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Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом

Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом - 12.08.2024 Украина.ру

Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом

Министр обороны России Андрей Белоусов 12 августа на церемонии открытия форума "Армия-2024" назвал спецоперацию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США

2024-08-12T12:14

2024-08-12T12:14

2024-08-12T12:14

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Он объяснил, что противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".Достижение успеха в таких современных военных конфликтах, по его словам, возможно только при одновременном соблюдении нескольких условий: обеспечение войск самым современным вооружением; применение новых тактических приемов ведения боевых действий: в том числе, с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.В качестве третьего условия он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект"."И четвертое - это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом - командного состава", - сказал Белоусов.Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, подчеркнул министр."Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", - объяснил он.Подробнее о противостоянии с Западом - в материале Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников на сайте Украина.ру.

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новости, запад, андрей белоусов, россия, сво, министр