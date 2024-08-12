https://ukraina.ru/20240812/1056715030.html

Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом

Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом - 12.08.2024 Украина.ру

Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом

Изменений в самоубийственной британской госполитике в части миграции не предвидится. Напротив, другие европейские страны, семимильными шагами идут по этому же пути

2024-08-12T03:30

2024-08-12T03:30

2024-08-12T03:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко."Там свой миграционный кризис и свои проблемы. Наиболее страдающие страны - это Италия, Германия, Франция. В общем, там все разворачивается по своим законам", - отметил он.Эксперт добавил, что в скором времени волнения в Британии утихнут, а нынешнее правительство продолжит свою промигрантскую политику, убивающую местное население.Другие подробности в интервью Минченко Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.В конце июля вооруженный ножом 17-летний подросток напал на танцевальную студию местного детского сада в британском Саутпорте, убив трех девочек от шести до девяти лет, и ранив еще восемь несовершеннолетних.В общественном пространстве быстро распространилась информация о том, что нападавший - мусульманин, проситель убежища или беженец. В частности, BBC написало, что его родители родом из Руанды.Трагедия в танцевальной школе спровоцировала массовые беспорядки в стране. Протестующие нападали на отели, где располагались беженцы, магазины, принадлежавшие мусульманам, мечети и полицию. Судя по кадрам, появившимся в сети, недовольные британцы выкрикивали в адрес своего премьер-министра Кира Стамера "Сколько еще, Стармер? Когда ты что-нибудь сделаешь?" и скандировали "Мы хотим вернуть нашу страну".В результате беспорядков 39 полицейских пострадали, 27 из них были доставлены в больницу с переломами, рваными ранами и черепно-мозговыми травмами. Также ранения получили три полицейские собаки, в которых прилетели кирпичи.На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по факту массовых антииммигрантских беспорядков.После заседания Стамер назвал протестовавших "крайне правыми бандитами" и заявил, что для борьбы с беспорядками полиция получит доступ к "постоянной армии", уголовное правосудие будет "усилено", а все участники протестов "почувствуют всю силу закона" и пожалеют о своих действиях."У нас будет постоянная армия из специальных офицеров, офицеров общественной службы, так что у нас будет достаточно (сил), чтобы справиться с этим (беспорядками). Это не протесты - это чистое насилие, мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины", - заявил британский премьер.Кстати, позже полиция опровергла информацию о том, что нападавший мусульманин и беженец. А спустя пару дней суд обнародовал имя преступника, убившего британских детей прямо в детском саду. Его зовут Аксель Муганва Рудакубана.Интересно, что он совершил это деяние спустя менее, чем месяц после того, как Лейбористская партия Стармера одержала убедительную победу на выборах. Одним из первых решений нового премьера стала отмена депортации нелегальных иммигрантов в Руанду.

https://ukraina.ru/20240805/1056690789.html

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новости, британия, украина.ру, мигранты, европа, страны