Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД - 24.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240624/1055816651.html
Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД
Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД - 24.06.2024 Украина.ру
Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД
Бывшего следователя Министерства внутренних дел (МВД) России задержали в Крыму. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:23
новости
крым
украина
россия
мвд
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_a395a5d1cc72d989ecfb895fe8a9257b.jpg
"Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - рассказал источник в силовых структурах полуострова.По его словам, агент СБУ ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила Федеральная служба безопасности.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.Подробнее о задержании шпионов - в материале В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления на сайте Украина.ру.
крым
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_8c0e4238b2679f5f1bdedaa7d8f24eb6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, украина, россия, мвд, сбу
Новости, Крым, Украина, Россия, МВД, СБУ

Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД

14:23 24.06.2024
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
Читать в
Бывшего следователя Министерства внутренних дел (МВД) России задержали в Крыму. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости
"Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - рассказал источник в силовых структурах полуострова.
По его словам, агент СБУ ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила Федеральная служба безопасности.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Подробнее о задержании шпионов - в материале В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымУкраинаРоссияМВДСБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59"Обеспокоенности Запада нас не беспокоят". Киселев о новой системе безопасности в Евразии
16:57Граждане Турции высказались о конфликте на Украине - опрос
16:41Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие
16:30Бой у Войницы: когда не надо было торопиться
16:17Провокации Запада: отвечать ли? И как отвечать
15:19Как защищать Родину без эмоций. Россия продемонстрировала в Кронштадте свой технологический суверенитет
15:15Выступили в России: в Польше отменили концерт израильского джазового трио
14:53Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь
14:50"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов
14:41США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войне
14:23Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД
14:23Мирные жители пострадали при обстреле приграничного Грайворона – губернатор Белгородской области
13:33"Демарш в связи новым кровавым преступлением": в МИД РФ вызвали посла США
13:33Волынские вузы решили сдавать уклонистов украинским военкоматам
13:00Кто планировал теракт, атаки БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 июня
12:50"Не может не иметь последствий": в Кремле рассказали об ответе России на удар по Севастополю
12:49Константин Залесский: Залог успеха денацификации Украины – внешний контроль и новая идеология
12:42Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров
12:11К теракту в Дагестане причастны иностранные государства — Матвиенко
11:44Боррель объяснил, как ЕС украдет доходы от российских активов, несмотря на вето Венгрии
Лента новостейМолния