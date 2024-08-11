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Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа

Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа - 11.08.2024 Украина.ру

Отражение атаки ДРГ под Белой, ракетный удар, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 августа

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о попытке ВСУ открыть новый фронт в регионе. Украинские военные наносят удары по территории РФ при помощи ракет, дронов и артиллерии

2024-08-11T13:03

2024-08-11T13:03

2024-08-11T13:03

эксклюзив

хроники

вячеслав гладков

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

курская область

украина

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О новых боях с ВСУ врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своём телеграм-канале."Уважаемые куряне! Нахожусь на постоянной связи с представителями министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения", - подчеркнул он.Смирнов призвал не допустить паники."Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112", - указал он.Ранее ряд источников сообщил о якобы масштабном вторжении в Курскую область в Беловском районе и о том, что Белая чуть ли не захвачена противником."Прочитал в интернете, что Белая уже практически захвачена противником: идут бои, город практически окружён. Я — в центре Белой. Вот достаточно известное здание, можете найти его в интернете. Я специально проехал по окружной дороге. Нет противника, боёв нет. Никакая Обоянь стрельбу не слышит. Пока я сюда ехал и правда в небе что-то сбили. Скорее всего, это был беспилотник. Но для Белгородской и Курской областей абсолютно нормально, когда за ночь сбивают 10, 20, 30 беспилотников. К этому все давно привыкли и не обращают внимание. Я обращаюсь ко всем: прекратите распускать слухи, прекратите сеять панику среди населения! Именно этого добивается противник: чтобы в наших сердцах поселился страх, чтобы мы стали паниковать и действовать иррационально. Верьте в российскую армию. Российская армия обязательно выстоит, обязательно победит, и враг будет выбит с Курской земли!" - опроверг эти утверждения российский военкор Александр Харченко, выложивший в 01:37 видео из Белой.Военкор и поэтесса Анна Долгарева призвала не распространять панику."Информационная паника, которую распространяют некоторые блоггеры, так же вредна, как и ура-победительство с другой. Как верно написал Саша Пелевин, "Мы будто живём сразу в двух реальностях. В одной мы уже всех победили, в другой сдали Курск и уже сдаем Москву". Одни источают сладкий сироп неизменных побед. И те, кто хотят успокоиться, успокаиваются, и живут в этой сладкой реальности. Другие раскачивают на эмоции, вбрасывая непроверенные данные, и кормят этими эмоциями паству. То и другое одинаково вредно. Я не пишу вообще ничего, кто и где воюет, где находится украинская армия и как идут бои по простой причине - я не там. Хорошо бы, чтобы этому правилу следовали и другие", - подчеркнула она.Тем временем в Курской области продолжаются ожесточённые бои. Видео с места событий регулярно публикуют в телеграм-канале министерства обороны России.УдарыУтром 11 августа Минобороны России сообщило об отражённых украинских атаках за ночь."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов и 4 тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 БпЛА сбиты над территорией Воронежской области, 3 БпЛА – над Белгородской областью и по одному БпЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 33 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском направлении — 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 96 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица и ранении 17 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 1 автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, по Кировскому и Петровскому районам Донецка — один БпЛА-камикадзе и 4 снаряда калибром 155 мм.Как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области, Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 14 ударов за минувшие сутки"Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Все оперативные службы работают в штатном режиме.Утром 11 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе подверглись атакам посёлки Майский, Малиновка, Политотдельский и Октябрьский, сёла Бессоновка, Ближнее, Долбино, Журавлевка, Нечаевка, Новая Деревня, Устинка и Шагаровка. Был выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и 11 беспилотников, из которых 6 — сбиты системой ПВО. В результате атак повреждения получили: один частный дом, здание инфраструктурного объекта и 9 автомобилей. В городскую больницу №2 самостоятельно обратился мужчина, который пострадал от атаки беспилотника. Госпитализация не понадобилась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно", - писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Березовка, Зозули и Цаповка, а также хутору Климовое были совершены атаки 4 дронами и 12 боеприпасами в ходе одного обстрела. Были повреждены три частных домовладения.В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Новопетровка был выпущен один снаряд в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хутору Плотвянка выпущено 5 боеприпасов в ходе двух обстрелов, а также 9 дронов. Повреждены два автомобиля."В Грайворонском городском округе подверглись атакам поселок Горьковский, сёла Головчино, Дроновка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. По населенным пунктам в ходе 8 обстрелов выпущено 45 боеприпасов и произведены атаки с помощью 5 БпЛА. После атаки дрона в селе Головчино ранены две женщины: у одной — черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Обе госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены один частный дом, одна надворная постройка, разрушены хозпостройки неработающего коммерческого объекта, и сильно поврежден один легковой автомобиль", - сообщил губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Колотиловка, Репяховка и Теребрено в ходе 14 обстрелов было выпущено 48 боеприпасов, а также 18 беспилотников. Поврежден инфраструктурный объект."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Ленинский, сёлам Нежеголь и Новая Таволжанка, хуторам Балки, Мухин и Панков выпущено 3 БпЛА, 39 снарядов в ходе 12 обстрелов. Также над территорией округа сбит один беспилотник. Ранены 8 мирных жителей, из них 6 — госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, 2 пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Повреждены 10 МКД, 2 из которых — с возгоранием, 15 частных домов, из них — два дома с возгоранием, 2 коммерческих объекта, 5 автомобилей, социальный объект, нежилое строение и линия электроснабжения", - указывалось в сводке.До этого, в 08:58 Гладков сообщил об утренней атаке ВСУ на Шебекино и Новую Таволжанку."В городе Шебекино три БпЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. В результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры. Еще один БпЛА атаковал квартиру во втором многоквартирном доме, вследствие чего произошло задымление. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией всех очагов возгорания. В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал одну из квартир многоквартирного дома: выбито остекление и поврежден фасад. В результате атаки ещё одного беспилотника выбиты окна и повреждена кровля частного домовладения. Также осколками посечена ГАЗель", - сообщил губернатор.В Курской области с самой ночи периодически объявляют ракетную опасность."Около 10:30 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров. Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Белгородской области и два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области", - сообщило Минобороны РФ в 12:06.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об американском измерении атаки ВСУ на Курскую область - в материале "Беспорядочная стрельба по мирным в Курской области: Васильев о политике США до выборов президента".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, курская область, украина, россия