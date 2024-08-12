Пасынки войны. О чем говорят в Донецке - 12.08.2024 Украина.ру
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Пасынки войны. О чем говорят в Донецке
Пасынки войны. О чем говорят в Донецке - 12.08.2024 Украина.ру
Пасынки войны. О чем говорят в Донецке
Еще каких-нибудь пятнадцать лет назад вас бы подняли на смех, услышав, что Донбасс – это регион, пропитанный войной до самого основания. Когда-то здесь жили суровые, но мирные трудяги. Но сегодня Донбасс – край воинов, философов и мучеников.
2024-08-12T12:23
2024-08-12T12:23
эксклюзив
сво
россия
донецк
донбасс
владимир зеленский
роман гнатюк
вооруженные силы украины
цой
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"Можно я закурю?" - спрашивает таксист бесцветным голосом. Уже десять минут кавказец средних лет рассказывает о том, как прятал детвору в подвале в четырнадцатом, как ВСУ сложили дом родственника снарядом в прифронте, о погибших друзьях. Заурядные донецкие истории. Рассказывает и мнет губами фильтр сигареты.- Кури. Твоя ж машина.- Брат, а бывает у тебя, что просыпаешься ночью, а сердце вот так быстро-быстро-быстро стучит?- Бывает. Встану, пройдусь по квартире, выкурю сигарету-другую и успокаивается потихоньку.— Вот у меня так! Я интернет читаю. Новости читаю. Что угодно.- Помнишь, что снилось?- Никогда не помню. А ты?- Пустой город. Или ничего.- Ой! Это пройдет?- Не знаю.А во дворе встречают соседи. Здороваемся. "Что там на фронтах происходит?" - интересуются. Считают меня особенно смелым, хотя оба по работе мотаются на край прифронта. Один в том году осколок локтем поймал. Электрик."Что у нас?" - спрашиваю. "Опять сегодня беспилотники. Сбрасывали на стоянку "Первого Республиканского" и рядом с остановкой. Как-то много их в последнее время. Утром сидели на лавочке, а они давай жужжать над головой", - отвечают. Тем временем артиллерия продолжает монотонно дуэлировать. Снаряды наших и не наших пролетают над головой. Сходимся на том, что на скамейках нынче опасно рассиживаться. Вздыхаем и закуриваем еще по одной. Уличные собаки, накормленные от пуза, расходятся по их собачьим делам. Темнеет."Чего тебя несет на Петровку? Я туда не езжу! Мне туда не надо! Это диспетчер-пигалица заставила!" - ноет уже совсем другой таксист вечером следующего дня. Очень-очень другой. Чужой.Быстрый опрос показывает, что гражданин отбыл в большую Россию, когда началось в 2014-м, а в 2023-м, когда стало потише, смекнул, что извозом в Донецке можно зарабатывать. Вернулся. А тут с ним приключились я, вечер и выезд в прифронт. Нытье.Всяк имеет право бояться, но сорок минут жаловаться на судьбу-злодейку, а также на то, что сейчас "погибну за эти копейки" — это не только стыдоба, но еще завидная выносливость. Не всякому на такое силушек хватит. Даже злиться на такого противно.Но в Донецке теперь не только война. Хотя, конечно, она правит бал. Тем не менее, где-то чего-то стригут и ремонтируют, в центре открываются магазины и салоны красоты, а на месте ржавых устанавливают новенькие детские площадки. Даже грузовичок "Сбер" по улицам курсирует. В центре вот-вот запахнет миром.Воскресным вечером, поквитавшись с делами и набросав черновик плана на будущую неделю, мы с коллегой выходим на бульвар Пушкина, где играют уличные музыканты. Подходит бродяга и просит закурить.