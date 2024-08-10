ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями - 10.08.2024 Украина.ру
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ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями - 10.08.2024 Украина.ру
ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
Более трёх десятков беспилотных летательных аппаратов уничтожили в ночь на 10 августа российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны России
2024-08-10T09:49
2024-08-10T09:49
новости
россия
курская область
ярославль
пво
кто
терроризм
бпла
беспилотники
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над Курской областью и 6 над Ярославской областью", - сказано в официальном сообщении.Накануне Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что решением директора ФСБ РФ Александра Бортникова в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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новости, россия, курская область, ярославль, пво, кто, терроризм, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, Ярославль, ПВО, КТО, терроризм, БПЛА, беспилотники

ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями

09:49 10.08.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Более трёх десятков беспилотных летательных аппаратов уничтожили в ночь на 10 августа российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над Курской областью и 6 над Ярославской областью", - сказано в официальном сообщении.
Накануне Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что решением директора ФСБ РФ Александра Бортникова в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
 
НовостиРоссияКурская областьЯрославльПВОКТОтерроризмБПЛАбеспилотники
 
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10:20Су-34 ВКС РФ применил ОДАБ-500 по ВСУ в приграничном районе Курской области
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09:49ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями
09:48КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа
09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
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