Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056835791.html
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками - 13.08.2024 Украина.ру
Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии белорусской армии убывают на российский полигон "для отработки вопросов боевого применения". Об этом 13 августа сообщило Минобороны Белоруссии
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
новости
белоруссия
россия
минобороны рф
министерство обороны белоруссии
ракетные войска
артиллерия
полигон
союзное государство
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056803329_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e27c324f395b3f9848105955f92e977c.jpg
"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.Как сообщала Украина.ру, российские и белорусские подразделения ракетных войск и артиллерии регулярно проводят совместные учения. Белорусская армия не участвует в российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В конце прошлой недели Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о нарушении белорусского воздушного пространства украинскими БПЛА. Подробности в публикации Украина.ру МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056803329_194:0:1634:1080_1920x0_80_0_0_2b8089b7c21a761cb25cb65d43e9ee13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, минобороны рф, министерство обороны белоруссии, ракетные войска, артиллерия, полигон, союзное государство, сво
Новости, Белоруссия, Россия, Минобороны РФ, Министерство обороны Белоруссии, ракетные войска, артиллерия, полигон, Союзное государство, СВО

Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками

12:09 13.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии белорусской армии убывают на российский полигон "для отработки вопросов боевого применения". Об этом 13 августа сообщило Минобороны Белоруссии
"В ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь", - сказано в официальном сообщении.
Как сообщала Украина.ру, российские и белорусские подразделения ракетных войск и артиллерии регулярно проводят совместные учения. Белорусская армия не участвует в российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В конце прошлой недели Александр Лукашенко и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о нарушении белорусского воздушного пространства украинскими БПЛА. Подробности в публикации Украина.ру МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
 
НовостиБелоруссияРоссияМинобороны РФМинистерство обороны Белоруссииракетные войскаартиллерияполигонСоюзное государствоСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
12:15Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ
12:09Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
12:09США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима
12:09"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
12:07Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
12:07"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова
12:02Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
11:59"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас
11:56"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
11:10"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС
11:00В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост
10:03Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского
09:43Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите
09:00Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа
08:15Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем
08:06Главное за ночь 13 августа
07:37Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
07:01Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой
06:30Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 году
Лента новостейМолния