Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене - 13.08.2024 Украина.ру
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Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене - 13.08.2024 Украина.ру
Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской стороне. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности
2024-08-13T12:07
2024-08-13T12:07
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В телеграм-канале агентства также появилось видео задержания фигурантки. В ходе обысков у нее были обнаружены мобильные телефоны. Через один из них при помощи мессенджера Signal она связывалась представителем военной разведки Украины.На службу в одну из воинских частей Южного военного округа женщина поступила зимой прошлого года. С того времени она собирала и передавала противнику сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, следует из данных следствия.Подозреваемая задержана и помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".Ранее в Крыму задержали бывшего следователя МВД, шпионившего в пользу Украины.Читайте также какие спецслужбы США эффективно участвуют в украинском конфликте в интервью директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, госизмена, сво, ростов-на-дону
Новости, Россия, Украина, госизмена, СВО, Ростов-на-Дону

Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене

12:07 13.08.2024
 
задержание
задержание
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Сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче данных о российской армии украинской стороне. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности
"Пресечена противоправная деятельность гражданки России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений и объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в опубликованном сообщении.
В телеграм-канале агентства также появилось видео задержания фигурантки. В ходе обысков у нее были обнаружены мобильные телефоны. Через один из них при помощи мессенджера Signal она связывалась представителем военной разведки Украины.
На службу в одну из воинских частей Южного военного округа женщина поступила зимой прошлого года. С того времени она собирала и передавала противнику сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, следует из данных следствия.
Подозреваемая задержана и помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
Ранее в Крыму задержали бывшего следователя МВД, шпионившего в пользу Украины.
Читайте также какие спецслужбы США эффективно участвуют в украинском конфликте в интервью директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина на сайте Украина.ру.
Автобеженцы
Вчера, 19:29
"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих автоАрина с семьей смогла выехать на двух машинах из Киева в Россию летом 2022 года через гуманитарный коридор. Но получить российские номера для своих авто она не может до сих пор из-за несогласованности законов. Ездить же по России с украинскими флагами на номерах проблематично, но заклеивать их запрещают ПДД.
 
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