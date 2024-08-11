Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине - 11.08.2024 Украина.ру
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Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине - 11.08.2024 Украина.ру
Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
Минобороны России рассказало о попытках ВСУ наступать на новых направлениях в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о намерении продолжать бои в регионе
2024-08-11T18:05
2024-08-11T18:05
эксклюзив
хроники
украина
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
нато
ципсо
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В 14:10 в своём телеграм-канале министерство обороны РФ опубликовало сводку о боях в Курской области."В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены четыре бронетранспортера, в т.ч. три БТР "Stryker" производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля", - указывалось в сводке.Кроме того, в результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков украинские военные потеряли 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля."Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - также сообщило Минобороны России.Кроме того, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки.Также были поражены цели на Украине — в Сумской области.Тем временем украинские спецслужбы пытаются посеять в регионе панику."Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы", - сообщило правительство Курской области.Оно привело пример сообщения от украинских спецслужб и напомнило, что официальная информация доступна в телеграм-канале врио губернатора региона и правительства области.Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин указал на то, что несмотря на продвижение ВСУ в первые дни наступления, пока официальный Киев не комментирует успехи своих военных, как молчит и командование ВСУ."Молчание командования ВСУ, как и политического руководства Украины, по поводу их успеха на территории Российской Федерации, связано только с одним - со страхом обрушения надежд. И этот страх не беспочвенный. Я настаиваю на том, что военно-политическое командование Украины не ожидали такого успеха, что ВСУ просто провалятся в наши территории", - указал Алёхин.Он отметил, что военно-политическое руководство Украины не просчитало такого развития событий в Курской области."Сейчас объясню, как это работает. Любая операция четко планируется (ну ими точно). Обычно планируется несколько сценариев развития: оптимистичный, стандартный, пессимистичный. Под каждый сценарий есть план: доставки БК, техники, резервов, эвакуации и т.д. То есть, нельзя же по щелчку пальцев, чтобы в Судже появилась техника или бойцы. Как и нельзя всех на все три плана сосредоточить в одном месте, потому что туда будет нанесен удар, да и оттягивать с других участков опасно. То есть, под каждый сценарий выстраивается множество цепочек логистики, складов, а также распределяется техника и личный состав. И если сценарий меняется и он не соответствует ни одному из проработанных, то начинаются проблемы, даже если получилось неожиданно хорошо. На войне это работает так, да и в жизни часто. Судя по первым дням и последующим некоторым хаотическим действиям ВСУ - так и получилось. Так почему молчит военно-политическое руководство Украины? Потому что они не знают, что сказать: скажешь, что идём на Курск и не дойдешь - тебя разорвут внутри страны. Остановить подразделения, когда у них все получается - опять же не поймут обыватели и будет деморализация", - указал Алёхин.По словам советника врио губернатора украинцы повторили ошибку россиян первых дней СВО."Но проблема в том, что мы были на старте, а они на излёте и физических, и технических, и моральных возможностей. Мы тогда отступили, закрепились и сохранили часть освобожденных территорий, а они будут отступать за Сумы, потому что сейчас тут стачивается вся их элита. И быстро. То есть, они никак не смогут сохранить ничего от того, что захватили сейчас, а защищать Сумскую область будет некем и нечем. Вот из-за этого они молчат. Скоро золото превратится в черепки и это уже понятно не только нам, но и им самим", - подытожил Алёхин.В воскресенье, 11 августа, в 16:16 главком ВСУ Александр Сырский выложил в своём телеграм-канале фото совещания у карты на командном пункте."Продолжаем операцию", - подписал он фотографию.В этом украинские СМИ усмотрели намёк на то, что ВСУ намерены продолжать вторжение в Курскую область.При этом западные эксперты весьма скептично настроены по поводу операции ВСУ. Так, военный обозреватель издание Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) Юлиан Рёпке у себя на странице в соцсети Х заявил, что не понимает стратегию Украины."Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю стратегию Украины. Если у вас и правда есть в запасе 5 тыс. свежих солдат и техника, то почему бы не прорвать российский фронт в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области?" — отметил Рёпке.Он призвал никого "не обманываться" по поводу перспектив такой авантюры ВСУ."Конечно, Украине придётся выводить войска из России. Может быть, не сразу, но точно в рамках мирных переговоров и под международным давлением", — указал РёпкеПри всём этом попытка ВСУ занять часть российских территорий — экстремально рискованная затея, подчеркнул Рёпке.