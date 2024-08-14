Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич - 14.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240814/1056857551.html
Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич - 14.08.2024 Украина.ру
Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие... Украина.ру, 14.08.2024
2024-08-14T11:06
2024-08-14T11:06
новости
россия
белоруссия
курская область
владимир зеленский
илон маск
дональд трамп
вооруженные силы украины
одкб
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056857429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11757235dc511ec705a930990a618159.jpg
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие члены ОДКБ не вмешались в ход СВО после атаки ВСУ на Курскую область, а также рассказал о возможной замене Владимира Зеленского: 00:28 - Форум "Армия-2024" и встреча глав минобороны РФ и РБ; 01:52 - атака на Курскую область: о действиях России; 03:13 - о вероятной реакции ЕС в случае вмешательства РБ в ход СВО; 04:46 - о новом главе МИД Белоруссии Максиме Рыженкове; 07:55 - о возможной замене Западом Владимира Зеленского; 10:20 - о базировании самолётов F-16, переданных Украине; 12:30 - об интервью Дональда Трампа Илону Маску *во время интервью упоминается Арсен Аваков, признанный Минюстом РФ террористом и экстремистом
россия
белоруссия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056857429_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33126e9768eab4c3f2e0dbe01fcb4d16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, курская область, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, одкб, ес, f-16, сво, союзное государство, союзники, всу, мид, мид белоруссии, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, видео
Новости, Россия, Белоруссия, Курская область, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ОДКБ, ЕС, F-16, СВО, Союзное государство, союзники, ВСУ, МИД, МИД Белоруссии, Минобороны РФ, Министерство обороны Белоруссии

Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич

11:06 14.08.2024
 
Читать в
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру объяснил, почему Белоруссия и другие члены ОДКБ не вмешались в ход СВО после атаки ВСУ на Курскую область, а также рассказал о возможной замене Владимира Зеленского:
00:28 - Форум "Армия-2024" и встреча глав минобороны РФ и РБ;
01:52 - атака на Курскую область: о действиях России;
03:13 - о вероятной реакции ЕС в случае вмешательства РБ в ход СВО;
04:46 - о новом главе МИД Белоруссии Максиме Рыженкове;
07:55 - о возможной замене Западом Владимира Зеленского;
10:20 - о базировании самолётов F-16, переданных Украине;
12:30 - об интервью Дональда Трампа Илону Маску
*во время интервью упоминается Арсен Аваков, признанный Минюстом РФ террористом и экстремистом
 
НовостиРоссияБелоруссияКурская областьВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд ТрампВооруженные силы УкраиныОДКБЕСF-16СВОСоюзное государствосоюзникиВСУМИДМИД БелоруссииМинобороны РФМинистерство обороны Белоруссии
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Авдеевку восстанавливают, но жителям возвращаться рано – Пушилин
11:42Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
11:41Изготовление динамической защиты для танков ВСУ не обошлось без воровства
11:06Почему Белоруссия не вмешалась, когда ВСУ атаковали Курскую область – Межевич
10:51Сбежавшие за рубеж одесситы озолотились на махинациях с дронами для ВСУ
10:09ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк крупнокалиберной артиллерией
09:56Захарова охарактеризовала действия ВСУ в Курской области
09:28Москва отправила Курской области более 300 тонн гуманитарной помощи – Собянин
09:00"Плохая игра" под Курском, атака дронов, принуждение к мобилизации. Главное на Украине на утро 14 августа
08:12Главное за ночь 14 августа
07:28Экономика Украины и война: будущее ГТС, остановка Кремля и санкции ЕС против украинского бизнеса
07:28Дружба и многополярный мир. Что Россия получит от введения базового обменного курса рупии к рублю
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
07:00Алексей Мухин: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00За это время смогут окопаться: военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления: военкор рассказал, как проходит локализация прорыва ВСУ в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
Лента новостейМолния