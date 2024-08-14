Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин - 14.08.2024 Украина.ру
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Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин
Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин - 14.08.2024 Украина.ру
Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин
Восстановительные работы в Авдеевке (ДНР) начались, однако темпы их и ведущиеся неподалёку боевые действия не позволяют говорить о возможности возвращения жителей этого города. Об этом 14 августа телеканалу "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин
2024-08-14T11:43
2024-08-14T11:43
новости
авдеевка
киев
денис пушилин
сво
днр
ясиноватая
восстановление донбасса
инфраструктура
новые регионы
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"Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сообщил глава ДНР.Пушилин также отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход."Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - рассказал Пушилин.Авдеевка была освобождена в феврале, вынудив киевский официоз перейти от позиционирования города крепостью ("фортецей") к в малозначительному и не очень населённому пункту. Однако обозреватели западных изданий не склонны преуменьшать фактора Авдеевки - подробнее об этом в публикации Украина.ру Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist
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новости, авдеевка, киев, денис пушилин, сво, днр, ясиноватая, восстановление донбасса, инфраструктура, новые регионы
Новости, Авдеевка, Киев, Денис Пушилин, СВО, ДНР, Ясиноватая, восстановление Донбасса, инфраструктура, Новые регионы

Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин

11:43 14.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Восстановительные работы в Авдеевке (ДНР) начались, однако темпы их и ведущиеся неподалёку боевые действия не позволяют говорить о возможности возвращения жителей этого города. Об этом 14 августа телеканалу "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин
"Говорить пока о полноценном возврате населения в Авдеевку преждевременно, потому что еще слишком близко линия фронта, и еще приступить полноценно к восстановительным работам, как мы это можем видеть в Мариуполе, конечно же, пока речь об этом не идет. Тем не менее сейчас ряд работ восстановительных (идет), и шесть многоквартирных домов сейчас восстанавливается, и здесь работу проводят как регионы-шефы, оказывают очень серьезную поддержку, – и Ямало-Ненецкий автономный округ, и Челябинская область… Проводятся работы бригадами из Ясиноватой в плане восстановления частного сектора", - сообщил глава ДНР.
Пушилин также отметил, что вопросы восстановления города обсуждались с министром строительства Иреком Файзуллиным, в том числе в рамках подготовки к отопительному сезону, потому что Авдеевке необходим особый подход.
"Сейчас предоставляются все услуги, все возможности в плане получения документов, пособий. Паспорта получили все жители Авдеевки. Открываются магазины", - рассказал Пушилин.
Авдеевка была освобождена в феврале, вынудив киевский официоз перейти от позиционирования города крепостью ("фортецей") к в малозначительному и не очень населённому пункту. Однако обозреватели западных изданий не склонны преуменьшать фактора Авдеевки - подробнее об этом в публикации Украина.ру Киев неуклонно теряет позиции после отступления из Авдеевки - Economist
 
НовостиАвдеевкаКиевДенис ПушилинСВОДНРЯсиноватаявосстановление ДонбассаинфраструктураНовые регионы
 
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