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ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями

ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями - 10.08.2024 Украина.ру

ПВО России перехвачено и уничтожено 32 украинских БПЛА над Курской и Ярославской областями

Более трёх десятков беспилотных летательных аппаратов уничтожили в ночь на 10 августа российские средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны России

2024-08-10T09:49

2024-08-10T09:49

2024-08-10T09:49

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россия

курская область

ярославль

пво

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терроризм

бпла

беспилотники

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 - над Курской областью и 6 над Ярославской областью", - сказано в официальном сообщении.Накануне Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что решением директора ФСБ РФ Александра Бортникова в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

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новости, россия, курская область, ярославль, пво, кто, терроризм, бпла, беспилотники