https://ukraina.ru/20240812/1056716587.html

Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией

Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией - 12.08.2024 Украина.ру

Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией

Россия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. Однако Великобритания в этом случае - исключение. Причина - выстраивать отношения Москве там сейчас не с кем

2024-08-12T04:30

2024-08-12T04:30

2024-08-12T04:30

новости

россия

великобритания

британия

украина.ру

эксперты

власть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205127_0:164:1884:1224_1920x0_80_0_0_daf875ccf0666f1a0a17b0db6d3f0058.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.По его мнению, сейчас Либеральная партия Великобритании не является левой. А контакты с лейбористами у России утрачены уже довольно давно."Когда там были фигуры типа Джереми Корбина, еще можно было разговаривать. У власти в Великобритании сейчас Кир Стармер. На мой взгляд, он фейковый лейборист. То есть — представитель истеблишмента и человек абсолютно не идейный, не левый. Просто так вышло, что он построил карьеру внутри лейбористской партии", - сказал собеседник издания в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.Кир Стармер – юрист и очень не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы. Его оппозиционная Лейбористская партия уверенно победила на выборах 4 июля, забрав 410 из 650 мест в палате общин.Известно, что ранее Стармер провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.Интересно, что в числе первых заявлений Стармера в новом статусе было крайне ясбребиное высказывание по Украине. А именно, новый премьер-министр "разрешил" Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России.Объяснил он свою позицию тем, что такое оружие "очевидно должно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Чуть позже министерство обороны Великобритании попыталось откреститься от этих слов.А вот в числе первых решений Стармера - отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду. Спустя меньше чем месяц 17 летний уроженец этой страны зашел в британский детский сад, убил там трех маленьких девочек и еще восемь - ранил.

https://ukraina.ru/20240705/1056084826.html

https://ukraina.ru/20240710/1056162067.html

https://ukraina.ru/20240712/1056212794.html

https://ukraina.ru/20240805/1056690789.html

россия

великобритания

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, великобритания, британия, украина.ру, эксперты, власть