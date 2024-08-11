Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры" - 11.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240811/1056806898.html
Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры" - 11.08.2024 Украина.ру
Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
Рост дефицита украинского бюджета связан с задержками поставок вооружения от союзников, заявил глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в интервью журналистам Financial Times
2024-08-11T14:25
2024-08-11T14:29
новости
сша
киев
украина
марченко
минфин
дефицит бюджета
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/27/1016442735_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_f3788ad41875cba79a7d00fd610a42d6.jpg
В интервью изданию украинский министр указал, что из-за промедления Вашингтона и Евросоюза военные расходы Киева увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов. По итогам 2024 года, поясняет СМИ со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.В связи с этим Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Он также пожаловался, что на сегодня, Киев получает деньги медленнее, чем следовало бы, в связи с чем армия испытывает нехватку военной техники, боеприпасов и снарядов.Подробнее о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101644/27/1016442735_279:0:2883:1953_1920x0_80_0_0_3faea0e88748dacde260554ffebe4df7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, украина, марченко, минфин, дефицит бюджета, сво, всу
Новости, США, Киев, Украина, Марченко, Минфин, дефицит бюджета, СВО, ВСУ

Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"

14:25 11.08.2024 (обновлено: 14:29 11.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Рост дефицита украинского бюджета связан с задержками поставок вооружения от союзников, заявил глава Министерства финансов страны Сергей Марченко в интервью журналистам Financial Times
"Киев обвиняет США в увеличении дефицита на 43 миллиарда долларов из-за задержки помощи", - говорится в публикации.
В интервью изданию украинский министр указал, что из-за промедления Вашингтона и Евросоюза военные расходы Киева увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов.
По итогам 2024 года, поясняет СМИ со ссылкой на украинских чиновников, дефицит бюджета может достигнуть уровня в 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны.
В связи с этим Марченко призвал западные страны ускорить процесс выдачи кредита Украине на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Он также пожаловался, что на сегодня, Киев получает деньги медленнее, чем следовало бы, в связи с чем армия испытывает нехватку военной техники, боеприпасов и снарядов.
Подробнее о том, как власти США "порешали" бюджет для Украины читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
Украинская элита за неделю коллаж
31 июля, 06:36
Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элитаПредставители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики. О возможности переговоров заговорил даже советник Офиса президента Михаил Подоляк, отличавшийся наиболее воинственными заявлениями
 
НовостиСШАКиевУкраинаМарченкоМинфиндефицит бюджетаСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
15:59"На возраст здесь не смотрят": окопная правда от юного героя-штурмовика из России
15:53В Германии заявили, что наступление на Курскую область заложило хорошие основы для переговоров с РФ
15:29В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия ВСУ
14:49В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ на Курском направлении и в Сумской области
14:25Украинский Минфин упрекнул Запад в росте бюджетной "дыры"
14:01У Зеленского решились на авантюру с Курском, чтобы втянуть НАТО в войну с РФ – Дубинский
13:19В Курской области количество пострадавших увеличилось до 15
13:03Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа
12:46Госпогранслужба Украины не увидела белорусских танков на границе, хотя Минск их уже показал
12:22Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента
12:12Издание Times оценило перспективы киевского режима после атаки на Курскую область
12:00"Вокруг Булгакова": Левий Матвей – явление героя
11:27Губернатор Курской области сообщил о заходе украинской ДРГ в регион
11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
10:19МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
09:45Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
09:41Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа
09:21ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
08:30Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
Лента новостейМолния