Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье - 12.08.2024 Украина.ру
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Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье
Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье - 12.08.2024 Украина.ру
Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье
Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж
2024-08-12T03:10
2024-08-12T03:10
новости
украина
украина.ру
олег царев
владимир зеленский
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ."Хотя ходят слухи, что хромых и слепых отправляют сразу на фронт, а молодых и здоровых направляют в части, которые пока не вступают в бой. Вполне возможно, что они готовят некие "засадные полки", которые могут нам создать проблемы", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек."И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240806/1056718503.html
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новости, украина, украина.ру, олег царев, владимир зеленский
Новости, Украина, Украина.ру, Олег Царев, Владимир Зеленский

Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье

03:10 12.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Слова Владимира Зеленского о том, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия, это не что иное, как шантаж
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - отметил собеседник издания.
Он добавил, что даже если Украина пойдет в контрнаступление, то ее целью будет не захват территорий, освобожденных российской армией, а остановка наступления ВС РФ.
"Хотя ходят слухи, что хромых и слепых отправляют сразу на фронт, а молодых и здоровых направляют в части, которые пока не вступают в бой. Вполне возможно, что они готовят некие "засадные полки", которые могут нам создать проблемы", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также прокомментировал слова Зеленского о 14-ти бригадах резерва.
По мнению эксперта, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек.
"И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.
Геннадий Подлесный интервью
6 августа, 19:30
Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачиЧто касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 05:50
Цугцванг на Торецком направлении: Измайлов назвал точки, где ВСУ ждет эффект доминоВоенные эксперты сообщают, что российские силы близки к тому, чтобы замкнуть котел в Новгородском (Нью-Йорке). В этой точке фронта ВСУ действительно оказались в ловушке, потому что любой их дальнейший ход, только ухудшит положение украинской армии
 
НовостиУкраинаУкраина.руОлег ЦаревВладимир Зеленский
 
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