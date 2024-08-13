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Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ
Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ - 13.08.2024 Украина.ру
Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ
Россия противодействует передаче советского вооружения Украине. Об этом 13 августа заявил РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
2024-08-13T12:15
2024-08-13T12:15
2024-08-13T12:15
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лицензирование
лицензии
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"У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину",- сообщил Шугаев.По его словам, в 2022 году ряд предприятий в Болгарии и Чехии были лишены лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми". Шугаев также отметил, что ФСВТС России всегда исходила и исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств."Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", - заявил директор ФСВТС.Как сообщала ранее Украина.ру, военную технику производства СССР и РФ поставляют на Украину США и другие государства НАТО. При этом происходит перевооружение европейских членов военно-политического блока с закупкой больших объёмов оружия, военной техники и боеприпасов в США и Западной Европе. Подробности в публикации Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, чехия, вооруженные силы украины, нато, ми-24, лицензирование, лицензии, вооружения, военная помощь
Новости, Россия, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ми-24, лицензирование, лицензии, вооружения, военная помощь
Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ
Россия противодействует передаче советского вооружения Украине. Об этом 13 августа заявил РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
"У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину",- сообщил Шугаев.
По его словам, в 2022 году ряд предприятий в Болгарии и Чехии были лишены лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми". Шугаев также отметил, что ФСВТС России всегда исходила и исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств.
"Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", - заявил директор ФСВТС.
Как сообщала ранее Украина.ру, военную технику производства СССР и РФ поставляют на Украину США и другие государства НАТО. При этом происходит перевооружение европейских членов военно-политического блока с закупкой больших объёмов оружия, военной техники и боеприпасов в США и Западной Европе. Подробности в публикации Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24