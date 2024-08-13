"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash - 13.08.2024 Украина.ру
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"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash - 13.08.2024 Украина.ру
"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash
Российская певица Лариса Долина подтвердила, что её обманули мошенники с Украины, на её квартиру наложен арест. Об этом 13 августа сообщил ТГ-канал Mash
2024-08-13T17:04
2024-08-13T17:09
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На видео, опубликованном Mash, Долина (или женщина, похожая на нее) утверждает, что в отношении неё совершены "изощрённые мошеннические действия".В комментарии ТГ-канала сказано, что жилплощадь народной артистки России "ушла за 112 млн рублей". Однако хозяев не впустили в свежеприобретённое жильё, так как "Долина отказывалась отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги"."Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - заявила в видеообращении женщина, похожая на популярную певицу.Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.Подробнее о деятельности мошенников с Украины в публикации Украина.ру - В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр
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новости, украина, россия, мошенники, мошенничество, криминал, шоу-бизнес, телеграм-каналы, российские артисты, недвижимость
Новости, Украина, Россия, мошенники, мошенничество, криминал, шоу-бизнес, телеграм-каналы, российские артисты, Недвижимость

"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash

17:04 13.08.2024 (обновлено: 17:09 13.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Лариса Долина
Церемония вручения премии Золотой орел Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российская певица Лариса Долина подтвердила, что её обманули мошенники с Украины, на её квартиру наложен арест. Об этом 13 августа сообщил ТГ-канал Mash
На видео, опубликованном Mash, Долина (или женщина, похожая на нее) утверждает, что в отношении неё совершены "изощрённые мошеннические действия".
В комментарии ТГ-канала сказано, что жилплощадь народной артистки России "ушла за 112 млн рублей". Однако хозяев не впустили в свежеприобретённое жильё, так как "Долина отказывалась отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги".
"Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - заявила в видеообращении женщина, похожая на популярную певицу.
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Подробнее о деятельности мошенников с Украины в публикации Украина.ру - В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр
 
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