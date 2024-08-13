Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
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Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской стороне. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности
"Пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в опубликованном сообщении.
В телеграм-канале агентства также появилось видео задержания фигурантки. В ходе обысков у нее были обнаружены мобильные телефоны. Через один из них при помощи мессенджера Signal она связывалась представителем военной разведки Украины.
На службу в одну из воинских частей Южного военного округа женщина поступила зимой прошлого года. С того времени она собирала и передавала противнику сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, следует из данных следствия.
Подозреваемая задержана и помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
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