https://ukraina.ru/20240811/1056805848.html

Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента

Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента - 11.08.2024 Украина.ру

Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а... Украина.ру, 11.08.2024

2024-08-11T12:22

2024-08-11T12:22

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видео

дональд трамп

джо байден

сша

президентские выборы

курская область

россия

сво

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Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал о зверской внешней политике США, а также о главных козырях двух лагерей в гонке за президентское кресло и места в Конгрессе: 00:30 - О политике США и действиях киевского режима; 05:44 - о финансировании и нападках на демократический лагерь; 21:55 - чем спекулирует Дональд Трамп в борьбе с демократами? *во время интервью упоминается движение ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ

сша

курская область

россия

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видео, дональд трамп, джо байден, сша, президентские выборы, курская область, россия, сво, видео