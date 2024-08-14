МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор - 14.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор
МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор - 14.08.2024 Украина.ру
МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор
Владимир Зеленский просчитался с реализацией цели вооружённого вторжения в Курскую область. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-14T15:01
2024-08-14T15:01
новости
курская область
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
сво
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"Преступный режим просроченного Зеленского продолжает демонстрировать всему миру свою истинную неонацистскую сущность. На фоне провальной для ВСУ ситуации в Донбассе украинские власти предприняли террористическую атаку на приграничные территории Курской области. В Киеве не скрывали, что подобным шагом намеревались в перспективе улучшить собственные переговорные позиции, о чем 8 августа, нисколько не стесняясь, заявил советник главы офиса Зеленского М.Подоляк", - сообщила Захарова."Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством. Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте", - зявила Захарова.Охарактеризовав действия ВСУ как "варварские", Захарова отметила, что "главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился".Подробности событий в обзоре Украина.ру Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа
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новости, курская область, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, мирные жители, мародерство, терроризм, украинский неонацизм
Новости, Курская область, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, мирные жители, мародерство, терроризм, украинский неонацизм

МИД РФ: украинские боевики в Курской области получают решительный отпор

15:01 14.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Зеленский просчитался с реализацией цели вооружённого вторжения в Курскую область. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Преступный режим просроченного Зеленского продолжает демонстрировать всему миру свою истинную неонацистскую сущность. На фоне провальной для ВСУ ситуации в Донбассе украинские власти предприняли террористическую атаку на приграничные территории Курской области. В Киеве не скрывали, что подобным шагом намеревались в перспективе улучшить собственные переговорные позиции, о чем 8 августа, нисколько не стесняясь, заявил советник главы офиса Зеленского М.Подоляк", - сообщила Захарова.
В её опубликованном на сайте МИД России комментарии сказано, что в Курской области из-за обстрелов ВСУ погибли 12 мирных жителей, в том числе бригада скорой помощи и беременная женщина, и более 120 ранен, среди них десять детей. Утром 6 августа украинские военнослужащие обстреляли из танка Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь во время литургии.
"Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародерством. Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте", - зявила Захарова.
Охарактеризовав действия ВСУ как "варварские", Захарова отметила, что "главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился".
"В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в комментарии официального представителя МИД России.
Подробности событий в обзоре Украина.ру Изначальный план ВСУ под Курском, прорыв в деле о теракте на СП. Главное на Украине на 13:00 14 августа
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияСВОмирные жителимародерствотерроризмукраинский неонацизм
 
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