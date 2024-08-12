В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки - 12.08.2024 Украина.ру
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В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки
В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки - 12.08.2024 Украина.ру
В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки
Украинец Иван Кузьмин 12 августа предстанет перед судом в Перу за жестокое убийство россиянки, сообщили на странице суда в соцсети Х
2024-08-12T07:37
2024-08-12T07:38
новости
перу
россияне
украинцы
верховный суд
убийство
суд
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"Верховный суд... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России.&lt;...&gt; Обвиняемый находится под следствием за... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - указали в суде.После заседания обвиняемого переведут в больницу.Перуанское радио RPP уточнило, что преступление произошло 8 августа в городе Юримагуас. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Свидетели утверждают что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".Газета El Comercio написала, что россиянка любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей. По данным издания, Лазаренко и ее друг Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в материале.Подробнее о зверствах украинцев - в материале "Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой на сайте Украина.ру.
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новости, перу, россияне, украинцы, верховный суд, убийство, суд
Новости, Перу, россияне, украинцы, Верховный Суд, убийство, Суд

В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки

07:37 12.08.2024 (обновлено: 07:38 12.08.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Украинец Иван Кузьмин 12 августа предстанет перед судом в Перу за жестокое убийство россиянки, сообщили на странице суда в соцсети Х
"Верховный суд... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России.<...> Обвиняемый находится под следствием за... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - указали в суде.
После заседания обвиняемого переведут в больницу.
Перуанское радио RPP уточнило, что преступление произошло 8 августа в городе Юримагуас. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Свидетели утверждают что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".
Газета El Comercio написала, что россиянка любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей.
По данным издания, Лазаренко и ее друг Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в материале.
Подробнее о зверствах украинцев - в материале "Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой на сайте Украина.ру.
 
НовостиПеруроссиянеукраинцыВерховный СудубийствоСуд
 
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