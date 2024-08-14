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МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор

МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор - 14.08.2024 Украина.ру

МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор

Владимир Зеленский просчитался с реализацией цели вооружённого вторжения в Курскую область. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-08-14T15:01

2024-08-14T15:01

2024-08-14T15:01

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"Преступный режим просроченного Зеленского продолжает демонстрировать всему миру свою истинную неонацистскую сущность. На фоне провальной для ВСУ ситуации в Донбассе украинские власти предприняли террористическую атаку на приграничные территории Курской области. В Киеве не скрывали, что подобным шагом намеревались в перспективе улучшить собственные переговорные позиции, о чем 8 августа, нисколько не стесняясь, заявил советник главы офиса Зеленского М.Подоляк", - сообщила Захарова."Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством. Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте", - зявила Захарова.Охарактеризовав действия ВСУ как "варварские", Захарова отметила, что "главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился".Подробности событий в обзоре Украина.ру Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа

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новости, курская область, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, мирные жители, мародерство, терроризм, украинский неонацизм