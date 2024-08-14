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Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич - 14.08.2024 Украина.ру
Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие... Украина.ру, 14.08.2024
2024-08-14T11:06
2024-08-14T11:06
2024-08-14T11:06
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие члены ОДКБ не вмешались в ход СВО после атаки ВСУ на Курскую область, а также рассказал о возможной замене Владимира Зеленского: 00:28 - Форум "Армия-2024" и встреча глав минобороны РФ и РБ; 01:52 - атака на Курскую область: о действиях России; 03:13 - о вероятной реакции ЕС в случае вмешательства РБ в ход СВО; 04:46 - о новом главе МИД Белоруссии Максиме Рыженкове; 07:55 - о возможной замене Западом Владимира Зеленского; 10:20 - о базировании самолётов F-16, переданных Украине; 12:30 - об интервью Дональда Трампа Илону Маску *во время интервью упоминается Арсен Аваков, признанный Минюстом РФ террористом и экстремистом
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие члены ОДКБ не вмешались в ход СВО после атаки ВСУ на Курскую область, а также рассказал о возможной замене Владимира Зеленского:
00:28 - Форум "Армия-2024" и встреча глав минобороны РФ и РБ;
01:52 - атака на Курскую область: о действиях России;
03:13 - о вероятной реакции ЕС в случае вмешательства РБ в ход СВО;
04:46 - о новом главе МИД Белоруссии Максиме Рыженкове;
07:55 - о возможной замене Западом Владимира Зеленского;
10:20 - о базировании самолётов F-16, переданных Украине;
12:30 - об интервью Дональда Трампа Илону Маску
*во время интервью упоминается Арсен Аваков, признанный Минюстом РФ террористом и экстремистом