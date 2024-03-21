https://ukraina.ru/20240321/1054029540.html

Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24

Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24 - 21.03.2024 Украина.ру

Чехия передала ВСУ свои последние вертолёты МИ-24

Министр обороны Чехии Яна Чернохова объявила о том, что в стране больше не осталось вертолётов Ми-24 советских времен. Последние из них – передали Вооружённым силам Украины "в качестве подарка", передаёт издание Deník N

2024-03-21T20:01

2024-03-21T20:01

2024-03-21T20:01

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Инициатива о передаче военной техники такого образца ВСУ принадлежит Черноховой, которая обратилась к правительству с секретным документом, уточняет СМИ. Таким образом, у Чехии больше не осталось военной техники, которую можно было бы передать Киеву. "У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", – уточнила министр. Ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Позже сообщалось, что боеприпасы поступят на Украину не раньше лета.

https://ukraina.ru/20240320/1054005809.html

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новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, ми-24, вертолеты, военная помощь, военная техника, сво, всу