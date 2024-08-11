https://ukraina.ru/20240811/1056808653.html

Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине

Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине - 11.08.2024 Украина.ру

Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине

Минобороны России рассказало о попытках ВСУ наступать на новых направлениях в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о намерении продолжать бои в регионе

2024-08-11T18:05

2024-08-11T18:05

2024-08-11T18:05

эксклюзив

хроники

украина

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

нато

ципсо

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В 14:10 в своём телеграм-канале министерство обороны РФ опубликовало сводку о боях в Курской области."В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены четыре бронетранспортера, в т.ч. три БТР "Stryker" производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля", - указывалось в сводке.Кроме того, в результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков украинские военные потеряли 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля."Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - также сообщило Минобороны России.Кроме того, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки.Также были поражены цели на Украине — в Сумской области.Тем временем украинские спецслужбы пытаются посеять в регионе панику."Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы", - сообщило правительство Курской области.Оно привело пример сообщения от украинских спецслужб и напомнило, что официальная информация доступна в телеграм-канале врио губернатора региона и правительства области.Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин указал на то, что несмотря на продвижение ВСУ в первые дни наступления, пока официальный Киев не комментирует успехи своих военных, как молчит и командование ВСУ."Молчание командования ВСУ, как и политического руководства Украины, по поводу их успеха на территории Российской Федерации, связано только с одним - со страхом обрушения надежд. И этот страх не беспочвенный. Я настаиваю на том, что военно-политическое командование Украины не ожидали такого успеха, что ВСУ просто провалятся в наши территории", - указал Алёхин.Он отметил, что военно-политическое руководство Украины не просчитало такого развития событий в Курской области."Сейчас объясню, как это работает. Любая операция четко планируется (ну ими точно). Обычно планируется несколько сценариев развития: оптимистичный, стандартный, пессимистичный. Под каждый сценарий есть план: доставки БК, техники, резервов, эвакуации и т.д. То есть, нельзя же по щелчку пальцев, чтобы в Судже появилась техника или бойцы. Как и нельзя всех на все три плана сосредоточить в одном месте, потому что туда будет нанесен удар, да и оттягивать с других участков опасно. То есть, под каждый сценарий выстраивается множество цепочек логистики, складов, а также распределяется техника и личный состав. И если сценарий меняется и он не соответствует ни одному из проработанных, то начинаются проблемы, даже если получилось неожиданно хорошо. На войне это работает так, да и в жизни часто. Судя по первым дням и последующим некоторым хаотическим действиям ВСУ - так и получилось. Так почему молчит военно-политическое руководство Украины? Потому что они не знают, что сказать: скажешь, что идём на Курск и не дойдешь - тебя разорвут внутри страны. Остановить подразделения, когда у них все получается - опять же не поймут обыватели и будет деморализация", - указал Алёхин.По словам советника врио губернатора украинцы повторили ошибку россиян первых дней СВО."Но проблема в том, что мы были на старте, а они на излёте и физических, и технических, и моральных возможностей. Мы тогда отступили, закрепились и сохранили часть освобожденных территорий, а они будут отступать за Сумы, потому что сейчас тут стачивается вся их элита. И быстро. То есть, они никак не смогут сохранить ничего от того, что захватили сейчас, а защищать Сумскую область будет некем и нечем. Вот из-за этого они молчат. Скоро золото превратится в черепки и это уже понятно не только нам, но и им самим", - подытожил Алёхин.В воскресенье, 11 августа, в 16:16 главком ВСУ Александр Сырский выложил в своём телеграм-канале фото совещания у карты на командном пункте."Продолжаем операцию", - подписал он фотографию.В этом украинские СМИ усмотрели намёк на то, что ВСУ намерены продолжать вторжение в Курскую область.При этом западные эксперты весьма скептично настроены по поводу операции ВСУ. Так, военный обозреватель издание Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) Юлиан Рёпке у себя на странице в соцсети Х заявил, что не понимает стратегию Украины."Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю стратегию Украины. Если у вас и правда есть в запасе 5 тыс. свежих солдат и техника, то почему бы не прорвать российский фронт в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области?" — отметил Рёпке.Он призвал никого "не обманываться" по поводу перспектив такой авантюры ВСУ."Конечно, Украине придётся выводить войска из России. Может быть, не сразу, но точно в рамках мирных переговоров и под международным давлением", — указал РёпкеПри всём этом попытка ВСУ занять часть российских территорий — экстремально рискованная затея, подчеркнул Рёпке.Однако Украина может открыть новый фронт, заявил 11 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Наш источник сообщает, что Курская авантюра Зеленского может привести к тому, что Банковая устроит провокацию на границе с Приднестровьем, чтобы повысить ещё больше ставки в игре. Этот план давно готов. Главная цель втянуть НАТО в войну. (Кстати готовность армии Белоруссии и переброска к границе с Украиной огромного количества вооружения и личного состава, не просто так происходит и может означать как предупреждение Киеву)", - указывалось в публикации канала.Авторы указали, что атакой на Курскую область "Украина переходит из статуса "жертвы" в статус "мини-агрессора", что отразится "на имидже Украины в западном обществе в долгосрочной перспективе". А это, по мнению авторов канала, "может поставить тотальный крест на продолжении войны в 2025-26 году"."Отсюда следует, что Зеленский загнав себя в угол может пойти в "разнос" и устроить провокацию, чтобы втянуть Молдову и Румынию в войну через Приднестровский кризис, который очень выгоден Киеву. Мы об этом инсайдили 12 января, называя такой шаг агонией Зеленского, который будет осознавать, что война фактически проиграна и это последняя провокация, которая может спасти его шкуру, но втянуть мир в глобальную третью мировую, когда начнётся война НАТО и РФ", - подытожили авторы популярного украинского телеграм-канала.Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об американском измерении атаки ВСУ на Курскую область - в материале "Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента".

https://ukraina.ru/20240811/1056806271.html

https://ukraina.ru/20240811/1056804571.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нато, ципсо