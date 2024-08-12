Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
Россия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. Однако Великобритания в этом случае - исключение. Причина - выстраивать отношения Москве там сейчас не с кем
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
По его мнению, сейчас Либеральная партия Великобритании не является левой. А контакты с лейбористами у России утрачены уже довольно давно.
"Когда там были фигуры типа Джереми Корбина, еще можно было разговаривать. У власти в Великобритании сейчас Кир Стармер. На мой взгляд, он фейковый лейборист. То есть — представитель истеблишмента и человек абсолютно не идейный, не левый. Просто так вышло, что он построил карьеру внутри лейбористской партии", - сказал собеседник издания в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.
Кир Стармер – юрист и очень не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы. Его оппозиционная Лейбористская партия уверенно победила на выборах 4 июля, забрав 410 из 650 мест в палате общин.
Известно, что ранее Стармер провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.
5 июля, 10:53Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.
Интересно, что в числе первых заявлений Стармера в новом статусе было крайне ясбребиное высказывание по Украине. А именно, новый премьер-министр "разрешил" Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России.
Объяснил он свою позицию тем, что такое оружие "очевидно должно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Чуть позже министерство обороны Великобритании попыталось откреститься от этих слов.
10 июля, 11:17Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Такое разрешение "в соответствии с международным гуманитарным правом" Киеву дал новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета Bloomberg
12 июля, 11:28Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ Вопреки заявлению премьера Великобритании Кира Стармера, министерство обороны королевства не давало разрешения на удары ВСУ ракетами Storm Shadow в российский тыл. Опровержение опубликовала газета The Telegraph, ссылаясь на свой источник в ведомстве
А вот в числе первых решений Стармера - отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду. Спустя меньше чем месяц 17 летний уроженец этой страны зашел в британский детский сад, убил там трех маленьких девочек и еще восемь - ранил.
5 августа, 19:15Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать РоссииВ городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.