Настоящую же работу проделали профессионалы из спецслужб по госзаказу США", – считает аналитик Тимофей Борисов.
По его мнению, наиболее убедительная версия была ранее озвучена журналистом Сеймуром Хершем: он утверждал, что к подрыву "Потоков" причастны сотрудники спецслужб США.
"Патриотически настроенные украинские дайверы, действовавшие на свой страх и риск - очень удобная для всех версия. Что-то молчит только Пулитцеровский лауреат Сеймур Херш, который так подробно описывал версию, согласно которой подрыв "Северных потоков был осуществлён по секретному приказу Белого дома силами норвежских спецподразделений". Может, с Хершем что-то случилось или он всё забыл?", – задался вопросом политолог Георгий Бовт.
В Берлине поспешили заверить: новые данные, обнаруженные через почти два года после теракта, не повлияют на отношения между ФРГ и Украиной.
"Расследование ведется в соответствии с законом… Но абсолютно безотносительно того, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины. Берлин продолжит поддержку Киева в тех объемах, в которых будет необходимо", – заявил 14 августа заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", – подчеркнул он.
Российский телеграм-канал Shotпишет, что "Владимир З." – это киевлянин Владимир Журавлев (в латинской транскрипции фамилия начинается с Zh), который в 2009 году подавал прошение о получении российского гражданства, но получил отказ. Журналисты также выяснили, что он имеет военную специальность "Техник по обслуживанию водолазного снаряжения".
Террор ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала актуальные вопросы вокруг Украины и атаки ВСУ на Курскую область.
– Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами:
"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области. "Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка";
– Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина;
– Коррумпированный украинский режим держится на западной поддержке и снижение мобилизационного возраста его не спасут:
"Украинские военнослужащие продолжают совершать военные преступления. Они получают достойный отпор в Курской области. Тем временем на Украине продолжается откровенное безумие в виде обсуждения снижения возраста мобилизации граждан до 18 лет. При этом даже не скрывается, что данную тему время от времени поднимают западные спонсоры Киева";
18:17В Офисе Зеленского признали, что Запад боится любой эскалации конфликта из-за внутренних разногласийЗападный военный альянс переживает внутренние разногласия и не способен "защищать" слабых. Имея ввиду неспособность Украины дать отпор советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники боятся и пытаются избежать эскалации обстановки
– Захарова обратила внимание на проявления "полномасштабного террора" ВСУ в отношении российского мирного населения, а также на умножающиеся "свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины, в том числе в ТЦК:
"Так, в новостных изданиях сообщается о недавнем задержании сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, ежемесячно получавших в качестве взяток огромные денежные суммы за крышевание уклонения от воинской службы. При этом речь идет не о разовых случаях, а о систематических похищениях, избиениях и вымогательствах под угрозой мобилизации. Аналогичная картина наблюдается и в самих ВСУ, где, судя по регулярным новостям, стала популярной практика бессрочных "увалов" с линии фронта за дополнительную "плату" командованию. Подобным промыслом занимаются и отдельные депутаты на местах";
– Суды вынесли приговоры ряду украинских военнослужащих, совершивших военные преступления, а временно находящиеся на свободе будут привлечены к ответственности.
Она напомнила о дате 13 августа 2014 года. В тот день ВСУ подвергли артобстрелу город Зугрэс в ДНР:
"Под удар этих нелюдей попал район школы №10, пляж, Зуевская ТЭЦ и городской стадион. Погибли 13 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, 32 чел. получили ранения, - рассказала Захарова. - Позднее следствие установило, что огонь велся из РСЗО "Смерч" 1- м дивизионом 107-го реактивного артиллерийского полка ВСУ под командованием полковника А.Келембета, который был объявлен в розыск. Украинским боевикам не удастся избежать справедливой кары за совершенные преступления – имена каждого из них будут установлены".
– Переименование улиц и разрушения памятников на Украине не помогут украинским неонацистам:
"Практически ежедневно мы видим сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине. Так, очередной монумент на братской могиле солдат и офицеров уничтожен в селе Слободка Ивано-Франковской области. Киевский горсовет принял решение демонтировать бюст одного из организаторов партизанского движения, дважды героя Советского Союза С.А.Ковпака в парке Вечной Славы. Голоса возмущенных этими циничными актами вандализма жителей остаются неуслышанными".
Курщина
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 августа в своем телеграм-канале рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 августа планировали захватить атомную электростанцию в Курчатове. Это, по его словам, была одна из целей их вторжения на Курщину, но "планы НАТО и американцев" не оправдались.
"Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", –написал Алаудинов.
В Минобороны РФ в среду сообщили о том, что силами российских военных были пресечены попытки прорыва в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного. Уничтожены две группы противника в районе Мартыновки. Отражены шесть атак подразделений ВСУ в направлении пяти населенных пунктов. Авиацией нанесены удары по резервам противника.
Об обстрелах приграничных регионов сообщали несколько раз за день: два гражданских автомобиля были атакованы в Белгородской области – в Шебекино и Новой Таволжанке, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, были ранены люди.
В поселке Краснооктябрьский Курской области был уничтожен Вознесенский храм-часовня, сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.
Помимо этого, настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, были размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме.
Курский митрополит Герман также добавил, что настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево в Сужданском районе отказался выезжать из зоны боевых действий, оставшись на захваченной ВСУ территории.
Об обсуждении ситуации на Курщине в ООН - в материале Евгении Кондаковой "Ошибка, о которой Украина пожалеет, но выбор уже сделан": Полянский сказал, чем обернётся акция ВСУ на сайте Украина.ру.