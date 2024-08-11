Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
14:25 11.08.2024 (обновлено: 14:29 11.08.2024)
Рост дефицита украинского бюджета связан с задержками поставок вооружения от союзников, заявил глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в интервью журналистам Financial Times
"Киев обвиняет США в увеличении дефицита на 43 миллиарда долларов из-за задержки помощи", - говорится в публикации.
В интервью изданию украинский министр указал, что из-за промедления Вашингтона и Евросоюза военные расходы Киева увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов.
По итогам 2024 года, поясняет СМИ со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.
В связи с этим Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Он также пожаловался, что на сегодня, Киев получает деньги медленнее, чем следовало бы, в связи с чем армия испытывает нехватку военной техники, боеприпасов и снарядов.
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