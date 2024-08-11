https://ukraina.ru/20240811/1056775672.html

Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ

Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ - 11.08.2024 Украина.ру

Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ

Для российских воздушно-десантных войск невыполнимых задач нет. По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. И эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-11T07:40

2024-08-11T07:40

2024-08-11T07:40

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сумская область

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десант

сво

днепр (река)

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Для большой наступательной операции в Сумах можно использовать ВДВ по их прямому назначению, а не в качестве штурмовиков, которые успешно захватывают позиции ВСУ, хотя это может кому-то показаться парадоксальным, рассказал политолог.Приземляться в Сумской области особо некуда. Поэтому должны быть выбраны районы десантирования. После чего туда выбрасываются десанты, которые начинают идти вдоль Днепра, на юг, отрезая пути снабжения всей группировки ВСУ, которая воюет на фронтах СВО, отметил эксперт.Безусловно, чтобы успешно проводить десантные операции, нужно подавить вражеское ПВО. Но такая операция - только один вариант. Другой – это тактика малых групп, которые по проселочным дорогам будут выходить в тыл врагу, добавил он."По открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056770922.html

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