https://ukraina.ru/20240812/1056786110.html

На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино

На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино - 12.08.2024 Украина.ру

На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино

К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур... Украина.ру, 12.08.2024

2024-08-12T06:20

2024-08-12T06:20

2024-08-12T06:20

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К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.Он отметил, что Россия продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции, и констатировал, что на некоторых участках фронта эта работа идет тяжело."Но, вместе с этим, мы видим, что противник бросил в бой последние резервы, судя по поступающей информации. Соответственно, больше резервов у ВСУ нет, и, полагаю, можно ожидать провала фронта на каком-то направлении. Если такое произойдет, по принципу домино это пойдет на все остальные участки", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж. Таким образом ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру оценил ситуацию депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев."Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - пояснил он.Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек."И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240808/1056699410.html

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новости, украина.ру, фронт, полковник, сво