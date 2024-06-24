Шпионил в пользу Украины. В Крыму задержали экс-следователя МВД
Бывшего следователя Министерства внутренних дел (МВД) России задержали в Крыму. Об этом 24 июня сообщает РИА Новости
"Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - рассказал источник в силовых структурах полуострова.
По его словам, агент СБУ ранее служил старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Операцию по его задержанию проводила Федеральная служба безопасности.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Подробнее о задержании шпионов - в материале В Мариуполе задержали украинского шпиона – сдался без сопротивления на сайте Украина.ру.