Однако Украина может открыть новый фронт, заявил 11 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Наш источник сообщает, что Курская авантюра Зеленского может привести к тому, что Банковая устроит провокацию на границе с Приднестровьем, чтобы повысить ещё больше ставки в игре. Этот план давно готов. Главная цель втянуть НАТО в войну. (Кстати готовность армии Белоруссии и переброска к границе с Украиной огромного количества вооружения и личного состава, не просто так происходит и может означать как предупреждение Киеву)", - указывалось в публикации канала.Авторы указали, что атакой на Курскую область "Украина переходит из статуса "жертвы" в статус "мини-агрессора", что отразится "на имидже Украины в западном обществе в долгосрочной перспективе". А это, по мнению авторов канала, "может поставить тотальный крест на продолжении войны в 2025-26 году"."Отсюда следует, что Зеленский загнав себя в угол может пойти в "разнос" и устроить провокацию, чтобы втянуть Молдову и Румынию в войну через Приднестровский кризис, который очень выгоден Киеву. Мы об этом инсайдили 12 января, называя такой шаг агонией Зеленского, который будет осознавать, что война фактически проиграна и это последняя провокация, которая может спасти его шкуру, но втянуть мир в глобальную третью мировую, когда начнётся война НАТО и РФ", - подытожили авторы популярного украинского телеграм-канала.Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об американском измерении атаки ВСУ на Курскую область - в материале "Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента".
https://ukraina.ru/20240811/1056806271.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нато, ципсо
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, НАТО, ЦИПсО

Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине

18:05 11.08.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минобороны России рассказало о попытках ВСУ наступать на новых направлениях в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о намерении продолжать бои в регионе
В 14:10 в своём телеграм-канале министерство обороны РФ опубликовало сводку о боях в Курской области.
"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии в районах населённых пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены четыре бронетранспортера, в т.ч. три БТР "Stryker" производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля", - указывалось в сводке.
Кроме того, в результате ракетных ударов и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники подразделений 22, 41, 115 механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков украинские военные потеряли 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.
"Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - также сообщило Минобороны России.
Кроме того, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Любимовки.
Также были поражены цели на Украине — в Сумской области.
Тем временем украинские спецслужбы пытаются посеять в регионе панику.
"Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы", - сообщило правительство Курской области.
Оно привело пример сообщения от украинских спецслужб и напомнило, что официальная информация доступна в телеграм-канале врио губернатора региона и правительства области.
Т72-БМ3 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
13:03
Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августаВрио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о попытке ВСУ открыть новый фронт в регионе. Украинские военные наносят удары по территории РФ при помощи ракет, дронов и артиллерии
Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин указал на то, что несмотря на продвижение ВСУ в первые дни наступления, пока официальный Киев не комментирует успехи своих военных, как молчит и командование ВСУ.
"Молчание командования ВСУ, как и политического руководства Украины, по поводу их успеха на территории Российской Федерации, связано только с одним - со страхом обрушения надежд. И этот страх не беспочвенный. Я настаиваю на том, что военно-политическое командование Украины не ожидали такого успеха, что ВСУ просто провалятся в наши территории", - указал Алёхин.
Он отметил, что военно-политическое руководство Украины не просчитало такого развития событий в Курской области.

"Сейчас объясню, как это работает. Любая операция четко планируется (ну ими точно). Обычно планируется несколько сценариев развития: оптимистичный, стандартный, пессимистичный. Под каждый сценарий есть план: доставки БК, техники, резервов, эвакуации и т.д. То есть, нельзя же по щелчку пальцев, чтобы в Судже появилась техника или бойцы. Как и нельзя всех на все три плана сосредоточить в одном месте, потому что туда будет нанесен удар, да и оттягивать с других участков опасно. То есть, под каждый сценарий выстраивается множество цепочек логистики, складов, а также распределяется техника и личный состав. И если сценарий меняется и он не соответствует ни одному из проработанных, то начинаются проблемы, даже если получилось неожиданно хорошо. На войне это работает так, да и в жизни часто. Судя по первым дням и последующим некоторым хаотическим действиям ВСУ - так и получилось. Так почему молчит военно-политическое руководство Украины? Потому что они не знают, что сказать: скажешь, что идём на Курск и не дойдешь - тебя разорвут внутри страны. Остановить подразделения, когда у них все получается - опять же не поймут обыватели и будет деморализация", - указал Алёхин.
