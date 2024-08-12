На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056786110.html
На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино - 12.08.2024 Украина.ру
На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур... Украина.ру, 12.08.2024
2024-08-12T06:20
2024-08-12T06:20
новости
украина.ру
фронт
полковник
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056549971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4183689db6ca0da8c09a6b39364077a.jpg
К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.Он отметил, что Россия продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции, и констатировал, что на некоторых участках фронта эта работа идет тяжело."Но, вместе с этим, мы видим, что противник бросил в бой последние резервы, судя по поступающей информации. Соответственно, больше резервов у ВСУ нет, и, полагаю, можно ожидать провала фронта на каком-то направлении. Если такое произойдет, по принципу домино это пойдет на все остальные участки", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж. Таким образом ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру оценил ситуацию депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев."Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - пояснил он.Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек."И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240808/1056699410.html
https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html
https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056549971_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc0a6639f68bbc740aa4804c89858ffc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, фронт, полковник, сво
Новости, Украина.ру, фронт, полковник, СВО

На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино

06:20 12.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
Он отметил, что Россия продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции, и констатировал, что на некоторых участках фронта эта работа идет тяжело.
"Но, вместе с этим, мы видим, что противник бросил в бой последние резервы, судя по поступающей информации. Соответственно, больше резервов у ВСУ нет, и, полагаю, можно ожидать провала фронта на каком-то направлении. Если такое произойдет, по принципу домино это пойдет на все остальные участки", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 05:50
Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект доминоВоенные эксперты сообщают, что российские силы близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском (Нью-Йорке). В этой точке фронта ВСУ действительно оказались в ловушке, потому что любой их дальнейший ход, только ухудшит положение украинской армии
Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж. Таким образом ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру оценил ситуацию депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - пояснил он.
Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ.
Олег Царев интервью
8 августа, 07:00
Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.
По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек.
"И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.
Геннадий Подлесный интервью
6 августа, 19:30
Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачиЧто касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
НовостиУкраина.руфронтполковникСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
08:05Главное за ночь 12 августа
08:04"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева
08:00Елена Блаватская: "русский сфинкс", открывший Европе Тибет
07:51ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
07:37В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки
07:17"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
07:00Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии
06:40Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
06:30"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16
06:28Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье
06:20На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
06:10В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
06:00"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
05:50Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом
05:40"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
05:30Ради нее "запретили бомжей": эксперт ответил, продолжит ли Харрис миграционную политику Трампа
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
Лента новостейМолния