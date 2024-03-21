Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24 - 21.03.2024 Украина.ру
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Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24
Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24 - 21.03.2024 Украина.ру
Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24
Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о том, что в стране больше не осталось вертолётов Ми-24 советских времен. Последние из них – передали Вооружённым силам Украины "в качестве подарка", передаёт издание Deník N
2024-03-21T20:01
2024-03-21T20:01
новости
чехия
украина
вооруженные силы украины
ми-24
вертолеты
военная помощь
военная техника
сво
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Инициатива о передаче военной техники такого образца ВСУ принадлежит Черноховой, которая обратилась к правительству с секретным документом, уточняет СМИ. Таким образом, у Чехии больше не осталось военной техники, которую можно было бы передать Киеву. "У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – уточнила министр. Ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Позже сообщалось, что боеприпасы поступят на Украину не раньше лета.
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новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, ми-24, вертолеты, военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ми-24, вертолеты, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ

Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24

20:01 21.03.2024
 
© YouTube / SportArenaМи-24 ВСУ
Ми-24 ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© YouTube / SportArena
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о том, что в стране больше не осталось вертолётов Ми-24 советских времен. Последние из них – передали Вооружённым силам Украины "в качестве подарка", передаёт издание Deník N
Инициатива о передаче военной техники такого образца ВСУ принадлежит Черноховой, которая обратилась к правительству с секретным документом, уточняет СМИ.

"Правительство Чехии две недели назад тихо одобрило окончательную поставку вертолётов советских времен в качестве подарка Украине, которая противостоит российской агрессии", – уточняет источник.

Таким образом, у Чехии больше не осталось военной техники, которую можно было бы передать Киеву.
"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – уточнила министр.
Ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Позже сообщалось, что боеприпасы поступят на Украину не раньше лета.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 18:41
"Снарядная коалиция". Чехия становится основным хабом по поставкам боеприпасов УкраинеНа предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины
 
НовостиЧехияУкраинаВооруженные силы УкраиныМи-24вертолетывоенная помощьвоенная техникаСВОВСУ
 
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