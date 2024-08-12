https://ukraina.ru/20240812/1056758418.html

Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье

Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье - 12.08.2024 Украина.ру

Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье

Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж

2024-08-12T03:10

2024-08-12T03:10

2024-08-12T03:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ."Хотя ходят слухи, что хромых и слепых отправляют сразу на фронт, а молодых и здоровых направляют в части, которые пока не вступают в бой. Вполне возможно, что они готовят некие "засадные полки", которые могут нам создать проблемы", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек."И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html

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новости, украина, украина.ру, олег царев, владимир зеленский