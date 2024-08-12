На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
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К чему России стоит готовиться: к усилению противостояния или переговорному процессу? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил полковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском.
Он отметил, что Россия продолжает выполнять задачи в рамках специальной военной операции, и констатировал, что на некоторых участках фронта эта работа идет тяжело.
"Но, вместе с этим, мы видим, что противник бросил в бой последние резервы, судя по поступающей информации. Соответственно, больше резервов у ВСУ нет, и, полагаю, можно ожидать провала фронта на каком-то направлении. Если такое произойдет, по принципу домино это пойдет на все остальные участки", - сказал Сыртланов в интервью ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на Курск.
8 августа, 05:50Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект доминоВоенные эксперты сообщают, что российские силы близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском (Нью-Йорке). В этой точке фронта ВСУ действительно оказались в ловушке, потому что любой их дальнейший ход, только ухудшит положение украинской армии
Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж. Таким образом ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру оценил ситуацию депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - пояснил он.
Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ.
8 августа, 07:00Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.
По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек.
"И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.
6 августа, 19:30Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачиЧто касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.