https://ukraina.ru/20240811/1056805848.html
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента - 11.08.2024 Украина.ру
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T12:22
2024-08-11T12:22
2024-08-11T12:23
видео
дональд трамп
джо байден
сша
президентские выборы
курская область
россия
сво
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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а также о главных козырях двух лагерей в гонке за президентское кресло и места в Конгрессе: 00:30 - О политике США и действиях киевского режима; 05:44 - о финансировании и нападках на демократический лагерь; 21:55 - чем спекулирует Дональд Трамп в борьбе с демократами? *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ
сша
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дональд трамп, джо байден, сша, президентские выборы, курская область, россия, сво, видео
Видео, Дональд Трамп, Джо Байден, США, президентские выборы, Курская область, Россия, СВО
Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
12:22 11.08.2024 (обновлено: 12:23 11.08.2024)
Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а также о главных козырях двух лагерей в гонке за президентское кресло и места в Конгрессе:
00:30 - О политике США и действиях киевского режима;
05:44 - о финансировании и нападках на демократический лагерь;
21:55 - чем спекулирует Дональд Трамп в борьбе с демократами?
*во время интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