Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента - 11.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240811/1056805848.html
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента - 11.08.2024 Украина.ру
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T12:22
2024-08-11T12:23
видео
дональд трамп
джо байден
сша
президентские выборы
курская область
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0b/1056805726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00f298fd5e90d247989546a0b661173d.jpg
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а также о главных козырях двух лагерей в гонке за президентское кресло и места в Конгрессе: 00:30 - О политике США и действиях киевского режима; 05:44 - о финансировании и нападках на демократический лагерь; 21:55 - чем спекулирует Дональд Трамп в борьбе с демократами? *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ
сша
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0b/1056805726_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6493631a0bf2615af9c3b0fbf6c40067.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, дональд трамп, джо байден, сша, президентские выборы, курская область, россия, сво, видео
Видео, Дональд Трамп, Джо Байден, США, президентские выборы, Курская область, Россия, СВО

Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента

12:22 11.08.2024 (обновлено: 12:23 11.08.2024)
 
Читать в
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а также о главных козырях двух лагерей в гонке за президентское кресло и места в Конгрессе:
00:30 - О политике США и действиях киевского режима;
05:44 - о финансировании и нападках на демократический лагерь;
21:55 - чем спекулирует Дональд Трамп в борьбе с демократами?
*во время интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ
 
ВидеоДональд ТрампДжо БайденСШАпрезидентские выборыКурская областьРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
15:59"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
15:53В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ
15:29В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ
14:49В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
14:25Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
14:01У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
13:19В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15
13:03Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа
12:46Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал
12:22Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
12:12Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область
12:00"Вокруг Булгакова": Левий Матвей – явление героя
11:27Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион
11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
10:19МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
09:45Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
09:41Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа
09:21ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
08:30Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
Лента новостейМолния