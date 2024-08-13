https://ukraina.ru/20240813/1056835791.html
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками - 13.08.2024 Украина.ру
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии белорусской армии убывают на российский полигон "для отработки вопросов боевого применения". Об этом 13 августа сообщило Минобороны Белоруссии
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
новости
белоруссия
россия
минобороны рф
министерство обороны белоруссии
ракетные войска
артиллерия
полигон
союзное государство
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056803329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e27c324f395b3f9848105955f92e977c.jpg
"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.Как сообщала Украина.ру, российские и белорусские подразделения ракетных войск и артиллерии регулярно проводят совместные учения. Белорусская армия не участвует в российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В конце прошлой недели Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о нарушении белорусского воздушного пространства украинскими БПЛА. Подробности в публикации Украина.ру МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
белоруссия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056803329_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_2b8089b7c21a761cb25cb65d43e9ee13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, ракетные войска, артиллерия, полигон, союзное государство, сво
Новости, Белоруссия, Россия, Минобороны РФ, Министерство обороны Белоруссии, ракетные войска, артиллерия, полигон, Союзное государство, СВО
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии белорусской армии убывают на российский полигон "для отработки вопросов боевого применения". Об этом 13 августа сообщило Минобороны Белоруссии
"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.
Как сообщала Украина.ру, российские и белорусские подразделения ракетных войск и артиллерии регулярно проводят совместные учения. Белорусская армия не участвует в российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В конце прошлой недели Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о нарушении белорусского воздушного пространства украинскими БПЛА. Подробности в публикации Украина.ру МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики