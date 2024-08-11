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Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"

Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры" - 11.08.2024 Украина.ру

Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"

Рост дефицита украинского бюджета связан с задержками поставок вооружения от союзников, заявил глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в интервью журналистам Financial Times

2024-08-11T14:25

2024-08-11T14:25

2024-08-11T14:29

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В интервью изданию украинский министр указал, что из-за промедления Вашингтона и Евросоюза военные расходы Киева увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов. По итогам 2024 года, поясняет СМИ со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.В связи с этим Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Он также пожаловался, что на сегодня, Киев получает деньги медленнее, чем следовало бы, в связи с чем армия испытывает нехватку военной техники, боеприпасов и снарядов.Подробнее о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html

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новости, сша, киев, украина, марченко, минфин, дефицит бюджета, сво, всу