- Знаешь, что немножко веселит на этой войне? Вот смотришь – доходяга, но может выясниться, что на самом деле это какой-нибудь легендарный штурмовик, которому равных нет.- Ха! Ко мне тут на выезде один подходит: весь в наколках. Знаешь, что говорит? Видел, мол, наших "сомалийцев". "Те еще отморозки", - говорит.- Если даже такого впечатлили, значит и впрямь что-то крутое исполнили. Я одного такого в Соледаре записывал. Он к Зеленскому обращался. И все так ладно говорил, но в последний момент не выдержал и ругнулся.Рядом курит парень. Слушает нас и улыбается. Девушка из группы тянет "Я свободен" Кипелова. Не знаю, где там чего, но в Донбассе эта песня звучит по-особенному."А вы откуда, ребята?" - по-свойски интересуется незнакомец. "Да мы корреспонденты. А ты?" - подхватываем беседу. "Я из военного училища", - отвечает. Слово за слово и познакомились.- А ты "Юношу" знаешь? Он аккурат перед СВО выпустился.- Я думал, что ты спросишь, знает ли он философа Коробова-Латынцева!— Вот его знаю! Отличный дядька!Тут все друг друга знают.Подходит корреспондент ТАСС, с которым третьего дня познакомились на выезде. Не узнал его сперва по гражданке. "Богатым буду", - усмехается он и уходит снимать музыкантов, которые затянули "Я так соскучился".Странное чувство. Будто жизнь разделилась на три: довоенную, ту, что шла до СВО, и теперешнюю. Настоящую. Когда-то здесь выступали каждый вечер. Затем, после долгого перерыва, исполняли грустные солдатские песни. А сегодня красивая девчонка играет на гитаре и поет о любви. А в получасе езды вас могут сжечь FPV-дроном. А в часе с лишним наши дочищают Красногоровку. А в годе отсюда вас прямо здесь могли накрыть реактивкой за здорово живешь. Помню, как зимой 23-го перебегали бульвар, чтоб выпить кофе и не оказаться при этом в полуденных сводках. Но сегодня мальчишка кладет монетки в коробку музыкантов, а другой носится туда-сюда на самокате. И это прекрасно.Подходит коллега, который недавно избежал удара дроном-камикадзе и с тех пор плохо спит. Следом – волонтер, который воевал с четырнадцатого, подорвал здоровье, но не может бросить своих пацанов.- Столько ребят погибло.- Знаешь, мы с Ромой Гнатюком в 22-м думали, в какое подразделение поехать. И вот смотрим в телефоны, а Рома поворачивается ко мне и спрашивает: "Игорь, у тебя в телефонной книге тоже почти все уже мертвы?" А я смотрю и понимаю, что да.- Все они герои. Все, кто отдал жизнь на поле боя.- Мужики, надо понимать, что самого Рому смерть тоже по голове погладила. Его "Днепр-1" в плен брал и только благодаря тому, что с ними был иностранный журналист, Рому не грохнули. Имитировали расстрел и бросили голым в поле. Он избитый до какой-то деревни добрался.- Зверье.Музыканты начинают играть "Кукушку" Цоя и атмосфера за секунду меняется. Знаете, мне приходилось слышать, как ее играют в очень-очень глубоком тылу и это совсем не то же самое. Ведь почти каждый здесь понимает, о чем пел Виктор. Почти каждый тут заслужил ее, выстрадал. Почти.Ещё один материал Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240802/1056641375.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, россия, донецк, донбасс, владимир зеленский, роман гнатюк, вооруженные силы украины, цой
Эксклюзив, СВО, Россия, Донецк, Донбасс, Владимир Зеленский, Роман Гнатюк, Вооруженные силы Украины, Цой

