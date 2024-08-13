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Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками

Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками - 13.08.2024 Украина.ру

Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками

Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии белорусской армии убывают на российский полигон "для отработки вопросов боевого применения". Об этом 13 августа сообщило Минобороны Белоруссии

2024-08-13T12:09

2024-08-13T12:09

2024-08-13T12:09

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"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.Как сообщала Украина.ру, российские и белорусские подразделения ракетных войск и артиллерии регулярно проводят совместные учения. Белорусская армия не участвует в российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В конце прошлой недели Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о нарушении белорусского воздушного пространства украинскими БПЛА. Подробности в публикации Украина.ру МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики

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новости, белоруссия, россия, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, ракетные войска, артиллерия, полигон, союзное государство, сво