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Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников

Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников - 10.08.2024 Украина.ру

Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников

Нарушение воздушного пространства со стороны Украины вечером 9 августа и вопросы выращивания крупного рогатого скота были в центре внимания Александра Лукашенко в ходе совещания, состоявшегося 10 августа на аграрном предприятии "Купаловское". Подробности совещания сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2024-08-10T13:10

2024-08-10T13:10

2024-08-10T13:11

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"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района, - рассказал Лукашенко. - Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность".Затем, по словам Лукашенко, в 19.04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами ПВО над белорусской территорией "было уничтожено несколько целей". С ночи продолжаются поиски обломков."Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Белоруссии, летели из Украины. Над территорией Белоруссии мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - сказал Лукашенко.Он поручил Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Белоруссии "провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства". При этом он выразил недоумение мотивацией официального Киева, сказав: "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся"."Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", - заявил Лукашенко. По его словам, все залетевшие с Украины БПЛА были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России. Он отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО и необходимость в Белоруссии "давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине".В ночь на 10 августа российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированные атаки украинских дронов. Подробности в материале Украина.ру ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями

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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, пво, бпла, дроны, провокация, всу, военная эскалация, сво, союзное государство, беспилотники