Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ - 11.08.2024 Украина.ру
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Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ
Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ - 11.08.2024 Украина.ру
Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ
Для российских воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет. По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. И эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-11T07:40
2024-08-11T07:40
новости
россия
краснодар
сумская область
дмитрий медведев
вдв
всу
десант
сво
днепр (река)
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Для большой наступательной операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно захватывают позиции ВСУ, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, рассказал политолог.Приземляться в Сумской области особо некуда. Поэтому должны быть выбраны районы десантирования. После чего туда выбрасываются десанты, которые начинают идти вдоль Днепра, на юг, отрезая пути снабжения всей группировки ВСУ, которая воюет на фронтах СВО, отметил эксперт.Безусловно, чтобы успешно проводить десантные операции, нужно подавить вражеское ПВО. Но такая операция - только один вариант. Другой – это тактика малых групп, которые по проселочным дорогам будут выходить в тыл врагу, добавил он."По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
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россия
краснодар
сумская область
днепр (река)
сумы
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новости, россия, краснодар, сумская область, дмитрий медведев, вдв, всу, десант, сво, днепр (река), логистика, наступление, сумы
Новости, Россия, Краснодар, Сумская область, Дмитрий Медведев, ВДВ, ВСУ, десант, СВО, Днепр (река), логистика, наступление, Сумы

Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ

07:40 11.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗанятия спецназа Росгвардии по беспарашютному десантированию с вертолета
Занятия спецназа Росгвардии по беспарашютному десантированию с вертолета - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Для российских воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет. По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. И эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Для большой наступательной операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно захватывают позиции ВСУ, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, рассказал политолог.
Приземляться в Сумской области особо некуда. Поэтому должны быть выбраны районы десантирования. После чего туда выбрасываются десанты, которые начинают идти вдоль Днепра, на юг, отрезая пути снабжения всей группировки ВСУ, которая воюет на фронтах СВО, отметил эксперт.
"Это может прозвучать фантастично, но десантные операции проводились еще в Великую Отечественную войну. И отрабатывались после войны. Для наших воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет", - подчеркнул Подлесный.
Безусловно, чтобы успешно проводить десантные операции, нужно подавить вражеское ПВО. Но такая операция - только один вариант. Другой – это тактика малых групп, которые по проселочным дорогам будут выходить в тыл врагу, добавил он.
"По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
О том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
Тимур Сыртланов интервью
8 августа, 18:16
Тимур Сыртланов: ВСУ собирали механизированный кулак в Сумах, загодя нацеливаясь на КурскПолковник Тимур Сыртланов, находящийся под Курском, рассказал в интервью Украина.ру о сложившейся там обстановке и объяснил, с чем связана активность ВСУ в Сумском регионе.
 
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