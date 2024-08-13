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Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы
Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы - 13.08.2024 Украина.ру
Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести огонь по окраинным районам Энергодара. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
2024-08-13T12:59
2024-08-13T12:59
2024-08-13T12:59
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слуцкий леонид
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"Бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения Чернобыльской трагедии", - написал Слуцкий.По его словам, Запад поощряет ядерный терроризм "бандеровского зверья" под мантры "верните ЗАЭС Украине".Он также отметил, что эйфория безумства - как заразная болезнь.На днях ВСУ двумя ударами беспилотников серьезно повредили одну из градирен Запорожской АЭС. Сотрудники МЧС потушили возникший пожар. В "Росатоме" назвали случившееся актом ядерного терроризма. Подробнее о случившемся - в материале Анастасии Градинаровой Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, энергодар, линдси грэм, запад, вооруженные силы украины, госдума, слуцкий леонид, ядерный, терроризм
Новости, Энергодар, Линдси Грэм, Запад, Вооруженные силы Украины, Госдума, Слуцкий Леонид, ядерный, терроризм
Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести огонь по окраинным районам Энергодара. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале
"Бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения Чернобыльской трагедии", - написал Слуцкий.
По его словам, Запад поощряет ядерный терроризм "бандеровского зверья" под мантры "верните ЗАЭС Украине".
"Чего только стоит заявление русофоба [американского сенатора республиканца Линдси] Грэма* о вторжении ВСУ в Курскую область, где также находится одна из крупнейших АЭС. "Удачные инвестиции" в западную прокси-войну против России на Украине, о которых ранее самодовольно утверждал Грэм*, грозят обернуть "вложением" в организацию Апокалипсиса", - добавил парламентарий.
Он также отметил, что эйфория безумства - как заразная болезнь.
На днях ВСУ двумя ударами беспилотников серьезно повредили одну из градирен Запорожской АЭС. Сотрудники МЧС потушили возникший пожар. В "Росатоме" назвали случившееся актом ядерного терроризма.
* Признан террористом и экстремистом в РФ