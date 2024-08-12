Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056716587.html
Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией - 12.08.2024 Украина.ру
Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
Россия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. Однако Великобритания в этом случае - исключение. Причина - выстраивать отношения Москве там сейчас не с кем
2024-08-12T04:30
2024-08-12T04:30
новости
россия
великобритания
британия
украина.ру
эксперты
власть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205127_0:164:1884:1224_1920x0_80_0_0_daf875ccf0666f1a0a17b0db6d3f0058.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.По его мнению, сейчас Либеральная партия Великобритании не является левой. А контакты с лейбористами у России утрачены уже довольно давно."Когда там были фигуры типа Джереми Корбина, еще можно было разговаривать. У власти в Великобритании сейчас Кир Стармер. На мой взгляд, он фейковый лейборист. То есть — представитель истеблишмента и человек абсолютно не идейный, не левый. Просто так вышло, что он построил карьеру внутри лейбористской партии", - сказал собеседник издания в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.Кир Стармер – юрист и очень не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы. Его оппозиционная Лейбористская партия уверенно победила на выборах 4 июля, забрав 410 из 650 мест в палате общин.Известно, что ранее Стармер провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.Интересно, что в числе первых заявлений Стармера в новом статусе было крайне ясбребиное высказывание по Украине. А именно, новый премьер-министр "разрешил" Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России.Объяснил он свою позицию тем, что такое оружие "очевидно должно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Чуть позже министерство обороны Великобритании попыталось откреститься от этих слов.А вот в числе первых решений Стармера - отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду. Спустя меньше чем месяц 17 летний уроженец этой страны зашел в британский детский сад, убил там трех маленьких девочек и еще восемь - ранил.
https://ukraina.ru/20240705/1056084826.html
https://ukraina.ru/20240710/1056162067.html
https://ukraina.ru/20240712/1056212794.html
https://ukraina.ru/20240805/1056690789.html
россия
великобритания
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205127_204:0:1836:1224_1920x0_80_0_0_f7edac37e5da8250377e6604a2c84dcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания, британия, украина.ру, эксперты, власть
Новости, Россия, Великобритания, Британия, Украина.ру, эксперты, власть

Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией

04:30 12.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. Однако Великобритания в этом случае - исключение. Причина - выстраивать отношения Москве там сейчас не с кем
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
По его мнению, сейчас Либеральная партия Великобритании не является левой. А контакты с лейбористами у России утрачены уже довольно давно.
"Когда там были фигуры типа Джереми Корбина, еще можно было разговаривать. У власти в Великобритании сейчас Кир Стармер. На мой взгляд, он фейковый лейборист. То есть — представитель истеблишмента и человек абсолютно не идейный, не левый. Просто так вышло, что он построил карьеру внутри лейбористской партии", - сказал собеседник издания в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.
Кир Стармер – юрист и очень не бедный человек с дворянским титулом, полученным еще от покойной королевы. Его оппозиционная Лейбористская партия уверенно победила на выборах 4 июля, забрав 410 из 650 мест в палате общин.
Известно, что ранее Стармер провел в Лейбористской партии беспрецедентную чистку, нейтрализовав не только бывшего харизматичного лидера Джереми Корбина, которого подозревали в излишней левизне, но и большинство его сторонников – людей из низов.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 10:53
Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.
Интересно, что в числе первых заявлений Стармера в новом статусе было крайне ясбребиное высказывание по Украине. А именно, новый премьер-министр "разрешил" Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России.
Объяснил он свою позицию тем, что такое оружие "очевидно должно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонных целях". Чуть позже министерство обороны Великобритании попыталось откреститься от этих слов.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
10 июля, 11:17
Новый премьер-министр Британии одобрил удары ВСУ с помощью Storm Shadow по России Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Такое разрешение "в соответствии с международным гуманитарным правом" Киеву дал новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета Bloomberg
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 11:28
Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ Вопреки заявлению премьера Великобритании Кира Стармера, министерство обороны королевства не давало разрешения на удары ВСУ ракетами Storm Shadow в российский тыл. Опровержение опубликовала газета The Telegraph, ссылаясь на свой источник в ведомстве
А вот в числе первых решений Стармера - отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду. Спустя меньше чем месяц 17 летний уроженец этой страны зашел в британский детский сад, убил там трех маленьких девочек и еще восемь - ранил.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:15
Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать РоссииВ городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.
 
НовостиРоссияВеликобританияБританияУкраина.руэкспертывласть
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
04:50Царев объяснил, чем для России опасны F-16
04:40Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
04:30Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
04:20Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
04:10Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу
04:00"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ
03:50Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым
03:40Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино
03:30Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом
03:20"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
03:10Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье
03:00"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
22:11"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться
18:05Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
17:51Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
17:10"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
Лента новостейМолния