Пасынки войны. О чем говорят в Донецке

12:23 12.08.2024
 
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Еще каких-нибудь пятнадцать лет назад вас бы подняли на смех, услышав, что Донбасс – это регион, пропитанный войной до самого основания. Когда-то здесь жили суровые, но мирные трудяги. Но сегодня Донбасс – край воинов, философов и мучеников.
"Можно я закурю?" - спрашивает таксист бесцветным голосом. Уже десять минут кавказец средних лет рассказывает о том, как прятал детвору в подвале в четырнадцатом, как ВСУ сложили дом родственника снарядом в прифронте, о погибших друзьях. Заурядные донецкие истории. Рассказывает и мнет губами фильтр сигареты.
- Кури. Твоя ж машина.
- Брат, а бывает у тебя, что просыпаешься ночью, а сердце вот так быстро-быстро-быстро стучит?
- Бывает. Встану, пройдусь по квартире, выкурю сигарету-другую и успокаивается потихоньку.
— Вот у меня так! Я интернет читаю. Новости читаю. Что угодно.
- Помнишь, что снилось?
- Никогда не помню. А ты?
- Пустой город. Или ничего.
- Ой! Это пройдет?
- Не знаю.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
А во дворе встречают соседи. Здороваемся. "Что там на фронтах происходит?" - интересуются. Считают меня особенно смелым, хотя оба по работе мотаются на край прифронта. Один в том году осколок локтем поймал. Электрик.
"Что у нас?" - спрашиваю. "Опять сегодня беспилотники. Сбрасывали на стоянку "Первого Республиканского" и рядом с остановкой. Как-то много их в последнее время. Утром сидели на лавочке, а они давай жужжать над головой", - отвечают.
Тем временем артиллерия продолжает монотонно дуэлировать. Снаряды наших и не наших пролетают над головой. Сходимся на том, что на скамейках нынче опасно рассиживаться. Вздыхаем и закуриваем еще по одной. Уличные собаки, накормленные от пуза, расходятся по их собачьим делам. Темнеет.
"Чего тебя несет на Петровку? Я туда не езжу! Мне туда не надо! Это диспетчер-пигалица заставила!" - ноет уже совсем другой таксист вечером следующего дня. Очень-очень другой. Чужой.
Быстрый опрос показывает, что гражданин отбыл в большую Россию, когда началось в 2014-м, а в 2023-м, когда стало потише, смекнул, что извозом в Донецке можно зарабатывать. Вернулся. А тут с ним приключились я, вечер и выезд в прифронт. Нытье.
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
1 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
2 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
3 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
4 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
5 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
© Украина.ру / Игорь Гомольский"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
Пасынки войны: о чем говорят в Донецке
6 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
1 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
2 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
3 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
4 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
5 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
6 из 6
"Пасынки войны": о чем говорят в Донецке
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Всяк имеет право бояться, но сорок минут жаловаться на судьбу-злодейку, а также на то, что сейчас "погибну за эти копейки" — это не только стыдоба, но еще завидная выносливость. Не всякому на такое силушек хватит. Даже злиться на такого противно.
Но в Донецке теперь не только война. Хотя, конечно, она правит бал. Тем не менее, где-то чего-то стригут и ремонтируют, в центре открываются магазины и салоны красоты, а на месте ржавых устанавливают новенькие детские площадки. Даже грузовичок "Сбер" по улицам курсирует. В центре вот-вот запахнет миром.
Воскресным вечером, поквитавшись с делами и набросав черновик плана на будущую неделю, мы с коллегой выходим на бульвар Пушкина, где играют уличные музыканты. Подходит бродяга и просит закурить.
- Знаешь, что немножко веселит на этой войне? Вот смотришь – доходяга, но может выясниться, что на самом деле это какой-нибудь легендарный штурмовик, которому равных нет.
- Ха! Ко мне тут на выезде один подходит: весь в наколках. Знаешь, что говорит? Видел, мол, наших "сомалийцев". "Те еще отморозки", - говорит.
- Если даже такого впечатлили, значит и впрямь что-то крутое исполнили. Я одного такого в Соледаре записывал. Он к Зеленскому обращался. И все так ладно говорил, но в последний момент не выдержал и ругнулся.
Рядом курит парень. Слушает нас и улыбается. Девушка из группы тянет "Я свободен" Кипелова. Не знаю, где там чего, но в Донбассе эта песня звучит по-особенному.
"А вы откуда, ребята?" - по-свойски интересуется незнакомец. "Да мы корреспонденты. А ты?" - подхватываем беседу. "Я из военного училища", - отвечает. Слово за слово и познакомились.
- А ты "Юношу" знаешь? Он аккурат перед СВО выпустился.
- Я думал, что ты спросишь, знает ли он философа Коробова-Латынцева!
— Вот его знаю! Отличный дядька!
Тут все друг друга знают.
Подходит корреспондент ТАСС, с которым третьего дня познакомились на выезде. Не узнал его сперва по гражданке. "Богатым буду", - усмехается он и уходит снимать музыкантов, которые затянули "Я так соскучился".
2 августа, 12:57
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Странное чувство. Будто жизнь разделилась на три: довоенную, ту, что шла до СВО, и теперешнюю. Настоящую. Когда-то здесь выступали каждый вечер. Затем, после долгого перерыва, исполняли грустные солдатские песни. А сегодня красивая девчонка играет на гитаре и поет о любви. А в получасе езды вас могут сжечь FPV-дроном. А в часе с лишним наши дочищают Красногоровку. А в годе отсюда вас прямо здесь могли накрыть реактивкой за здорово живешь.
Помню, как зимой 23-го перебегали бульвар, чтоб выпить кофе и не оказаться при этом в полуденных сводках. Но сегодня мальчишка кладет монетки в коробку музыкантов, а другой носится туда-сюда на самокате. И это прекрасно.
Подходит коллега, который недавно избежал удара дроном-камикадзе и с тех пор плохо спит. Следом – волонтер, который воевал с четырнадцатого, подорвал здоровье, но не может бросить своих пацанов.
- Столько ребят погибло.
- Знаешь, мы с Ромой Гнатюком в 22-м думали, в какое подразделение поехать. И вот смотрим в телефоны, а Рома поворачивается ко мне и спрашивает: "Игорь, у тебя в телефонной книге тоже почти все уже мертвы?" А я смотрю и понимаю, что да.
- Все они герои. Все, кто отдал жизнь на поле боя.
- Мужики, надо понимать, что самого Рому смерть тоже по голове погладила. Его "Днепр-1" в плен брал и только благодаря тому, что с ними был иностранный журналист, Рому не грохнули. Имитировали расстрел и бросили голым в поле. Он избитый до какой-то деревни добрался.
- Зверье.
Музыканты начинают играть "Кукушку" Цоя и атмосфера за секунду меняется. Знаете, мне приходилось слышать, как ее играют в очень-очень глубоком тылу и это совсем не то же самое. Ведь почти каждый здесь понимает, о чем пел Виктор. Почти каждый тут заслужил ее, выстрадал. Почти.
Ещё один материал Игоря Гомольского "Солнце, воздух и бензин": как заправляют технику вблизи от линии фронта
 
ЭксклюзивСВОРоссияДонецкДонбассВладимир ЗеленскийРоман ГнатюкВооруженные силы УкраиныЦой
 
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