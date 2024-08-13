Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор - 13.08.2024 Украина.ру
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Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор - 13.08.2024 Украина.ру
Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор
Вынужденных покинуть свои дома жителей Курской области могут разместить на курортах Азовского побережья. Об этом 13 августа заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после общения с коллегой из Курской области
2024-08-13T17:47
2024-08-13T17:47
новости
запорожская область
курская область
россия
евгений балицкий
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
курорты
азовское море
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"Запорожская область окажет всю возможную поддержку Курской области, у наших специалистов большой опыт работы в сложных условиях", -заявил Балицкий.После общения с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым он также сообщил через официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области, что состоялось подробное обсуждение вопроса "размещения жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, на курортах Азовского побережья".Балицкий поручил администрации губернатора и правительства Запорожской области "обеспечить на местах работу специалистов, которые будут оказывать психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам". Он также сообщил, что "одно из передовых подразделений Запорожской области уже прибыло на позиции в Курскую область"."Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", - подчеркнул губернатор Запорожской области.Он поблагодарил Смирнова за разговор. Балицкий также отметил, что "в такое сложное время жители Курской области высказывают слова поддержки жителям нашего региона, которые также каждый день подвергаются преступным атакам киевского террористического режима".Тем временем в международных организациях начинают реагировать на факт интервенции ВСУ – подробности в публикации Украина.ру "Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
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новости, запорожская область, курская область, россия, евгений балицкий, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, курорты, азовское море
Новости, Запорожская область, Курская область, Россия, Евгений Балицкий, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, курорты, Азовское море

Эвакуированных курян приютят в Запорожской области - губернатор

17:47 13.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Вынужденных покинуть свои дома жителей Курской области могут разместить на курортах Азовского побережья. Об этом 13 августа заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после общения с коллегой из Курской области
"Запорожская область окажет всю возможную поддержку Курской области, у наших специалистов большой опыт работы в сложных условиях", -заявил Балицкий.
После общения с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым он также сообщил через официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области, что состоялось подробное обсуждение вопроса "размещения жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома, на курортах Азовского побережья".
Балицкий поручил администрации губернатора и правительства Запорожской области "обеспечить на местах работу специалистов, которые будут оказывать психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам". Он также сообщил, что "одно из передовых подразделений Запорожской области уже прибыло на позиции в Курскую область".
"Уверен, в ближайшее время преступный террористический режим будет выбит за границы России, мы же окажем максимальную поддержку на всех уровнях", - подчеркнул губернатор Запорожской области.
Он поблагодарил Смирнова за разговор. Балицкий также отметил, что "в такое сложное время жители Курской области высказывают слова поддержки жителям нашего региона, которые также каждый день подвергаются преступным атакам киевского террористического режима".
"Чувствуем поддержку всей страны и всегда будем оказывать поддержку со своей стороны!", - заявил губернатор Запорожской области.
Тем временем в международных организациях начинают реагировать на факт интервенции ВСУ – подробности в публикации Украина.ру "Запрашиваем доступ": в ООН обратили внимание на происходящее в Курской области
 
НовостиЗапорожская областьКурская областьРоссияЕвгений БалицкийАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныВСУкурортыАзовское море
 
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