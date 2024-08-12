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В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки

В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки - 12.08.2024 Украина.ру

В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки

Украинец Иван Кузьмин 12 августа предстанет перед судом в Перу за жестокое убийство россиянки, сообщили на странице суда в соцсети Х

2024-08-12T07:37

2024-08-12T07:37

2024-08-12T07:38

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"Верховный суд... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России.<...> Обвиняемый находится под следствием за... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - указали в суде.После заседания обвиняемого переведут в больницу.Перуанское радио RPP уточнило, что преступление произошло 8 августа в городе Юримагуас. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Свидетели утверждают что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".Газета El Comercio написала, что россиянка любила путешествовать и посещать перуанские джунгли. У нее был муж и двое детей. По данным издания, Лазаренко и ее друг Кузьмин поссорились, в результате чего мужчина убил ее. Власти не исключают, что во время убийства он находился под воздействием наркотиков, заключили в материале.Подробнее о зверствах украинцев - в материале "Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой на сайте Украина.ру.

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новости, перу, россияне, украинцы, верховный суд, убийство, суд