Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников - 10.08.2024 Украина.ру
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Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников
Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников - 10.08.2024 Украина.ру
Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников
Нарушение воздушного пространства со стороны Украины вечером 9 августа и вопросы выращивания крупного рогатого скота были в центре внимания Александра Лукашенко в ходе совещания, состоявшегося 10 августа на аграрном предприятии "Купаловское". Подробности совещания сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
2024-08-10T13:10
2024-08-10T13:11
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"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района, - рассказал Лукашенко. - Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность".Затем, по словам Лукашенко, в 19.04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами ПВО над белорусской территорией "было уничтожено несколько целей". С ночи продолжаются поиски обломков."Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Белоруссии, летели из Украины. Над территорией Белоруссии мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - сказал Лукашенко.Он поручил Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Белоруссии "провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства". При этом он выразил недоумение мотивацией официального Киева, сказав: "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся"."Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", - заявил Лукашенко. По его словам, все залетевшие с Украины БПЛА были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России. Он отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО и необходимость в Белоруссии "давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине".В ночь на 10 августа российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированные атаки украинских дронов. Подробности в материале Украина.ру ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
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новости, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, пво, бпла, дроны, провокация, всу, военная эскалация, сво, союзное государство, беспилотники
Новости, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, ПВО, БПЛА, дроны, провокация, ВСУ, военная эскалация, СВО, Союзное государство, беспилотники

Лукашенко рассказал о залёте украинских беспилотников

13:10 10.08.2024 (обновлено: 13:11 10.08.2024)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Нарушение воздушного пространства со стороны Украины вечером 9 августа и вопросы выращивания крупного рогатого скота были в центре внимания Александра Лукашенко в ходе совещания, состоявшегося 10 августа на аграрном предприятии "Купаловское". Подробности совещания сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Белоруссии были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района, - рассказал Лукашенко. - Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность".
Затем, по словам Лукашенко, в 19.04 на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами ПВО над белорусской территорией "было уничтожено несколько целей". С ночи продолжаются поиски обломков.
"Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Белоруссии, летели из Украины. Над территорией Белоруссии мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление - Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета - те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", - сказал Лукашенко.
Он поручил Министерству обороны, Генеральному штабу Вооруженных Сил Белоруссии "провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства". При этом он выразил недоумение мотивацией официального Киева, сказав: "Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся".
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"Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", - заявил Лукашенко.
По его словам, все залетевшие с Украины БПЛА были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России. Он отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО и необходимость в Белоруссии "давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине".
В ночь на 10 августа российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированные атаки украинских дронов. Подробности в материале Украина.ру ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
 
НовостиБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоПВОБПЛАдроныпровокацияВСУвоенная эскалацияСВОСоюзное государствобеспилотники
 
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