Курск
09:41
Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августаЗападные СМИ и аналитические центры задались вопросом наличия "красных линий" у России. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал об атаке ВСУ на город, а также прокомментировал новости о "прорыве" в Белой
По словам советника врио губернатора украинцы повторили ошибку россиян первых дней СВО.
"Но проблема в том, что мы были на старте, а они на излёте и физических, и технических, и моральных возможностей. Мы тогда отступили, закрепились и сохранили часть освобожденных территорий, а они будут отступать за Сумы, потому что сейчас тут стачивается вся их элита. И быстро. То есть, они никак не смогут сохранить ничего от того, что захватили сейчас, а защищать Сумскую область будет некем и нечем. Вот из-за этого они молчат. Скоро золото превратится в черепки и это уже понятно не только нам, но и им самим", - подытожил Алёхин.
В воскресенье, 11 августа, в 16:16 главком ВСУ Александр Сырский выложил в своём телеграм-канале фото совещания у карты на командном пункте.
"Продолжаем операцию", - подписал он фотографию.
В этом украинские СМИ усмотрели намёк на то, что ВСУ намерены продолжать вторжение в Курскую область.
При этом западные эксперты весьма скептично настроены по поводу операции ВСУ. Так, военный обозреватель издание Bild* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) Юлиан Рёпке у себя на странице в соцсети Х заявил, что не понимает стратегию Украины.
"Несмотря на всю эйфорию, я до сих пор не понимаю стратегию Украины. Если у вас и правда есть в запасе 5 тыс. свежих солдат и техника, то почему бы не прорвать российский фронт в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области?" — отметил Рёпке.
Он призвал никого "не обманываться" по поводу перспектив такой авантюры ВСУ.
"Конечно, Украине придётся выводить войска из России. Может быть, не сразу, но точно в рамках мирных переговоров и под международным давлением", — указал Рёпке
При всём этом попытка ВСУ занять часть российских территорий — экстремально рискованная затея, подчеркнул Рёпке.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Вчера, 19:05
Белоруссия стягивает войска, обстановка в Порозе. Итоги 10 августа на УкраинеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на границе с Украиной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстановке в селе Пороз, куда якобы зашли украинские военные
Однако Украина может открыть новый фронт, заявил 11 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
"Наш источник сообщает, что Курская авантюра Зеленского может привести к тому, что Банковая устроит провокацию на границе с Приднестровьем, чтобы повысить ещё больше ставки в игре. Этот план давно готов. Главная цель втянуть НАТО в войну. (Кстати готовность армии Белоруссии и переброска к границе с Украиной огромного количества вооружения и личного состава, не просто так происходит и может означать как предупреждение Киеву)", - указывалось в публикации канала.
Авторы указали, что атакой на Курскую область "Украина переходит из статуса "жертвы" в статус "мини-агрессора", что отразится "на имидже Украины в западном обществе в долгосрочной перспективе". А это, по мнению авторов канала, "может поставить тотальный крест на продолжении войны в 2025-26 году".
"Отсюда следует, что Зеленский загнав себя в угол может пойти в "разнос" и устроить провокацию, чтобы втянуть Молдову и Румынию в войну через Приднестровский кризис, который очень выгоден Киеву. Мы об этом инсайдили 12 января, называя такой шаг агонией Зеленского, который будет осознавать, что война фактически проиграна и это последняя провокация, которая может спасти его шкуру, но втянуть мир в глобальную третью мировую, когда начнётся война НАТО и РФ", - подытожили авторы популярного украинского телеграм-канала.
Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои.
Об американском измерении атаки ВСУ на Курскую область - в материале "Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныНАТОЦИПсО
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
17:51Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
17:10"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
15:59"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
15:53В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ
15:29В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ
14:49В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
14:25Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
14:01У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
13:19В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15
13:03Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа
12:46Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал
12:22Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
12:12Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область
12:00"Вокруг Булгакова": Левий Матвей – явление героя
11:27Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион
11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
10:19МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
09:45Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
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