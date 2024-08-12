Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом - 12.08.2024 Украина.ру
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Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом
Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом - 12.08.2024 Украина.ру
Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом
Министр обороны России Андрей Белоусов 12 августа на церемонии открытия форума "Армия-2024" назвал спецоперацию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США
2024-08-12T12:14
2024-08-12T12:14
новости
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Он объяснил, что противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".Достижение успеха в таких современных военных конфликтах, по его словам, возможно только при одновременном соблюдении нескольких условий: обеспечение войск самым современным вооружением; применение новых тактических приемов ведения боевых действий: в том числе, с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.В качестве третьего условия он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект"."И четвертое - это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом - командного состава", - сказал Белоусов.Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, подчеркнул министр."Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", - объяснил он.Подробнее о противостоянии с Западом - в материале Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников на сайте Украина.ру.
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новости, запад, андрей белоусов, россия, сво, министр
Новости, Запад, Андрей Белоусов, Россия, СВО, министр

Белоусов назвал условия успеха в противостоянии России с коллективным Западом

12:14 12.08.2024
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
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Министр обороны России Андрей Белоусов 12 августа на церемонии открытия форума "Армия-2024" назвал спецоперацию вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США
Он объяснил, что противостояние "вызвано желанием США и их союзников сохранить своё доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка".
"В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства", - подчеркнул министр обороны России.
Достижение успеха в таких современных военных конфликтах, по его словам, возможно только при одновременном соблюдении нескольких условий: обеспечение войск самым современным вооружением; применение новых тактических приемов ведения боевых действий: в том числе, с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов.
В качестве третьего условия он назвал "создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект".
"И четвертое - это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом - командного состава", - сказал Белоусов.
Только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, подчеркнул министр.
"Именно вокруг этого ключевого вывода было принято решение выстроить работу форума "Армия", - объяснил он.
Подробнее о противостоянии с Западом - в материале Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗападАндрей БелоусовРоссияСВОминистр
 
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