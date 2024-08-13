Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене

"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто

Арина с семьей смогла выехать на двух машинах из Киева в Россию летом 2022 года через гуманитарный коридор. Но получить российские номера для своих авто она не может до сих пор из-за несогласованности законов. Ездить же по России с украинскими флагами на номерах проблематично, но заклеивать их запрещают ПДД.