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"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash

"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash - 13.08.2024 Украина.ру

"Обращение чудовищного характера": Долина заявила, что ее обманули украинские мошенники, сообщает Mash

Российская певица Лариса Долина подтвердила, что её обманули мошенники с Украины, на её квартиру наложен арест. Об этом 13 августа сообщил ТГ-канал Mash

2024-08-13T17:04

2024-08-13T17:04

2024-08-13T17:09

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На видео, опубликованном Mash, Долина (или женщина, похожая на нее) утверждает, что в отношении неё совершены "изощрённые мошеннические действия".В комментарии ТГ-канала сказано, что жилплощадь народной артистки России "ушла за 112 млн рублей". Однако хозяев не впустили в свежеприобретённое жильё, так как "Долина отказывалась отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги"."Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - заявила в видеообращении женщина, похожая на популярную певицу.Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.Подробнее о деятельности мошенников с Украины в публикации Украина.ру - В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр

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новости, украина, россия, мошенники, мошенничество, криминал, шоу-бизнес, телеграм-каналы, российские артисты, недвижимость